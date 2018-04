Platby ve WAPu lze provádět přes I Like Q

Jednu z nejvíce používaných českých internetových peněženek I Like Q můžete dnes používat i ve WAPu. Mobilní verze sice nezvládá všechny úkony jako na internetu, ale základní příkazy pro práci s účtem podporuje - převod qéček, zjištění zůstatku nebo zapsání qéček z kupónu na určitý účet.

Internetová peněženka I Like Q slouží k provádění plateb na internetu. Tímto způsobem můžete platit za celou škálu služeb, počínaje posláním melodie nebo loga na mobil a konče koupí CD nebo plakátu. Přepočet je snadný, sto Q má hodnotu jedné koruny, tedy jedno Q = jeden halíř. Založení i vedení účtu I Like Q je zdarma a pokud chcete proměnit své peníze za qéčka, stačí poslat vámi zvolenou částku složenkou nebo přímo z vašeho bankovního účtu na konto provozovatele služby. Více se dozvíte na stránkách www.ilikeq.cz.

Mobilní internet ovládá qéčka

Přestože je zatím ovládání I like Q účtu pomocí WAPu omezené, přináší přeci jen víc než jen pouhé pasivní zjišťování zůstatku. Umožňuje vám také převádět qéčka na jiný účet, pracovat s kupóny nebo kontrolovat proběhlé transakce.

Po zadání adresy wap.ilikeq.cz se před vámi nejdříve otevře úvodní obrazovka systému, obsahující menu s položkami: Zůstatek, Převod Q, Kupony a Ověření transakce.

Po zvolení první položky se již budete muset přihlásit, to znamená zadat jméno vaší peněženky a odpovídající heslo. Když proběhne autentizace v pořádku, zobrazí se na displeji telefonu aktuální stav Q na vašem kontě.

Při převodu zadáváte rovnou kromě jména a hesla svého účtu i jméno (ale již ne heslo) peněženky, kam se mají qéčka převést. Kolik jich bude, to vyplníte v poslední položce formuláře. Jestliže jste zadali heslo svého účtu správně, převod proběhne bez potíží, přičemž na displeji se vám objeví číslo transakce. Podle něj lze později provedený úkon zkontrolovat.

Práce s kupóny je pomocí WAPu snadná a stejně praktická jako zjištění zůstatku nebo převod qéček. Kupóny jsou totiž jakousi obdobou šeků, jak je známe z klasické banky. Každý, kdo má účet u I like Q, může vytvořit tzv. kupón v libovolné hodnotě Q (maximálně tolik, kolik na svém účtu má). Tento kupón obsahuje identifikační číslo, podle kterého ho systém pozná. Toto číslo můžete potom předat komukoliv, komu chcete dát qéčka ze svého účtu (ta jsou již z vašeho účtu odepsaná). Každý kupón přitom má omezenou platnost, která může být podle přání jeho tvůrce několik měsíců nebo třeba jen pár dnů.

Ve WAPu můžete o kupónu nejen zjistit doplňkové informace (kolik času zbývá do ukončení platnosti, jakou má hodnotu), ale můžete si ho také nechat proplatit. Jakmile zadáte číslo kupónu a dozvíte se, že existuje a je platný, stačí zvolit funkci “Proplatit” a zadat číslo (bez hesla) I Like Q účtu, na který se mají Q v hodnotě šeku přepsat.

Přes WAP se také můžete utvrdit v tom, že určitá transakce proběhla. Například pokud vám někdo napíše SMS, že vám právě převedl domluvený počet qéček, a doplní své tvrzení číslem transakce, můžete se hned přesvědčit, zda je to pravda. Pokud žádný úkon takového čísla neexistuje, oznámí vám to systém jako chybu: “nebyla nalezena”.

První krok

Přestože zatím obchody ve WAPu neexistují, nemusí nám vadit, že systém I Like Q ještě nepodporuje přímou platební bránu. Vzhledem k tomu, že jde o pouhou implementaci již běžně fungujícího webového rozhraní do WAPu, nebude integrace přímé platby do prvních WAPových obchodů velkým problémem. Zatím však lze potřebu okamžitého placení odkudkoliv pomocí qéček řešit pomocí převodu. I příjemce si totiž může ověřit, zda mu qéčka na účet přišla, a na základě toho dodat zboží nebo službu. Po krachu internetové a zároveň mobilní peněženky Juice je tak I Like Q zatím jediným platebním nástrojem ve WAPu.