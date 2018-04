Plánujete koupi PDA? Poradíme vám, jak vybírat

Kapesních počítačů je na trhu celá řada, odlišují se jak operačním systémem, tak výbavou a množstvím dalších parametrů. Pro člověka, který se v této oblasti příliš neorientuje, může být volba optimálního zařízení tvrdým oříškem. Pokud nemáte hluboko do kapsy a koupíte nejdražší kapesní počítač, který v obchodě uvidíte, nic nezkazíte. Řadu funkcí však nemusíte využít a je možné, že vám nebude vyhovovat například velikost zařízení, ale také operační systém nebo výdrž baterie. Jak tedy kapesní počítač vybírat?

PDA podle operačního systému

Stejně jako u běžných počítačů, také u PDA existuje několik operačních systémů. Trhu dominují zařízení s Windows Mobile, což je de facto nejpoužívanější OS v "kapesním balení". Druhým největším hráčem na trhu jsou tzv. palmy s PalmOS. Dále existují zařízení s Linuxem a některá další, ta však již mají ve srovnání s prvními dvěma minimální zastoupení.

Windows Mobile je v oblasti kapesních počítačů používán na zařízeních PocketPC, ale také například na komunikátorech, ve článku se však budeme věnovat "čistokrevným" kapesním počítačům bez podpory GSM. Největší výhodou systému je jeho podoba se stolními Windows, uživatel tohoto OS nebude mít po zakoupení PDA s mobilními Windows problém s ovládáním, systém je podobně intuitivní. Kapesní počítač je možné také velmi jednoduše propojit s PC, stačí využít synchronizační program ActiveSync, který je spolu se zařízením dodáván. Poté můžete z počítače instalovat na PDA programy či procházet soubory na paměťové kartě v kapesním počítači atd. Bezproblémová je i práce se soubory vytvořenými například v kancelářském balíku Office, ale i stahování e-mailů z Outlooku, který obvykle s novým PocketPC obdržíte rovněž.

Zařízení se systémem Windows Mobile jsou uzpůsobena k multimédiím - mají většinou záznamník zvuku, nechybí jim Media Player pro přehrávání hudby či videa, Internet Explorer pro surfování na webu atd. Dražší modely mají VGA displeje s rozlišením 640 x 480 bodů, což je předurčuje k téměř plnohodnotnému surfování nebo ke sledování videa.

Pro někoho může být nevýhodou nižší výdrž na baterie ve srovnání s palmy, vyšší váha a o něco pomalejší ovládání. I nejzákladnější PocketPC je obecně dražší než nejlevnější palm. Poslední rok však ukázal, že počtem uvedení nových zařízení drtí PocketPC kapesní počítače platformu Palm, což může leckomu napovědět při výběru PDA.

PalmOS je nejčastěji používán na zařízeních společnosti Palm. Dříve existovalo více výrobců PDA s tímto systémem, postupně však zbyl jediný velký hráč.

PalmOS těží ze své minulosti, kdy byl dominantním operačním systémem na kapesních počítačích. Díky tomu existuje pro tento OS mnoho aplikací. Ty jsou ve srovnání s programy pro Windows Mobile leckdy datově mnohem méně náročnější, což už však v dnešní době levných paměťových karet není až taková výhoda. Programy a celkově ovládání palmu bývá obecně rychlejší, než v případě PocketPC.

U palmů existuje několikeré rozdělení modelů podle účelu použití. Nejlevnější zařízení jsou určena především jako náhrada diářů (například Z22), dražší (Tungsten, TX) pak hlavně pro práci (internet, dokumenty, pošta atd.), model LifeDrive je pak díky integrovanému 4GB pevnému disku předurčen pro zábavu, hodí se však velmi dobře také jako pracovní nástroj. Treo je komunikátor, který kloubí výhody PDA a telefonu (existuje jak v PalmOS, tak nově ve Windows Mobile verzi).

Ačkoliv mají palmy vesměs rozměrný displej o rozlišení až 320 x 480 bodů, VGA obrazovka jim zatím chybí. Zařízení mají obecně vyšší výdrž než PocketPC (zejména pak starší modely s černobílým displejem) či menší rozměry - u posledních palmů se však tyto rozdíly oproti PPC stírají.

Linuxovým zařízením se vede spíše v zahraničí než u nás. Obecně se jedná spíše o PDA pro zkušenější uživatele, programů pro tyto handheldy je řádově méně než pro předchozí platformy. Linuxové kapesní počítače jsou vesměs velmi dobře vybaveny, což se však většinou projeví také na jejich ceně. Mezi největší výrobce patří Sharp.

Jaké funkce by měl kapesní počítač mít

Pokud jste si již vybrali operační systém vašeho kapesního počítače, měli byste stejnou či dokonce větší váhu přikládat funkcím, které by PDA měl mít.

Před zakoupením pro sebe či blízké je tedy nutné položit si otázku, co od kapesního počítače očekáváte, k čemu jej budete používat. Detailní rozbor, na co se zaměřit, naleznete v našem předchozím článku, který je sice věnován pouze PocketPC platformě, návod lze však vstáhnout i pro výběr palmu.

