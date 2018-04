Platebním kartám zvoní hrana. Do pěti let je prý nahradí mobily

Podle listu Daily Mail se britští experti shodují na tom, že platební karty přestanou být do pěti let používány. Firma Barclaycard navíc oznámila, že investuje miliony liber do výzkumu nových bezkontaktních platebních technologií, které by klasické plastikové karty mohly nahradit.

Společnost Barclaycard, patřící k nejstarším výrobcům platebních karet, už minulý rok uvedla na trh podobnou bezkontaktní službu. Díky té jednoduše můžete přijít k pokladně, svou peněženkou zamávat nad platebním terminálem a odejít.

Všechno totiž zařídí čip, který na dálku obchodníkovi pošle všechny důležité informace. S takovou kartou jde kvůli bezpečnosti platit jen za drobné nákupy či například koupit jízdenku pro londýnskou hromadnou dopravu.

U nás se podobným způsobem platí u některých přepravních společností - například za jízdenku v autobusu. Karty se dají využít kupříkladu při placení parkovného, za oběd v nejrůznějších jídelnách a podobně. Zkrátka všude tam, kde je zapotřebí odbavit co nejvíce zákazníků v co nejkratším čase, bez zbytečného zdržování.

Plány jsou velkolepé

Bezdrátový čip je zatím testován jako součást plastikové platební karty. Mohl by však být integrovaný prakticky v jakémkoliv zařízení. Nejvíce se v této souvislosti hovoří o použití u mobilních telefonů. Nejenže by integrování takové technologie do mobilů bylo pro samotné uživatele užitečnější (nemuseli by s sebou nosit tolik věcí), ale k dispozici by mohlo být spoustu dalších "vychytávek".

Poté, co platební terminál naváže spojení s mobilem, by nebylo nutné vypisovat PIN kód na zařízení obchodníka, nýbrž na klávesnici telefonu. Nabízejí se ale i další výhody. Pokud byste stáli u regálu a k určitému produktu přiložili svůj telefon, na displeji by se vám kromě ceny a úplného názvu zboží mohl objevit třeba i počet kalorií.

Český analytik: 5 let je příliš krátká doba

A jak vidí budoucnost platebních karet člověk přímo z oboru? "U nahrazování technologií bych zastával spíše konzervativní přístup, a to především díky pohledu do minulosti," říká finanční analytik České spořitelny, který si nepřál být jmenován, a dodává: "V minulosti se totiž také hovořilo o zrušení placení hotovostí, a to při nástupu platebních karet. Hotovost jako platidlo si ale ponechalo svoji významnou roli."

Pět let je podle českého analytika příliš krátká doba na to, abychom platebním kartám dali tak říkajíc sbohem: "S analytiky z Velké Británie se neztotožňuji. Omezení k masivnějšímu rozšíření placení pomocí mobilů totiž spatřuji v rozšíření platebních terminálů mezi obchodníky a nutnosti "přebudovat" celou zavedenou síť, která je určená pro platební karty. Navíc jsou zde projekty, které počítají s rozšířením funkčnosti současných platebních karet - například elektronické peněženky," říká finanční odborník.

Mobily jsou podle něj možným řešením, ale také zdaleka ne tím nejjednodušším: "U mobilů je ještě jeden další problém - množství různých výrobců, kteří by se museli shodnout na jedné společné technologii."

Analytik si dokáže představit autorizaci pomocí otisku prstu, skenování sítnice, či dokonce instalování osobních čipů pod lidskou kůži. Takové technologie na různých místech světa fungují již nyní. V žádném případě je ale nevyužívá příliš mnoho lidí. Rozšíření takových technologií by bylo velmi nákladné a komplikované. "Je to spíše sci-fi než blízká budoucnost," uzavírá rozhovor odborník.

Kdy platebním kartám nadobro odzvoní?

Nyní si jen můžeme klást otázku, kdy přesně se plastikové platební karty zařadí po bok videokazet VHS, gramofonových desek nebo jiných nástrojů minulosti.

Nedávno jsme vás informovali o testu platební technologie NFC operátora O2. Mobil pak při nákupu stačí přiložit pár centimetrů od terminálu a obchodník zařídí vše potřebné. Podle námi oslovených uživatelů se jedná o rychlý a spolehlivý způsob elektronické platby. Tato technologie u nás začne být používána v rámci prodeje vstupenek na nejrůznější sportovní akce nebo větší koncerty již během letošního roku.

Mobilní platební technologie už jsou tedy v pokročilé fázi testování. Zdali to bude mít nějaký vliv na dobu životnosti platebních karet, se nechme překvapit.

Otázka pro vás: Je jednodušší platit mobilním telefonem než klasickou platební kartou? Kdyby v tuzemsku taková služba byla nabízena, zbavili byste se své platební karty? Vyjádřete se v diskusi pod článkem.