Placení mobilem by vám ulehčilo život. Obchodníci se ale brání zuby nehty

Z pohledu elektronických plateb je Česko zvláštní. Bylo na jednu stranu první zemí na světě, kde se rozjel GSM Banking. Zavedení dárcovských SMS (DMS) pak znamenalo obrovské navýšení příspěvků pro charitativní organizace. Také dopravní podniky, které zavedly SMS jízdenky, si nové služby pochvalují.

Na stranu druhou je ale nabídka českých obchodníků značně omezena částkami i rozsahem služeb. Přitom mobil toho může umožnit mnohem více. Přijdete ke kase, přiložíte ke čtečce mobil a v mžiku je zaplaceno. Vše funguje podobně jako bezkontaktní platební karta a ve světě to není nic neobvyklého.

U nás je to pořád ještě hudba budoucnosti. Většina mikroplatebních systémů, tedy elektronických peněženek typu PayPal nebo PaySec, u nás živoří, a to především kvůli nezájmu obchodníků. V poslední době se pak roztrhl pytel s projekty, které mají platby mobilem posunout kupředu. Jenže takových slibů bylo už spousty. Realita je jiná a otázkou zůstává, jak k těmto projektům přistoupí právě obchodníci.

V Plzni se už dá zaplatit jízdné bezkontaktní technologií NFC

Placení SMS. Populární, ale drahé

Mobilní platby si nejvíce lidí spojí především s prémiovými SMSkami neboli Premium SMS. Začínaly jako způsob úhrady Coca-Coly v nápojových automatech, nyní fungují u všech českých mobilních operátorů a jsou zatím nejpropracovanějším způsobem mobilních plateb.

Pomocí prémiových SMS se na počátku této služby platily hlavně nejrůznější hry, videa, tapety a vyzvánění pro mobilní telefony. Brzy přibylo některé zboží virtuálního charakteru na e-shopech. Prémiovou SMSkou můžete zaplatit třeba stažení elektronické knihy nebo seminárky. Zpoplatněno tímto způsobem bývá například i internetové sázení nebo hlasování v nejrůznějších soutěžích. Pomocí SMS lze ve stále větším počtu měst platit také za jízdenky, parkování nebo poplatek za vyšetření v nemocnicích. Jakýsi comeback zažívají i prodejní automaty.

Poplatky u lékaře je už možno zaplatit na některých místech pomocí SMS

Novinkou je možnost zaplatit pomocí SMS až do výše 600 korun. Posílané nebo přijímané jsou ze speciálních čísel, tzv. short kódů, která jsou stejná v sítích všech operátorů. Zpoplatněny mohou být odchozí nebo příchozí zprávy, v Česku se v drtivé většině používá zpoplatnění odchozích plateb. Opačným případem je třeba jízdenka v pražské MHD, kde platíte až za zprávu příchozí.

Příčinou malého rozšíření mobilních plateb je neochota obchodníků. Ti tvrdí, že je pro ně tato metoda nevýhodná. Z každé prémiové SMS totiž mají poměrně vysoké marže operátoři a provozovatelé. Ovšem vzhledem k jednoduchosti plateb lze předpokládat, že zákazníci takto utratí peníze, které by normálně zůstaly v jejich peněženkách. Podobně, jako je dokázáno, že zákazníci více utrácejí při platbě kartou. Služba by se tedy mohla v konečném součtu obchodníkům vyplatit.

Stačí přiložit



V mobilním světě jsou v současné době velkým hitem řešení postavená na bázi technologie NFC neboli Near Field Communication. Ta fungují na principu jakýchsi elektronických peněženek. Mobil je vybaven speciálním čipem, který identifikuje přístroj a ví, jakou částku jsme si na své konto uložili.

Pak stačí přiložit telefon k terminálu na vzdálenost 10 cm a platba se automaticky uskuteční. Výhodou jsou minimální transakční náklady, rychlost i relativně velká bezpečnost. Elektronická peněženka totiž není nijak svázána s bankovním účtem.

