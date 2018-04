Sáhněte si na krokodýla. Z plastického displeje neodtrhnete prsty

Na displeji tabletu se objevil krokodýl. Obrázek byl statický, respektive krokodýl jen občas otevřel tlamu. Jenže obrázek na displeji byl plastický, ač je samotný displej logicky zcela plochý. Při přejetí displeje prsty jsme cítili výstupky na kůži krokodýla. A nikoliv na jediném místě. Když krokodýl otevřel tlamu, byla cítit hrubá kůže i na ní.

Celé zařízení vyvinula japonská společnost Fujitsu a podle pracovníků na stánku ho firma nasadí do komerčních přístrojů příští rok. Ale půjde zřejmě jen o japonský trh.

Plastičnost obrazu způsobují ultrazvukové vibrace v několika úrovních. Předváděcí tablety měly ke komerčním produktům daleko a zatím ani nebylo jasné, jestli plastický vjem jednou dokáže v reálném čase vytvářet nějaký software na libovolných obrázcích či v menu přístroje. Zatím bylo v tabletech několik předinstalovaných obrázků, u kterých byla plastičnost ručně nadefinována.

Mohli jsme si tak zabrnkat na struny a cítit strukturu dřeva na nástroji, při odemykání trezoru jsme cítili protáčející se zámek, nebo jsme mohli odhrnout písek nad antickým reliéfem. Demonstrace DJ pultu na scratchování zase ukázala, že lze na displeji simulovat různou kluznost prstů po povrchu. To už tak precizní nebylo, ale rozdíl stále poznat byl.

V praxi by samozřejmě šlo primárně vytvářet plastické fotografie, což by jistě zákazníky zaujalo, ale praktičtější využití si dokážeme představit v reliéfnosti jednotlivých položek menu. Především u tabletů a phabletů by se tak daly vrstvit různá okna v menu a aplikacích na sebe a uživatel by ono vrstvení při dotyku vnímal. Což by mohlo pomoci k pohodlnějšímu ovládání přístroje.

Otázkou ale je, nakolik je systém energeticky náročný, kolik zabere jeho zástavba do přístroje a tak dále. Navíc to bylo při demonstraci poměrně hlučné. Uvidíme, zajímavý nápad to rozhodně je.