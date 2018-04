HTC údajně chystá plastový One M8. Má mít téměř poloviční cenu

Podle informací čínského serveru Tmtpost.com HTC údajně plánuje svůj nový model One M8 uvést na trh i v provedení s plastovým krytem. Hlavní devizou plastového provedení má být nižší cena. Ta má být podle zmiňovaného serveru téměř poloviční (tedy konkrétně na čínském trhu).

Výbava má být přitom zcela shodná s kovovým provedením. I plastový One M8 tedy bude špičkový smartphone s pětipalcovým displejem s Full HD rozlišením, výkonným procesorem nebo rozšiřitelnou pamětí. Chybět by neměl ani duální fotoaparát, který má kovový One M8.

Uvedení plastové verze One M8 by mělo svoji logiku. HTC se dlouhodobě nedaří a právě cenově dostupný skvěle vybavený smartphone by mohl být tou pravou trefou do černého. Konkurence až na výjimky nabízí i své nejlepší smartphony právě s plastovými kryty a prodejní čísla ukazují, že zákazníkům to nevadí.

Na druhou stranu by shodně vybavený plastový One M8 byl konkurencí do vlastních řad. Prodeje kovového One M8 by tak byly nižší. A HTC víc vydělá na drahém kovovém modelu než na levnějším provedení.

Otázkou je také zmiňovaná téměř poloviční cena. V Číně se kovový One M8 prodává za 5 299 juanů, tedy v přepočtu za 17 tisíc korun. Plastová verze má stát okolo 3 000 juanů, tedy v přepočtu necelých 10 tisíc korun. Na "značkový" smartphone s výbavou One M8 je to docela nízká částka. I když třeba konkurenční a jen o trochu slabší LG G2 se této částce po několika měsících prodeje velmi blíží.

Navíc ambiciózní čínští výrobci na tamním trhu obdobně vybavené smartphony za uvedenou cenu nabízejí.

