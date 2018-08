Nad tímto únikem kroutí všichni hlavou. Jak se to Googlu mohlo stát?

Chcete nový Google Pixel 3 XL? Na černém trhu kolují kusy v plném balení za cenu od dvou tisíc dolarů (45 tisíc korun) výš. A že Google tento telefon ještě vůbec nepředstavil? To nevadí, v Rusku nebo na Ukrajině je možné všechno.

Ruská média vydávají první dojmy z telefonu, na YouTube dávají populární unboxing, tedy první otevření prodejního balení a někteří už vydávají recenze. Takže pár kusů telefonu na prodej už nemůže překvapit. Co ale překvapuje všechny, je situace, kdy se měsíc před premiérou Pixelu 3 XL objevilo tolik přístrojů.

Když se objevil první článek s fotkami a představením telefonu, tak to vypadalo jako běžný únik. Přestože jindy se obvykle novináři, kteří se k informacím dostanou, nepouštějí do publikování vlastních fotografií reálného přístroje a ještě lépe celého prodejního balení. Ale budiž, někdo mohl mít štěstí a jeho zdroj má dobře krytá záda. Jenže tentokrát to není o jednom telefonu, ale pravděpodobně o desítkách přístrojů, což dokládají právě nabídky na prodej několika kusů.

Takže to nebude klasický únik informací, ale pravděpodobně zboží, které se na trh a mezi novináře dostalo v podstatě ilegálně. Přeloženo: pravděpodobně ho někdo ukradl. Možná to byla zásilka vzorků pro partnery, což jsou třeba velcí prodejci nebo operátoři, kteří mobily zkoušejí ve svých sítích. Možná to byla zásilka pro nějaké vývojáře nebo přímo pro některou z poboček Googlu. V každém případě se místo správného příjemce dostala do rukou někoho jiného.

Pro Google je to nepříjemné, za měsíc prakticky nebude mít co představovat. Tedy pokud pomineme možnost, že schválně vypustil do světa falešné vzorky a nakonec ukáže něco úplně jiného. To by bylo sice originální, ale není to příliš pravděpodobné, právě naopak.

Je také otázkou, jestli bude Google řešit ruské novináře, kteří o uniklých vzorcích píšou, fotí je, fotí s nimi selfíčka a Googlu se to asi pramálo líbí. Zatím firma mlčí, oficiálně, ani neoficiálně se k aféře nevyjádřila.

A jak k únikům obvykle dochází? Zdrojů je samozřejmě hodně. O připravovaných smartphonech samozřejmě ví hodně lidí v samotné firmě, ale logicky málokdy něco prozradí.

Jenže firma musí řešit, jestli si někdo takový mobil bude kupovat, a tak se vzorky v různém stupni finalizace ukazují velkým zákazníkům, což jsou největší světové prodejní sítě a většinou spíš velcí světoví operátoři. Zde už je prostor k únikům a často se to i děje. To samé platí pro dodavatelský a výrobní řetězec. Mobily si čistě ve své režii dnes asi neumí vyrobit nikdo a to ani Samsung nebo Huawei.

Navíc se výroba často odehrává v továrnách, kde zaměstnanci nemusí být k firmě zdaleka tak loajální jako v jeho centrále. Nemluvě o výrobě u partnerů. Ne že by vše nebylo pečlivě střežené, ale skuliny se zjevně často najdou.

Pak samozřejmě přichází do úvahy i řízený únik od výrobce, ten směřuje obvykle do největších světových médií nebo k několika vybraným novinářům s pověstí zdatných „únikářů“. Ale rozhodně to není situace podobná té, která nastala nyní u Pixelů 3 XL.