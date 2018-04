Platební kartu už nebudete potřebovat. Mobilem zaplatíte i v Česku

Vezmete do ruky smartphone, zadáte PIN a stejně jako klasickou bezkontaktní platební kartu jej přiložíte k terminálu. Na displeji se v zeleném kruhu rozsvítí zaplacená částka a je hotovo. Přesně tak funguje placení mobilním telefonem, které na českém trhu právě spouští banka ČSOB. Kdo je jejím klientem a má smartphone s Androidem 4.4 a novějším a technologií NFC, může teoreticky nechat peněženku i běžnou platební kartu doma. Díky nové mobilní aplikaci ČSOB NaNákupy lze jako platební kartu používat přímo smartphone.

Zní to jednoduše, ale celek je přeci jenom trochu komplikovanější. Ano, placení mobilem funguje jen pro klienty této banky, kteří u ní mají účty a na ně navázané karty (Visa a MasterCard). Placení mobilem funguje i pro klienty značky Era. My jsme placení zkoušeli přímo s (vlastním) účtem u kmenové banky a nemohli jsme si vyzkoušet kompletní zákaznickou cestu, jak se k mobilním platbám dostat.

Nicméně v běžné praxi vše funguje tak, že si zákazník stáhne z Google Play aplikaci NaNákupy (tento krok jsme obešli), v internetovém bankovnictví si vygeneruje aktivační kód, který do aplikace zadá a zvolí si PIN aplikace. Pak už stačí v telefonu jen aktivovat NFC platby.

V aplikaci se uživateli rovnou objeví všechny platební karty, které má u banky vydány, služba funguje jak s kreditními, tak debetními kartami, MasterCard i Visa. S více kartami jsme však službu zatím nezkoušeli, k našemu účtu máme jen jednu. Při platbě si bude moci uživatel nicméně snadno vybrat, kterou kartou chce právě zaplatit.

Důležité je, že při všech platbách, tedy jakoukoli kartou, používá uživatel PIN, který si zvolil při aktivaci aplikace. Není tedy nutné řešit a pamatovat si, kterou kartou zrovna platí a jaké je PIN té konkrétní karty, platby probíhají na základě ověření PIN v mobilní aplikaci. Tento tajný kód tak může být zcela jiný, než jaký platí pro jednotlivé karty.

Diskrétní zadání PIN? Na mobilu na to zapomeňte

Jak jsme během krátkého testování zjistili, je to docela důležitý prvek. Aplikace má totiž dva módy placení a ani při jednom nemusí být zadávání PIN úplně diskrétní záležitostí, což bude asi největší komplikací tohoto řešení. Přeci jenom, když někdo vyťukává PIN na malém neosvětleném terminálu, je to něco jiného, než když ho zadává na obřím zářícím displeji mobilu.

První mód, který je nastaven standardně a který jsme nakonec shledali zatím praktičtějším, je ten, kdy je potřeba při každé platbě aplikaci spustit a stisknout v ní tlačítko Zaplatit. Pak musí uživatel zadat PIN (a to opravdu vždy) a následně má šedesát sekund na to, aby telefon přiložil k terminálu. Na displeji se pak už jen ve zmíněném zeleném kruhovém poli objeví výše zaplacené částky a transakce je tímto dokončena.

Druhý mód, který má interakci ještě zjednodušit, nás zatím ovšem v pilotním provozu moc neoslovil. V nastavení lze aktivovat funkci nazvanou Rychlá platba, v takovém případě pak má aplikace fungovat i na pozadí. Po přiložení k terminálu by měl telefon provést platbu stejně jako bezkontaktní karta v případě placení částky do 500 korun, tedy bez nutnosti zadávání PIN. Jenže u karty MasterCard, se kterou jsme službu testovali, zatím aplikace vyžaduje PIN zcela vždy, i při placení malých částek třeba za jednu kávu. Bez bezpečnostního kódu mohou zatím platit jen zákazníci s kartou Visa, pro MasterCard prý banka plánuje tuto funkci zavést do budoucna.

Komplikací v tu chvíli je, že žádost o kód vyskočí na displeji. Prvotní logika velí zadat PIN na telefonu přiloženém u terminálu, pak si ale celé okolí může snadno tajný kód na velkém svítícím displeji okoukat.

Řešením je v tu chvíli telefon od terminálu odejmout, transakce se tím nezruší. Stačí zadat pin s telefonem v ruce (to už se zrakům zvědavců skryjete lépe) a pak znovu smartpohe přiložit k terminálu. Na jeho displeji se v takovou chvíli mohou objevovat různé hlášky, ale těm v podstatě není třeba věnovat pozornost. Kdo zazmatkuje a políčko s PIN zruší, může stále v rámci této jedné platby ručně aktivovat funkci tlačítkem Zaplatit. Úspěšnou transakci opět aplikace potvrdí částkou v zeleném kruhu.

Mobilní platby jsou snadné, mají však i svá úskalí

Aplikace od ČSOB ukazuje, že mobilní platby mohou být opravdu snadné, ale mají stále svá úskalí. Zatím se zdá, že vše funguje, ale během krátkého pilotního testování jsme zdaleka nevyzkoušeli všechny možné scénáře. Zatím jsme jen několikrát zaplatili nízké částky, za kávu, za oběd či za pivo v restauraci. Vše fungovalo stejně jako při placení běžnou bezkontaktní kartou, obchodník se nemusí na tento druh plateb nijak připravovat. Mohou se nicméně objevit terminály, které si s NFC kartou v mobilu nebudou rozumět, nebo takové, ke kterým se bude velký mobil přikládat složitěji.

Zatím také nevíme, jak se karta chová při placení vyšších obnosů, při transakcích v zahraničí (to je ostatně u bezkontaktních karet celkově trochu loterie) nebo v případě některých chyb, které mohou v procesu placení nastat.

Klasická platba v pilotním projektu byla opravdu snadná. Aplikace ČSOB NaNákupy je z uživatelského hlediska minimalistická, kromě tlačítka zaplatit a možnosti aktivovat si zmíněnou rychlou platbu umožní ještě zjistit zůstatek na účtu. Toť vše, ničím jiným uživatele nezatěžuje. Do budoucna se ovšem počítá s rozšířením množství funkcí třeba o archivaci účtenek, virtualizaci věrnostních karet a řadu dalších funkcí, aplikace NaNákupy by je měla dostat letos na podzim. Klienti banky používající iPhony musí na tento způsob placení zapomenout. Banka pro ně totiž své vlastní nezávislé řešení připravit nemůže a musí tak čekat, až (a zda vůbec) Apple přijde do Česka se službou Apple Pay.

I přes některé zádrhele a překážky však placení mobilem opravdu funguje. Mobilní platby jsou teď v Česku tedy realitou a musíme uznat, že jsou opravdu návykové. Ale k dokonalosti ještě přeci jen něco chybí.