Plánování akcí

M- Monday (Pondělí)

T- Tyesday (Úterý)

W - Wednesday (Středa)

T- Thursday (Čtvrtek)

F - Friday (Pátek)

S - Saturday (Sobota)

S - Sunday (Neděle)

Ukažte tužkou do linky, odpovídající hodině plánovanému času akce, nikoliv na vlastní čas. Na začátku vybrané linky se rozbliká svislá čárka, signalizující kurzor. Nyní můžete od tohoto místa, pomocí tužky nebo dotekové klávesnice, zadat stručný popis akce. Po zapsání se tužkou dotkněte nějakého volného místa na displeji Diáře. Tímto je akce naplánovaná.

Ukažte tužkou na čas, odpovídající hodině plánovanému času akce. Zobrazí se dialogové okno pro nastavení přesnějšího počátku akce. Ze dvou svislých sloupečků vyberte hodinu a minuty počátku akce. V případě, že se ve sloupečku tato hodina nenachází, posuňte se nahoru nebo dolů v hodnotách pomocí šipek nahoru a dolů, nacházejících se vpravo nahoře nebo vpravo dole vedle zobrazeného seznamu hodin. Po vybrání ukažte tužkou na tlačítko OK Po zadání času můžete opět od počátku řádku, pomocí tužky nebo dotekové klávesnice, zadat stručný popis akce. Po zapsání se tužkou dotkněte nějakého volného místa na displeji Diáře. Tímto je akce naplánovaná.

Ukažte tužkou na čas, odpovídající hodině plánovanému času akce. Zobrazí se dialogové okno pro nastavení přesnějšího počátku akce. Ze dvou svislých sloupečků vyberte hodinu a minuty počátku akce. V případě, že se ve sloupečku tato hodina nenachází, posuňte se nahoru nebo dolů v hodnotách pomocí šipek nahoru a dolů, nacházejících se vpravo nahoře nebo vpravo dole vedle zobrazeného seznamu hodin. Ukažte tužkou na čas, nadepsaný jako End Time:. Ze dvou svislých sloupečků vyberte hodinu a minuty konce akce. V případě, že se ve sloupečku tato hodina nenachází, posuňte se nahoru nebo dolu v hodnotách pomocí šipek nahoru a dolů, nacházejících se vpravo nahoře nebo vpravo dole vedle zobrazeného seznamu hodin. Po vybrání ukažte tužkou na tlačítko OK Po zadání času můžete opět od počátku řádku , pomocí tužky nebo dotekové klávesnice, zadat stručný popis akce. Po zapsání se tužkou dotkněte nějakého volného místa na displeji Diáře. Tímto je akce naplánovaná.

Ukažte tužkou na kterýkoliv čas. Zobrazí se dialogové okno pro nastavení přesnějšího počátku akce. Ukažte tužkou na tlačítko No Time. Po vybrání ukažte tužkou na tlačítko OK Diář Vám umístí kurzor úplně nahoru nad všechny časy. Místo času se objeví černý kosočtverec. Nyní můžete opět, pomocí tužky nebo dotekové klávesnice,zadat stručný popis akce. Po zapsání se tužkou dotkněte nějakého volného místa na displeji Diáře. Tímto je akce naplánovaná. !!! POZOR TATO AKCE SE NEZOBRAZÍ V TÝDENÍM PŘEHLEDU AKCÍ !!!

Novinkou

Okno aplikace Diář je ve svislé rovině rozděleno na dvě části. Levá část obsahuje časový průběh dne po hodinách, pravá pak místo pro napsání stručného popisu akce.Ve vodorovné rovině je rozděleno na tři části. V úplně nejvyšší vlevo se zobrazuje datum, přepínatelný s a časem. Stačí ukázat na datum a rázem se zobrazí přesný čas. Po chvíli cca 2 sekundy se vrátí hodnota zpět na datum.Vpravo jsou zobrazeny jednotlivé dny v týdnu:Tyto dny jsou po levém a pravém okraji doplněny šipkami, umožňujícími přepínání a pohyb po jednotlivých týdnech.Ve střední části okna je prostor pro plánování akcíÚplně vlevo dole jsou tlačítka pro zobrazení přehledu akcí () Denní, () Týdenní, () Měsíčnía vedle nich pak tlačítkaPokud Vaše akce nezačíná v celou hodinu, postupujte podle následujících kroků:Někdy se může stát, že naplánujete akci na takový čas, který se Vám nezobrazí na displeji. Je to zapříčiněno tím, že výška displeje PalmPilota je menší, než výška všech řádků Diáře.Proto pokud tento případ nastane, objeví se v pravém dolním rohu displeje PalmPilota manipulační černá šipka nahoru a dolů. Když na kteroukoliv z nich ukážete tužkou, posunou se řádky Diáře nahoru nebo dolů. Bohužel mi tady chybí svislé posuvníky při pravém okraji displeje, které jsou v jiných aplikacíchPalmPilota je tlačítko. Dá se říci, že supluje a zjednodušuje zadávání akcí. Ukážete-li na něj, automaticky se přepnete do režimu zadávání časového rozsahu akce. Pokud potvrdíte pouze tlačítko OK bez zadání času, je tato operace ekvivalentni operaci:Téhož efektu dosáhnete také tím, že místo ukázání na tlačítko New napíšete první písmeno z názvu akce přímo na plochu pro psaní znaků Graffiti.