PlanMaker 2004 pro Pocket PC, zapomeňte na Pocket Excel!

Tabulkový kalkulátor PlanMaker 2004 německé společnosti SoftMaker Software je konečně na světě! Od počátku června jsou v prodeji verze pro Windows, Linux, Pocket PC a handheldy s Windows CE.NET. V současné době probíhá navíc betatestování verze pro kapesní počítače Sharp Zaurus SL5500/5600/6000 a další modely řady Zaurus s upraveným operačním systémem Linux. Základní charakteristikou a současně i největší předností PlanMakeru je schopnost pracovat přímo s nativními soubory MS Excelu bez nutnosti soubory konvertovat. U verze programu pro Windows a Linux to patrně není nijak zvlášť zajímavé, zato u verze pro Pocket PC a jiné kapesní počítače s Windows CE.NET se jedná o velmi vítaný nástroj na tvorbu a úpravy nejrůznějších ceníků, tabulkových přehledů a jiných typů dokumentů přímo na cestách.



PlanMaker se každým rokem inovuje a jeho verze obvykle povýší o jeden rok (tuším až na výjimku v roce 2002). Aktuální verze PlanMakeru 2004 umí otevírat a ukládat soubory nejen ve svém vlastním formátu, ale především ve formátech MS Excelu 5.0 až Excelu XP/2003 a importovat i několik jiných typů dokumentů. Trial verze programu má cca 14 MB a obsahuje i betaverzi PlanMakeru 2004 pro Windows. PlanMaker 2004 pro Pocket PC funguje prakticky na každém kapesním počítači tohoto typu s procesorem StrongARM/XScale, SH3 nebo MIPS. Zdarma si můžete stáhnout i podrobný PDF manuál (cca 580 stran A5). Při instalaci si můžete vybrat z několika jazyků uživatelského rozhraní programu a jeho interního spelleru, momentálně PlanMaker 2004 pro Pocket PC nabízí němčinu a britskou či americkou angličtinu včetně několika vlastních TrueType písem.



Oproti původní plánované verzi PlanMaker 2003 (která měla být hotová už před několika měsíci) se autoři programu rozhodli s uvedením programu na trh ještě počkat a dále vylepšit jeho stávající funkce. Je třeba podotknout, že i když PlanMaker 2004 funguje i na starších Pocket PC se 32 MB RAM a pomalejším procesorem SH3 či MIPS, nelze pro tato Pocket PC program doporučit. PlanMaker je totiž vzhledem ke svým možnostem a funkcím jednoznačně nejnáročnější tabulkový kalkulátor pro Pocket PC a vyžaduje opravdu hodně rychlý procesor a spoustu volné paměti.



Spousta funkcí PlanMakeru 2004 je hodně podobných textovému editoru TextMaker, o kterém jsme na Palmare už psali a proto se vám některé screenshoty budou zřejmě zdát dost povědomé. PlanMaker 2004 má stejně jako TextMaker svůj vlastní souborový requester a podobnou strukturu ovládacího menu i ikon ve spodní části displeje. Otevírání rozsáhlejších tabulek MS Excelu (v řádech několika MB) je dost náročné na čas i volnou paměť Pocket PC a tak se u Pocket PC se 32 nebo 64 MB RAM často může stát, že paměť jednoduše dojde a objeví se jen strohá chybová hláška. Řešení je snadné, ale v některých případech ne zrovna vhodné - manuálně upravit nastavení paměti v ovládacím panelu "Memory" a zvýšit volnou paměť na co největší hodnotu. Samotný import a export souborů v nativním formátu MS Excelu má některá omezení spočívající například v ignoraci animovaných prvků tabulek (dostupných v novějších verzích MS Wordu a MS Excelu), jinak ale vše funguje bez větších problémů. Vložené OLE objekty PlanMaker 2004 přímo nepodporuje (z prostých technických důvodů to ostatně ani není možné), nechává je ale v dokumentu zachovány.

















































