Bezpečnost, nebo šmírování? Platební karta má přes mobil určovat polohu

V rámci zabezpečení platebních karet samozřejmě banka i vydávající společnost sledují místo transakce. Pokud se jim zdá místo podezřelé, dojde k zamítnutí platby. To znají například cestovatelé. Vyjedete někam dále do zahraničí a v horším případě platba kartou neprojde. V lepším případě za několik minut zvoní telefon a zaměstnanec banky se vás ptá, zda jste opravdu teď platili za kávu kdesi tisíce kilometrů od domova, když jste před několika hodinami stejnou kartou platili za svíčkovou ještě v domácím městě.

Lokalizace uživatele platební karty je jedním ze způsobů zabezpečení. Pokud kartu použijete neočekávaně daleko od místa obvyklého k takovým transakcím, je možné, že bude transakce odmítnuta. Banky a firmy obstarávající platební systémy se tím snaží zamezit zneužití karty. Mají k tomu poměrně složité algoritmy, které se navíc mohou lišit banka od banky, karta od karty. Nicméně zamítnutí transakce v případě, že kartu používá oprávněný držitel, je vždy nepříjemná záležitost.

Společnost Visa, která patří k největším vydavatelům platebních karet, teď plánuje nový způsob zabezpečení, který může chybné zablokování transakce odvrátit. A způsob by to měl být nečekaně jednoduchý. Visa chce zároveň s pozicí platební karty ověřovat i pozici telefonu uživatele. Pokud budou karta i banka na jednom místě, transakce, byť provedená na nestandardním místě, bude s největší pravděpodobností povolena.

Způsob, jakým toho chce Visa dosáhnout, už je samozřejmě trochu složitější než teorie. Visa na tom bude spolupracovat se společností Finsphere, která se právě zabývá analýzou geolokačních dat, a také se samotnými bankami, které se rozhodnou tuto novinku využít. Ze strany banky je součinnost potřeba proto, že k určení pozice chytrého telefonu bude potřeba aplikace vydávající banky. V případě platby pak právě technologie Finsphere kontaktují aplikaci s dotazem ohledně polohy, informaci zpracují a předají Vise. I v případě, že smartphone nebude na stejném místě jako karta, však nemusí dojít k zamítnutí transakce. Algoritmy by měly počítat s tím, že telefon může být vypnutý, vybitý nebo třeba s tím, že jste telefon nechali na hotelovém pokoji.

Další sběr informací souvisejících s platební transakcí by přitom neměl být výrazným rizikem z hlediska ztráty soukromí. Podle informací, které se podařilo získat serveru Gigaom, nebude Finsphere sledovat pozici smartphonů nijak průběžně, dotaz na polohu bude vznesen jen při platbě kartou, navíc jen při platbě, která proběhne v jiném místě, než je vaše domovské město. Sbírat se nebude přesná poloha, ale jen přibližný údaj o místě, kde se nacházíte, typicky poštovní směrovací číslo oblasti. Visa také tvrdí, že data nebude sbírat za účelem dalšího využití třeba pro marketingové nástroje.

Nový způsob zabezpečení platebních karet by se mohl na trhu objevit již docela brzy. Visa jej totiž plánuje uvést v průběhu dubna. Zpočátku nejspíš pro americký trh, později by se měla novinka rozšířit i do dalších zemí.