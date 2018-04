Plastový klasik se dvěma SIM stojí pod dva tisíce. Recenze Samsung E2152

Přestože výbava modelu E2152 není nikterak oslňující, nad svými konkurenty vyhrává přítomností slotu pro dvě SIM. Pro přepínání slouží tlačítko na boku telefonu, které určí, přes jakou SIM kartu se provede aktuální operace. Potěší rovněž slot na paměťové karty microSD, MP3 přehrávač a FM rádio s RDS. Bohužel nezůstalo místo na 3,5 mm jack, vše je řešeno pouze přes microUSB konektor.

Šetřit se muselo také na použitých materiálech, klávesnice byla odlita z jediného kousku tvrdší gumy. Žádný zázrak není ani použitý displej s rozlišením pouze 128 × 160 pixelů a úhlopříčkou dva palce. Naopak velmi praktická je svítilna na horní straně telefonu napojená na tlačítko přímo na zařízení.

Dvou SIMková konkurence v podobě Gigabyte S1205, Samsung B7722 a jedno SIMkový hudebník SE Spiro.

Stručná charakteristika: Samsung E2152 je jedním z nejlevnějších dvou SIMkových telefonů na našem trhu. S ohledem k této skutečnosti je cena vyšší, běžné telefony seženete klidně o tisíc korun levněji. A to včetně MP3 přehrávače a slotu na paměťové karty.

Vzhled a konstrukce – černý jako noc

Vzhledem k nízké ceně se muselo šetřit na použitých materiálech a nejvíc ze všeho to odnesla klávesnice vytvořená z jediného kousku gumy. Psaní na ní není příliš jisté a některá tlačítka jsou tužší, než by si člověk přál. Přesto klávesnice svoji funkci zastane a natolik velká tragédie to není.

Na zařízení nenaleznete ani velký počet chromovaných prvků. Prakticky celé tělo pokrývají temně černé plasty, které jsou však magnetem na otisky prstů. Celkově je telefon velmi bytelný a za celou dobu testování kryt nevydal ani jedinou hlásku.

Příjemný je rovněž tvar, telefon přesně padne do ruky. Rozměry zařízení jsou 111 × 46 × 13 mm a hmotnost se podařilo udržet na velmi solidních 80 gramech. Velká není ani spotřeba zařízení i s přihlédnutím k tomu, že telefon musí udržet na příjmu hned dvě SIM karty. Při našem testu zahrnujícím patnáct minut volání, několik odeslaných SMS a dvě hodiny poslechu hudby vydržel model E2152 naživu bezmála čtyři dny.

Uživatelské prostředí – klasik s vylepšením

Po stránce konstrukce nás zamrzelo, že se na těle přístroje nenacházejí žádná další tlačítka, například pro regulaci hlasitosti (kromě zmiňované dvojice pro přepnutí SIM karet a svítilnu). Přepínání SIM karet probíhá pomocí jediného boční tlačítka. V horní stavové liště jasně vidíte, která SIM je právě aktivní. Datové připojení a podobné náležitosti spadají pod primární SIM kartu. Obě dvě karty lze odlišit pomocí různých zvonění, další nastavení naleznete v rozdělených vyzváněcích profilech.

Na pohotovostní obrazovku se ještě vešla (kromě zkratek nejpoužívanějších funkcí) rychlá volba kontaktů z telefonního seznamu. Hlavní menu tvoří tradiční matice 3×3. Utahování opasků se dotklo také displeje, jeho zobrazení je velmi hrubé a barvy nejsou příliš syté.

Funkční výbava – Facebook je všude

Kromě tradiční výbavy zahrnující běžné organizační funkce, se do telefonu dokonce vešla aplikace pro přístup na Facebook a Twitter. Pro připojení k internetu využijete maximálně služeb GPRS nebo EDGE. Prohlížet internetové stránky můžete na velmi jednoduchém webovém prohlížeči nebo doinstalovat Operu Mini díky podpoře J2ME. Do telefonu se rovněž dostala celá desítka her.

Potěšující je přítomnost kvalitního MP3 přehrávače a FM rádia s RDS. Naopak spíše pro okrasu je fotoaparát s rozlišením VGA a možností nahrávat video v rozlišení 128 × 160 pixelů. Fotky naprosto postrádají ostrost a obsahují spoustu šumu. S přihlédnutím k ceně je to pochopitelné.

Závěr – jednu nebo dvě?

Samsung E2152 je jedním z mála telefonu s podporu dvou SIM karet na našem trhu a s ohledem na tento fakt se k němu také musí přistupovat. Netrpí žádným výraznějším nedostatkem, který by měl odrazovat budoucí kupce. Alternativou v tomto případě může být kupříkladu Samsung C6112. Z dražších kousků bychom zmínili maximálně Samsung B7722 nebo Gigabyte S1205. Ty se však s cenou pohybují okolo hranice pěti tisíc. Pokud vás přepínání SIM nijak neláká, můžete dát šanci třeba novým levným Alcatelům, které byly před nedávnem uvedeny na trh.