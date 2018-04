Pitvali jsme ohořelý Sony Ericsson. Příčina požáru překvapila

"Chybná identifikace volajícího mohla být firmwarovou chybou, ale zrovna tak mohlo jít o první známku toho, že zoxidované kontakty a obvody v telefonu začínají pomalu vypovídat službu," odpověděl nám na náš dotaz Izera.

Majitelka telefonu se s touto chybou naučila žít a firmware si přehrát nenechala. Pokud by tak učinila, a telefon přesto stále nebyl schopen jméno ze seznamu přiřadit, byl by to podle Izery jasný důkaz koroze uvnitř přístroje.





Zoxidovaný telefon tedy nakonec může být stejně nebezpečný jako poškozená nebo neoriginální baterie, která jinak bývá často označována za příčinu vznícení telefonu. Přitom koroze nemusí nutně vzniknout pouze poté, co se vám podaří telefon utopit ve vodě. Ostatně, dokazuje to i příběh Katky, která telefon podle svých slov nikdy nikde nevykoupala.

Telefon může být stejně poškozen třeba poté, co pořádně zmoknete a máte jej přitom v kapse kalhot, to samé platí, když se zpotíte třeba při sportu. Telefonu se rovněž příliš nelíbí, když se s ním zavřete v koupelně, kde máte napuštěnou horkou vanu. A podobných příkladů bychom dále mohli uvádět desítky.





Pokuste se tedy podobných situací co nejvíce vyvarovat, předejdete tak poškození telefonu, ale třeba i případným problémům při reklamaci. Jak dokazuje tento příklad, zkorodované obvody v telefonu mohou být i pěkně nebezpečné. Jistě, požár je asi zcela extrémní případ, ale jak jsme se sami přesvědčili, nastat může. A kdo ví, třeba vlastně mnohé medializované případy "výbuchu baterie" mají stejnou příčinu jako ten náš. Jen to již třeba nebylo možné z ohořelých vraků zjistit nebo bylo jednodušší svést to na chyby baterie.





A když už se vám něco podobného stane, vzpomeňte si na náš článek, když vás začne telefon byť jen trochu zlobit. Nechte si přístroj zkontrolovat v servisu, těch pár stokorun za to stojí.