Plan 6 & Pocket Plan - expert na plánování

Plánování času s podrobným rozvržením jednotlivých akcí patří mezi základní aplikace každého správného kapesního počítače. Zdaleka ne všechny tyto aplikace (většinou vestavěné v paměti ROM či Flash ROM) ale musí všem uživatelům vyhovovat, a tak bývají často nahrazovány externími a obvykle výrazně kvalitnějšími programy. Výkonný plánovač akcí s prozaickým názvem Plan od Twiddlebit Software známe ještě z dob Psiona Series 3. Jeho nástupcem se stal Plan 5 (25 USD) určený pro Psion Series 5 a novější kapesní počítače, nejnovější verze Plan 6 s cenou 30 USD napsaná už v C++ namísto jazyka OPL je pak určena pro Symbian OS Crystal, respektive komunikátory Nokia modelové řady 9200.











Výhodou Plan 6 je jeho kompatibilita s balíkem Microsoft Project (soubory MPP a MPX), což zahrnuje specializovaný konvertor dat integrující se po instalaci do prostředí Nokia PC Suite a příslušný komunikační protokol. Soubory Microsoft Projectu je možné pomocí drag&drop přetáhnout v Exploreru na ikonku komunikátoru a konverze už proběhne automaticky. Zkušební verze umožňuje naplánovat maximálně 10 úkolů, plná verze pak samozřejmě není ohledně počtu úkolů nijak omezena. Rychlost Plan 6 je výrazně vyšší oproti Plan 5 právě díky kompletnímu přepsání programu z OPL do C++, flexibilnější je i práce s kalendářem, u které není žádný tříletý limit jako u Plan 5. Při plánování úkolů a akcí máte k dispozici snad veškerý myslitelný komfort včetně podrobných grafických rozvrhů v jednotlivých časových rozmezích, zde se projevují výhody relativně velkého barevného displeje komunikátorů Nokia 9210/9290. Věčná škoda, že displej komunikátoru není dotykový, a v časových přehledech je tak nutno poměrně složitě listovat s pomocí klávesnice. Srovnávat Plan 6 se standardní EPOC32 / Symbian OS Agendou asi nemá moc velký smysl, neboť Agenda je sama o sobě špičková "to-do" aplikace, Plan 6 ale může v některých ohledech majitelům komunikátorů nabídnout ještě o něco víc a hlavně kompatibilitu se soubory MS Projectu.















Twiddlebit Software nezanedbává ani kapesní počítače s Windows CE, pro které je určen Pocket Plan, momentálně dostupný v jedné ze svých prvních betaverzí fungujících na Pocket PC s procesory StrongARM a XScale. Až na grafické rozhraní odpovídající rozlišení displeje Pocket PC je Pocket Plan takřka totožný s verzí Plan 6 pro komunikátory Nokia 9210/9290, ne všechny funkce Planu 6 ale byly zatím do Pocket Planu implementovány. V plné verzi s cenou 30 USD by tedy měly být obsaženy všechny funkce Plan 6 s možností plánovat akce v rozmezí let 1950 (například pro databáze historií apod.) až 2050. Pocket Plan je kompatibilní se soubory Microsoft Project (FS, FF, SF i SS soubory) a přes ActiveSync můžete přenášet a synchronizovat data MS Projectu 98/2000/2002 pod operačními systémy Windows NT/2000/XP, připravuje se ale také konverze dat pod Windows 95/98. Investici do betaverze Pocket Planu zatím nelze na rozdíl od Planu 6 pro komunikátory Nokia 9210/9290 doporučit, navíc pro Pocket PC existuje i řada dalších velmi kvalitních plánovacích aplikací jako například skvělý Pocket Informant a další obdobné programy.