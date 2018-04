Nové plastové a výkonné HTC One E8 už není tajemstvím

V Číně se oficiálně představila nová varianta špičkového HTC One M8. Nový model s označením One E8 má téměř totožnou výbavu jako zatím nejlepší smartphone od tchajwanského výrobce, místo kovového krytu má ale plastové tělo. Tomu by měla odpovídat i o poznání nižší cena.

Na čínském trhu se nové HTC zatím známé jako M8 Ace bude prodávat jako One Vogue Edition. Design je podobný původnímu loňskému modelu One. Stereo reproduktory BoomSound má i plastový One. V prodeji bude šedá, bílá, červená a modrá varianta.

Rozměry plastového HTC One E8 jsou prakticky totožné s modelem One M8. Plastový model má rozměry 146,42 x 70,67 x 9,85 milimetru (One M8 má rozměry 146,36 x 70,6 x 9,36 milimetru). Plastový One je o 10 gramů lehčí a tak váží 150 gramů.

Díky Čínskému telekomunikačnímu úřadu známe kompletní výbavu novinky, tedy konkrétně verze s interním označením M8St, která podporuje čínský standard 4G sítí TD-LTE.

Displej je tak pětipalcový s rozlišením Full HD 1 920 x 1 080 obrazových bodů. Procesor je Qualcomm Snapdragon 801 s taktem čtyř jader 2,5 GHz. To je vyšší takt, než má evropské provedení One M8 (2,3 GHz). Asijská varianta One M8 má ale shodný takt.

Kapacita paměti RAM je 2 GB. Kapacitu vestavěné uživatelské paměti prozatím neznáme. Paměť je rozšířitelná o 64 GB pomocí paměťových karet. HTC One E8 používá Android ve verzi 4.4.2.

Zásadní rozdíl ve výbavě je absence duálního fotoaparátu. Místo toho má One E8 klasický 13megapixelový snímač schopný pořizovat Full HD videa. Přední fotoaparát potom má nadprůměrné rozlišení pět megapixelů, což jej činí vhodný pro takzvané selfies čili autoportréty.

Cenu novinky prozatím neznáme, ta čínská bude odhalena dnes, tedy 3. června. HTC potřebuje konkurovat novým agilním čínský výrobcům, jako je Xiaomi, OnePlus nebo Oppo. Ti dokáží nabídnout špičkový smartphone za o poznání nižší cenu než zavedené světové značky. V Evropě ale můžeme na cenově dostupný a dobře vybavený smartphone od HTC podle všeho zapomenout.

Pro náročné evropské zákazníky HTC připravovalo "supersmartphone" One M8 Prime, jehož vývoj byl ale podle evleaks.at pozastaven. One M8 Prime měl mít stejně jako nové LG G3 displej s ultravysokým rozlišením QHD. Kryt měl být z exotického materiálu a chybět neměl duální fotoaparát (více zde).