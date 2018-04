Plánovaný bojkot CDMA Eurotelu skončil fiaskem

Část uživatelů připojení Eurotel Data Express, které je postavené na technologii CDMA 1×EV-DO, se rozhodla uspořádat 1. března protest proti nedostatečné kvalitě této služby. Od 9:00 dne 1. 3. 2005 do 9:00 dne 2. 3. 2005 plánovali „sosáči“ zahájit opakované stahování Service Packu 2 pro Windows XP, což mělo vést k zahlcení sítě a následnému donucení Eurotelu k tomu, aby: "si uvědomil, že něco zkazil." Více se o protestu můžete dozvědět v tomto článku.

Někteří uživatelé se proto začali obávat, že jim CDMA skutečně bude fungovat 1. března významně pomaleji, či nebude fungovat vůbec. Jejich obavy byly však zbytečné. Z grafů provozu sítě Eurotel dostupných na NIX.cz (viz zde ) je naprosto zřejmé, že včerejšek byl všedním dnem jako každý jiný, aspoň tedy co se provozu v síti CDMA týče. Totéž stanovisko nám poskytl včera ve 20:30 také Eurotel.

První opustil loď kapitán

A co že grafy vlastně ukazují? Nejpravděpodobnější jsou v zásadě dvě varianty – protestujících stahovačů bylo hodně, ale v jiné dny zatěžují CDMA naprosto identicky jako při bojkotu, takže se to ve finále na celkovém objemu přenesených dat nijak neprojeví, a nebo je protestujících jen statisticky zanedbatelné procento (popřípadě promile), které se nemá šanci na celkovém objemu přenesených dat vůbec projevit. Ať je již pravdivá první či druhá varianta – výsledek je ten, že kdyby na protest některá média neupozornila, Eurotel by jej nejspíš ani nezaznamenal.



Neúspěšný průběh celé akce završil jeden z organizátorů celého protestu v diskusi na serveru cdma.cz včera v 18:40: "Už to vzdávám a přiznávám, že jsem ubožák!!!!!! Eurotel nejsme schopni porazit." Dlužno říci, že sám organizátor původně požadoval protestovat až do devíti hodin rána následujícího dne. V této diskusi se však ozvala i řada uživatelů, kteří s počínáním protestujících nesouhlasili.

Čeho docílili?



Po včerejším fiasku se tedy nabízí otázka: Čeho vlastně organizátoři akce docílili? Bylo by snadné říci, že ničeho, ale to by nemusela být úplná pravda. Malá skupinka nadšenců možná některým lidem ukázala, že existují uživatelé nespokojení s CDMA natolik, aby proti Eurotelu zahájili protest. Není přitom tak jednoduché rozhodnout, jestli se jedná o nenasytné "sosáče", nebo jen uživatele, kteří něčí chybou očekávali od CDMA mnohem více, než jim tato technologie může nabídnout.