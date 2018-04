PlayStation mobil nakonec bude. Sony Ericsson jej představí koncem roku

Značku PlayStation znají náruživí hráči počítačových her po celém světě. A již roky se spekuluje o tom, že by ji Sony mohlo v rámci švédsko-japonského joint venture Sony Ericsson propůjčit hernímu mobilu. Ostatně, stejně tak Sony půjčilo značky Walkman a Cybershot.

Internetový magazín Engadget teď přišel s informací, že herní mobil s logem PlayStation se nakonec opravdu do výroby dostane. Jeho představení bychom se měli dočkat někdy v posledním kvartálu letošního roku. Špičkový přístroj prý bude patřit do řady chytrých telefonů Xperia a dostane operační systém Android verze 3.0 Gingerbread.

Stále však jde o dohady. "Společnost Sony Ericsson se nevyjadřuje k dohadům a spekulacím," zní oficiální vyjádření z evropské centrály výrobce. Naše zdroje blízké firmě zatím také nemají o novinkách pro sklonek letošního roku ani náznakové informace.

Podle informací Engadgetu by měl první opravdový herní mobil PlayStation dostat vysouvací konstrukci podobnou třeba malému Sony Ericssonu Xperia X10 mini pro. Telefon ale bude podstatně větší, hovoří se o displeji s úhlopříčkou 3,7 – 4,1 palce a WVGA rozlišením. Telefon bude pohánět gigahertzový procesor Snapdragon a samozřejmostí by měl být výkonný 3D akcelerátor. Telefon by měl dostat pětimegapixelový fotoaparát, to se ale možná změní.

Vysouvací část nebude obsahovat qwertry klávesnici. Namísto ní tu budou typické ovládací prvky známé z herní konzole PSP. Telefon má být černý se stříbrnými detaily, oblast s ovládacími prvky bude bílá nebo stříbrná. Konstrukce by tak měla být podobná jako u konzole PSP GO.

Operační systém Android bude také upraven pro potřeby telefonu. Hovoří se o novém uživatelském prostředí a také o nové položce v Android Marketu. Tady se objeví speciální kategorie pro hry pro tento telefon. Momentálně jsou prý v přípravě některé tituly známé z konzolí PSX a PSP. Mělo by jít o hry God of War, Call of Duty: Modern Warfare, Little Big Planet a další. Budoucí hry by měly využívat i takzvanou rozšířenou realitu.

Sony Ericsson a Google by tak měly do světa mobilních telefonů přinést špičkovou herní platformu. Vyloženě herním mobilům se přitom v historii nedařilo. Nokia dvakrát vzdala vývoj své herní platformy N-Gage. Jedinou opravdu úspěšnou herní platformou mezi mobilními telefony tak je dnes iOS od Apple. Právě na něj by se měli Google se Sony Ericssonem s novým herním mobilem dotáhnout.