Velmi důležitou otázkou pro naší mateřštinu je práce s češtinou respektive českými fonty. Předchozí verze PlanMakeru i TextMakeru totiž neměly vlastní preference pro nastavení defaultní kódové stránky UNICODE písem a proto bylo nutné používat upravené fonty jako byla například Verdana CE a jiné podobné fonty. Tato písma samozřejmě můžete používat i nadále, je to ale vcelku zbytečné, neboť PlanMaker 2004 pro Windows i Pocket PC už podporuje středoevropské kódování (CE) a další typy kódování v plném rozsahu a defaultní kódovou stránku si stačí zvolit v preferencích programu. Znaky v libovolném písmu můžete flexibilně formátovat, přidávat superscript nebo subscript, měnit odstupy znaků apod.Zatímco Microsoftí Pocket Excel je oproti MS Excelu pro Windows jen jeho směšnou či spíše trapnou náhražkou, která podporuje jen nepatrný zlomek funkcí MS Excelu, u PlanMakeru 2004 je tomu naopak. Stěžejní funkcí PlanMakeru je tvorba grafů, kterých program umí vykreslit hned několik desítek druhů a typů od železných koláčových grafů oblíbených kdysi hlavně v Nově až po sloupcové grafy a různé varianty 3D grafů. Grafy jsou pochopitelně plnohodnotné vektorové objekty vázané na daný dokument a lze je tedy exportovat z PlanMakeru do Excelu a naopak a neztratí se jako u Pocket Excelu. Celkový počet možných variant 2D a 3D diagramů a grafů je více než 70, což z programu v podstatě dělá i kreativní prezentační nástroj.Další rozsáhlé možnosti nabízí PlanMaker 2004 u formátování políček tabulky a práci s grafikou. Velikost, barva a typ písma jsou samozřejmostí, ke kterým se přidávají ještě funkce pro automatické formátování sloupců či řádek tabulek a bohaté možnosti grafického zvýraznění vybraných políček tabulky. Grafika v podobě obrázků nebo vektorových objektů je opět v PlanMakeru naprostou samozřejmostí a je minimálně úrovni srovnatelné s TextMakerem 2004 či MS Wordem pro Windows. K dispozici máte několik typů čar v různých barvách, samostatné formátování je navíc dostupné pro nadpisy sloupců a řádek.Nedílnou součástí každého spreadsheetu jsou výpočetní funkce a PlanMaker 2004 není výjimkou. Nabídka více než 320 matematických funkcí je opravdu úctyhodná. Mezi funkcemi najdeme vzorce pro zpracování číselných dat, práci s datumem a časem a také funkce pro analýzu datových polí. PlanMaker navíc umí pracovat i s komplexními číselnými výrazy, maticovými výpočty a nabízí i slušnou řádku statistických funkcí. Pro rychlejší práci má PlanMaker 2004 vestavěný tzv. Outliner, což je nástroj pro jakési schématické členění a zobrazení dokumentů (něco jako osnova u MS Wordu), který může ušetřit dost času zejména při práci s rozsáhlejšími tabulkami.Na závěr ještě pár slov k rychlosti a k celkovému hodnocení programu. Na mém starším Fujitsu Siemens Pocket LOOXu 600 se 400 MHz procesorem PXA250 se rozsáhlejší tabulky překreslovaly dost pomalu, jejich samotná editace byla ale vcelku rychlá. U novějších Pocket PC s Windows Mobile 2003 s výkonnějšími procesory a rychlejší sběrnicí bude zřejmě program fungovat výrazně svižněji, zatím ale nevím, jak to vyzkoušet jinak než vizuálním pozorováním reakcí PlanMakeru :-(. V každém případě je ale PlanMaker 2004 zcela jistě momentálně nejlepší spreadsheet aplikace pro kapesních počítače typu Pocket PC a Sharp Zaurus, kde ale zatím probíhá jen betatestování programu. Troufám si dokonce tvrdit, že PlanMaker 2004 je vůbec nejlepší tabulkový kalkulátor, jaký lze pro stávající typy PDA a handheldy sehnat a nevím o žádném srovnatelném programu například pro Palm OS, který by se mohl PlanMakeru 2004 alespoň rovnat, natož aby ho předčil.



PlanMaker 2004 pro Pocket PC stojí "jen" 50 EUR, což je na tak kvalitní program s tak rozsáhlými možnostmi myslím adekvátní cena. Chcete-li mít současně k dispozici i verzi pro Windows, stačí si koupit bundlovanou verzi PPC/Windows za 70 EUR.