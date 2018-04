PLANstudio mapa ČR

Pokud potřebujete mapu ČR v několika rozlišeních a nechcete s sebou nosit papírovou, tak vám jistě bude vyhovovat rastrový typ map. Jediným producentem takových map

pro PalmOS na našem trhu je firma PLANstudio. Na jejich stránkách

www.pdamapy.cz

se můžete dozvědět veškeré podrobnosti o nabízených mapových podkladech. Pro informaci: mají mapu ČR (tu vám prezentujeme dnes), cyklistické stezky, přehledovou automapu ČR a mapu hlavního města Prahy. Rastrovou mapu Prahy jsme vám představili již před drahnou dobou. Ve srovnání s vektorovou jsme však museli závěrem říci, že rastrová je podstatně datově náročnější (z důvodů použitých bitmapových obrázků) a při načítání pomalá. Jedno z těchto tvrzení již dnes není pravdou. Ale to až později… Jaké jsou její základní parametry a údaje? Rastrová mapa ČR PLANstudio využívá ke svému provozu GPS Atlas a jeho kombinace, což jsou programy Tracker, Compass atd. Tento software zajišťuje načítání rastrových map z paměťové karty, indexy poloh, databázi jednotlivých objektů, jako jsou sídla, dálniční sjezdy, hrady a zámky. Další objekty není problém dodat, nebo na přání zákazníka v budoucnu dokoupit. Druhou částí jsou mapové podklady, což jsou obrázky GIF, někdy také nazývané dlaždice, které se skládají v ucelený obraz mapy. Možná víte, že zeměkoule je kulatá a tak každá mapa se na svém horním okraji zakřivuje. Firma PLANstudio si tuto skutečnost uvědomila a veškeré podklady předělala do ortogonálních (pra

v

oúhlých souřadnic), což nejenom zlepšilo překrývání dlaždic, ale také zpřesnilo vykreslování polohy v případě použití GPS přijímače. Ten je možné použít a také nechat podle něj centrovat mapu. Vaše poloha tak bude vždy uprostřed displeje a budete vidět vždy podle daného měřítka své okolí.



























Co v rastrových podkladech můžeme nalézt?

Všechno tak, jak jsme zvyklí z map papírových, tj.: Veškeré silnice, dálnice, cesty

Sídla, lesy, pole, louky, řeky a vodní plochy Hrady a zámky, včetně významn

ých historických budov atp.

Rozhledny, kostely, hřbitovy

Hranice CHKO, hájovny

Označené dálniční exity, čísla silnic, třídy atd. Benzínové pumpy, letiště Kóty kopců a hor

Jak se s mapou pracuje? Instalace a provozování.

I nstalace se v prvních verzích vůbec neodehrávala a ležela na bedrech prodejce, který do potřebných adresářů na kartě nahrál soubory a ostatní nainstaloval do paměti RAM přístroje. Nyní je již vše mnohem více uživatelsk y přívětivé. Po vložení CD do mechaniky se otevře instalace. V levé části si zvolíte, jaké databázové soubory se budou instalovat do paměti RAM (to jsou ty soubory, které obsahují všechny objekty), a můžete si zvolit zaškrtnutím v okénku, zda používat diakritiku. V pravé části pak najdeme rastrové bitmapy, které se nahrávají na paměťovou kartu. Zde je doporučeno mít čtečku karet, do které umístíme naformátovanou kartu. Zvolíme daný disk a dáme kopírovat, poté si počkáme na zkopíro v ání buď podkladů pouze přehledové autompay v měřítku 1:400 000, nebo kompletní mapu ČR až do měřítka 1:100 000. Ta první menší má kapacitu 8 MB a kompletní instalace pak má 57 MB. To je hodně, musíte si vyhradit celou 64MB kartu, ale zase získáte k o mpletní podklady, se všemi podrobnostmi a barevným hires zobrazením. Pokud nemáte čtečku paměťových karet, je možné soubory nechat nahrát na disk C: a poté adresář GPSatlas nechat překopírovat např. aplikací filePC2PDA, kterou jsme si popsali zde.

Po ú

spěšném HotSyncu a nakopírování dat na kartu do adresáře GPSatlas je možné přistoupit k vlastnímu používání. Tím kladem oproti původním verzím je rychlost prvotního načtení - to bylo z původních 40 vteřin minimalizováno na 6 až 7 vteřin, což je velice dobř

e

použitelné. Po nastartování se vám ukáže poslední vyhledávaná poloha. Táhnutím po displeji můžete mapu posouvat. Kliknutím na středový kříž a následně na

center on

se v pravém horním rohu vybere databáze, ve které budeme hledat objekt: např. hrady a zámky, nebo sídla, či dálniční exity. Poté do spodního řádku vypíšeme byť jen část textu vyhledávaného objektu a klikneme na

Find

. Poté se nám podle podrobnosti a velikosti souboru s objekty objeví výpis vyhledávání klíčového slova. Pak stačí na daný řádek kliknout, objeví se zeměpisné souřadnice a dodatečné informace, např. u zámku, kdy je otevřen a kolik stojí vstupné. Nyní pouze potvrdíte OK a již se na displeji vykresluje rastrová mapa.















Pokročilé funkce a použití GPS

Pokud se vám již podařilo zobrazit nějakou mapu, můžete také měnit její měřítko. To se děje přes D-Pad. Pohybem vlevo a vpravo se přepínáme mezi měřítky od přehledového 1:400 000 až po podrobné 1:100 000. Pohybem nahoru a dolů je možné mapu ještě digitálně zoomovat. Program si daný GIF obrázek umí přiblížit až do 400 %, nebo oddálit na 50 %.

Propojením Palmu a GPS přijímače můžeme centrovat mapu podle své aktuální polohy a orientovat se tak v místech nám neznámých. Zapnutí GPS se provádí v menu Preference a zaškrtnutím položky GPS stay on . Další nastavení se pak provede ve vlastním okně po kliknutí na satelit v levé spodní části. Po kliknutí na satelit se dostaneme do okna, kde se zobrazují informace z GPS: azimut, rychlost, nadmořská výška, zeměpisná poloha a atomovy čas. V jednom z okének, nazv aném GPS , kde se může zobrazovat buď použitý typ, nebo informace typu Not found , se po kliknutí nastaví zvolené připojení GPS přijímače. Mnou podporovaný typ je NMEA cable , je to asi nejpoužívanější systém, jedná se o propojení GPS a Palma skrz sériový kabe l.

Klady rastrové mapy:

Podrobnost a informační hodnota jednotlivých objektů a zobrazení

Rychlost dalšího vykreslování v mapě, např. po přesunu

Možnost použití GPS

Vyhledávání v databázích

Použití i možnost nevyužít diakritiku

Podle typu GPSatlasu lze např. zaznamenávat trasu (Tracker)

Zápory rastrové mapy:

Velikost podkladů, které musejí být instalovány na paměťové kartě Prvotní start trvá několik vteřin, ale již to není tolik, jako v první verzi (tam to bylo nehorázných 40 vteřin)

Za zapůjčení na testování děkujeme firmě

PLANstudio, Praha

Závěr a porovnání s vektorovou mapou