Plantarium SOLUN podruhé...

Při představě provozování astronomických aplikací na kapesním počítači se asi většina z vás jen útrpně pousměje, v případě planetária Solun určeného pro Psiony a kompatibilní kapesní počítače ale určitě nebudete zklamáni!











První skvělá informace týkající se planetária Solun zní: program je zdarma! Další a doufám, že také dobrá zpráva je to, že Solun existuje ve verzích pro většinu EPOC16 a EPOC32 kompatibilních kapesních počítačů a mininotebooků včetně původních modelů Series 3, Series 3a/3c a Siena a samozřejmě také pro nejnovější modely Series 7/netBook. Je sice pravda, že starší modely Psionů už nejsou v nových verzích Solun podporovány, což ale nic nemění na faktu, že Solun je jedním z nejuniverzálnějších planetárií pro Psiony všech kategorií. Obrázky vpravo pro ilustraci grafického rozhraní Solun pro EPOC16 pochází ze Series 3 a Sieny a je tedy vidět, že na tak malém displeji toho příliš mnoho neuvidíte, další dvě ukázky ze Series 3a jsou už mnohem přehlednější a následující screenshoty ze Series 5mx a Series 7 jsou už ze současné verze programu 5.2b. Při instalaci přímo do paměti funguje Solun 5.2b na (testováno na Series 5mx a Revu) bez problémů, při provozování z Compact Flash karty na Series 5mx se ale program často odmítá spustit (testováno jak na "čisté" instalaci s CZ lokalizací, tak i v kombinaci s nejrůznějšími aplikacemi). Protože ale předchozí verze fungovaly i z CF karty, doufejme, že autoři zmíněný nedostatek u nové verze opraví.











Co všechno Solun umí? Není toho vůbec málo. Základem je samozřejmě samotné planetárium respektive simulace zobrazení hvězdné oblohy v libovolnou denní i noční dobu v libovolném čase/roční době a na prakticky jakýchkoliv souřadnicích (souřadnice se přebírají z databáze měst uložených ve World Map - tu lze ale podle potřeby upravit). Databáze programu obsahuje mnoho tisíc hvězd, planet a soustav, kompletní sluneční soustavu včetně simulace oběhů planet, více než 150 dalších objektů jako mlhoviny atp., přičemž na Series 7/netBooku je zobrazení samozřejmě v barvě. Solun umí zobrazit a simulovat několik planetárních jevů, jako jsou například fáze Měsíce, zobrazení a výpočtu dráhy komet, Saturnových prstenců a některých měsíců planety Jupiter, program podporuje i cylindrickou projekci a analýzu postavení a pohybů planet v nastaveném čase. Naprostou samozřejmostí je pak vyhledávání objektů uložených v databázi, možnost sestavování grafů a podrobné zprávy o daných objektech nebo skupinách objektů. Vyjmenované funkce jsou pochopitelně pouze některými z hlavních funkcí planetária Solun, popis všech funkcí je už mimo rámec této recenze a najdete ho v podrobném manuálu k programu dostupném ve formátu HTML i v klasickém EPOC helpu obsaženým v instalačním SIS archivu.























Solun je bez diskuse nejlepší planetárium pro platformu EPOC32 a možnosti programu to jasně dávají najevo. Mimo vývoje stávajících verzí pro EPOC32 ER3/ER5 plánují autoři programu verzi pro EPOC Release 6 ve variantě Crystal (např. NOKIA 9210), takže budou-li k dispozici příslušné OPL runtimes, mají se majitelé nových komunikátorů na co těšit. Solun je až na zmíněné problémy při provozu z CF karty spolehlivý a "snesitelně" rychlý program (je psán v OPL), takže zabýváte-li se astronomií a vlastníte některého z podporovaných EPOC16/32 kompatibilních kapesních počítačů, neváhejte a Solun si vyzkoušejte - zklamáni určitě nebudete!