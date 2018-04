Plány Mannesmannu na poli kabelových sítí

Poslední dobou jsem psal přavážně novinky a zprávy o společnosti Orange, ale i na jiných polích se věci mění.

Například společnost Mannesmann, která je vlastníkem největší německé mobilní sítě, oznámila, že nabídla společnosti Deutsche Telekom odkoupení její kabelové sítě pro televizi, aby mohla dále expandovat na poli s multimédii.

Společnost DT, která je jednou z největších evropských společnosti na telefonním trhu současně s kabelovými sítěmi nyní totiž prodává podíly ve svých devíti regionálních kabelových divizích, aby uspokojila zájmy Evropské komise pro hospodářskou soutěž, která se obávala rychlého růstu Deutsche Telekom.

Dle analytiků bude nutný upgrade kabelových rozvodů, aby se mohly začít používat pro telefonii a poskytování internetu. Tento upgrade bude ovšem stát pro více než 18 miliónů domácností přibližně 10 miliard německých marek.

Podle odborníků je německý trh s kabelovými sítěmi jeden z nejrychleji rostoucích v evropě. Přechod na možnosti přenášení dat a na univerzální sítě vůbec bude záležitostí felxibility společností, které budou sítě vlastnit. Podle Mannesmannu by mohlo být devět podspolečností prodáno i různým společnost, nemísto jedné, čož Deutsche Telekom jistě ví. Je zde ovšem i fakt, že takováto obrovská kabelová síť bude potřebovat jakýsi oživovací program, aby byla upgradována i na síť datovou. A to bude velmi obtížné a může to trvat i rok, což je v telekomunikacích dlouhá doba.

DT oznámil, že si hodlá ponechat 25% podíl plus jisté akcie v každé divizi. Podle Deutche Telekomu by po té měla každá divize představovat samostatnou jednotku.

S odvoláním na německé tiskové zdroje se odhaduje cena sítě DT na 20 až 30 miliard marek. Mannesmann nehodlá komentovat cenu ani podrobnosti nabídky, kterou navrhl DT. Jediné, co oznámila byla pouze přibližná cena upgradu sítě, kterou jsem zmínil již dříve (5-10 miliard marek).

Manessmann by mohl začít poskytovat multimediální služby do 1,7 miliónu domácností již v březnu roku 2001, pokud by vše šlo podle plánu. Dále by pak bylo možné nabídnout multimediální funkce 7,2 miliónům domácností v březnu roku 2003.

Pokud by nabídka Mannesmannu obstála, bude nabízet vysokorychlostní přístup k internetu, portál s nabídkou ekomerce, přímý telefonní přístup přes kabelové linky a videotelefonii. V příštím roce v prvním čtvrtletí by měl Mannesmann začít poskytovat první digitální službu v německu, kterou by byla telefonie po kabelové síti se zajímavými paušály, které zahrnují volání zdarma co se TV služeb týká, hodlá poskytovat interaktivní služby výběru programů apod.