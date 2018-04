Placený zvýrazněný odkaz ve vyhledávání

Denně používají více jak tři tisíce lidí vyhledávání na největším českém telekomunikačním portálu Mobil.cz. Hledají informace, hledají výrobek. A my víme, co hledají.

Klíčová slova jsou rozdělena do skupin, takže víme, že uživatel hledá informace o telefonech Siemens, ústřednách nebo o určité firmě. A na tuto skupinu klíčových slov můžeme napojit zobrazení vašeho zvýrazněného odkazu. Každý, kdo bude hledat určitou skupinu klíčových slov, na prvním místě a jasně oddělený uvidí váš zvýrazněný odkaz.

Takovým odkazem můžete oslovit lidi zajímající se o přesně definovanou oblast - a to, co jim nabídnete, je už jen na vás. Máte na to přesně 160 znaků a místo pro obrázek 60x60 bodů...

Cena za zvýrazněný odkaz se počítá velmi jednoduše:

jednorázové sestavení jedné skupiny klíčových slov 500 Kč

50 haléřů za každé zobrazení zvýrazněného odkazu, tedy za každé oslovení klienta. Minimální suma inzerce 1000 Kč.

Inzerovat můžete na dobu určitou, případně s omezením počtu zobrazení odkazu, díky čemuž si budete jisti, že nepřekročíte určitou sumu. Pokud byste chtěli orientačně vědět, kolik zobrazení může měsíčně připadnout na který tematický celek, ozvěte se nám, odhady vám zašleme. Platba probíhá na základě měsíční faktury nebo po dosažení fakturační částky přes 3000 Kč.

Pokud máte zájem o zvýrazněný odkaz ve vyhledávání, kontaktujte nás na adresu webdesign@mobil.cz. Napište nám, o jakou tematickou oblast máte zájem, v jakém rozsahu a termínu.