V Česku tento systém funguje v Plzni, kde lze spojit NFC čip s takzvanou Plzeňskou kartou. Nabízela by se samozřejmě i pražská OpenCard a další městské karty, které mají v sobě funkci elektronické peněženky. Provozovatelům se do toho ale zatím moc nechce. Na českém trhu není ani moc telefonů, které NFC podporují. Ve světě jsou o něco dál. V Londýně zaplatíte pomocí NFC třeba vstupenky do O2 Arény, v budoucnu by měla být s NFC mobily propojená i londýnská Oyster Card.

Mobil jako počítač

Platební systémy, které jsou v podstatě jen mobilní verzí internetových plateb, se v Česku moc neujaly. I přesto zde službu PayPal doplnil relativně nedávno český PaySec. Systémy mají i mobilní verze stránky. Výhoda spočívá v bezpečí a jednoduchosti, nevýhoda v omezenosti obchodů, ve kterých se dá zaplatit.

PaySec v praxi. Tímto systémem je možno pohodlně zaplatit i z mobilu

Podobné je to s platebními bránami operátorů přes internet, které nejsou tak pohodlné jako SMS. Pokud však internetový obchod takovou platbu umožňuje, je to levnější než dobírka a jednodušší, než si otevírat svůj e-banking a platit převodem.

Brány fungují jednoduše. Od spolupracujících obchodníků vás přesměrují na stránky operátora, tam se přihlásíte na svůj účet nebo svým telefonním číslem pomocí zaslaného autorizačního kódu a platbu potvrdíte. Vše v podstatě funguje podobně jako internetové platební systémy typu 3D Secure od České spořitelny a další.

T-Mobile nabízí možnost m-platby u devíti obchodníků a možnost nastavení různých limitů. U O2 můžete takto platit za zboží nebo služby v rozmezí 20 a 1500 korun u čtyř prodejců, pokud už máte smlouvu déle než půl roku. Vodafone M-peněženka má limit na jednu platbu 600 korun a denní limit 1000 korun. Spolupracují zatím pouze tři obchodníci. Operátoři se shodují, že na rozšíření pracují, ale neustále naráží na nezájem obchodníků.

Neobjevovat Ameriku



Čeští operátoři i banky se dlouhodobě předhánějí v plánech do budoucna. Ty se jim ale daří uskutečňovat jen velmi pomalu. Nedávno založila Telefónica O2 spolu s Vodafone pro tento účel spolu se čtyřmi bankami společnost Mopet CZ. Ta si dala si za cíl mobilní platby výrazně zjednodušit.

Firma Mobi-1 Czech zase slibuje mobilní platby, které budou znamenat menší náklady a tím i menší ceny pro koncového zákazníka. Placení by se mělo uskutečňovat autorizačním voláním.



"Uživatel zavolá na unikátní číslo uvedené v prodejním místě, čímž autorizuje svůj zájem nakoupit. Vybere si sortiment za kredit a do mobilního telefonu mu přijde informace o uskutečněném nákupu," říká Ladislav Brožek, ředitel společnosti.

Ke spuštění služby by mělo dojít v první polovině roku 2011. Zpočátku takto nakoupíte hlavně v automatech na pití a vybrané potraviny. Firma ovšem v budoucnu plánuje i drobné platby v supermarketech.

Projekt ale stojí před stejným problémem jako všechny pokusy v minulosti. Obchodníci se budou bránit, když bude mít službu málo zákazníků a naopak zákazníci si nebudou pořizovat něco, čím se nedá nikde zaplatit. Ostatně i Premium SMS se nejdřív musely stát srozumitelnými a známými pro širokou veřejnost.

Je zbytečné objevovat objevené. Technologie ve světě fungují, uživatelé o možnosti platit mobilem vědí. Stačí, aby mobilní platby vzali v potaz také obchodníci a nabídli více možností.