Jako první byste si měli položit otázku, zda trváte na VGA rozlišení, či vám postačí QVGA displej. Ačkoliv obrazovky s rozlišením 640 x 480 bodů jsou detailnější, neexistuje pro ně i přes již několikaletý prodej takovýchto zařízení odpovídající počet aplikací. Na druhou stranu - kdo si jednou zvykne na jemnost obrazu, nebude chtít slevit. Pokud však na VGA netrváte, mohou vám plně vystačovat PDA s rozlišením displeje 320 x 240 bodů, která jsou o dost levnější.

Další otázkou by mělo být, zda budete používat PDA k připojení na internet či k bezdrátové synchronizaci například s mobilním telefonem. Ačkoliv již většina nových kapesních počítačů podporuje alespoň Bluetooth nebo Wi-Fi, můžete koupí modelu bez těchto bezdrátových prvků ušetřit - v budoucnu by vám však právě tyto funkce mohly chybět. Proto důkladně zvažte, jestli se bez nich na období, po které hodláte PDA využívat, obejdete či nikoliv.

Zanedbávat byste neměli ani výkon PDA - pokud na něm hodláte sledovat například filmy či hrát hry, sáhněte po PDA s rychlým procesorem a nejspíše také VGA rozlišením, které oceníte zejména u videa. Paměť RAM pro operační systém Windows Mobile 5.0 vesměs dostačuje o velikosti 64MB, pokud bude větší, nic se samozřejmě nestane. ROM může být velká rovněž tolik, ale třeba i v řádu několika gigabajtů - čím vyšší, tím více dat do ní budete moci uložit a ušetříte tak za koupi paměťových karet. V PDA se obvykle používají SD, případně CF karty (eventuelně obojí), jejichž cena však neustále klesá a je otázkou, jestli má smysl kupovat zařízení s gigabajtovou kapacitou, která je vykoupena vyšší cenou, nebo zvolit samostatnou kartu - rozhodnutí je na vás.

Rovněž doporučujeme zvážit, zda chcete pouze samostatné PDA, či by vám vyhovoval komunikátor - ten má tu výhodu, že nemusíte s sebou nosit dvě zařízení (PDA a telefon) a rovněž v případě nedostupnosti Wi-Fi se lze připojit k internetu například přes GPRS. Pokud však mobilní internet hodláte využívat častěji, bude lepší si pořídit některý z datových tarifů. Pro toho, kdo spíše volá a denně prohovoří i několik hodin, bude vhodnější kombinace PDA a mobilu, komunikátor přece jen není nejskladnější a jeho výdrž je řádově nižší než u telefonu.

Totéž co u předchozího odstavce platí také v případě, že hodláte využívat PDA k navigaci. Pak je potřeba zvážit, zda chcete mít kapesní počítač s podporou GPS, nebo jej hodláte propojovat s receiverem (výhodou je lepší signál a vyšší výdrž na baterie, než v případě intergrovaného přijímače). Eventualitou jsou all-in-one zařízení, která dostanete připravena k použití ihned po rozbalení, obvykle však takovouto navigaci nevyužijete k ničemu jinému (kromě přehrávání hudby či zobrazení fotografií).

Nezanedbatelná není ani další výbava - leckdy máte na výběr mezi dvěma podobnými modely od stejného výrobce, které sice na první pohled odlišně až na cenu nevypadají. V případě dražší verze však kromě rychlejšího procesoru či podpory bezdrátových sítí můžete dostat také kolébku pro synchronizaci PDA s počítačem nebo dobíjení zařízení, ale také voucher na nákup softwaru v hodnotě až několika desítek euro a jiné benefity.

Rozhoduje také cena

Asi jako u každého výrobku, také při výběru PDA byste měli mít jasno, kolik do něj vlastně chcete investovat. Spolu s cenou se očekává, že budete znát, co vše by kapesní počítač měl umět, případně jakou má mít výbavu. Z té se dá případně slevit, pokud byste měli nereálné požadavky (například PDA s VGA displejem, Wi-Fi a BT za 8 tisíc atp.), rovněž můžete o něco posunout cenu. Jestliže však představu o její výši mít nebudete, zaručeně si z obchodu odnesete to nejdražší zařízení.

Kde koupit

Stejně jako téměř vše ostatní, také kapesní počítače můžete kupovat buď v kamenném obchodě (či supermarketu), nebo na internetu. Obojí má své výhody i nevýhody - v prvním případě si můžete PDA důkladně osahat, v případě specializovaného prodejce vám může být podán i výklad a zodpovězeny všechny důležité otázky. Znalý prodavač bývá schopen doporučit kapesní počítač přesně podle toho, k čemu jej chcete používat.

Na webu si zboží osahat nemůžete, vesměs zde ale dostanete o něco lepší cenu.

Pokud byste se s požadovanou výbavou do cenového limitu přesto nevešli, nemusíte zoufat. PDA je možné koupit i z druhé ruky. V tomto případě buďte obezřetní, protože nekupujete nové zařízení a důkladně si kapesní počítač zkontrolujte. Pokud dobře koupíte, můžete ušetřit i několik tisíc ve srovnání s pořízením nového přístroje. Použitá zařízení naleznete například na serveru Jarmark. Jak je vybírat a na co se zaměřit, můžete najít v našich předchozích článcích (palm, PPC), které se věnovaly této tématice, případně si přečíst polemiku o tom, zda má v dnešní době vůbec smysl kupovat použitý kapesní počítač.