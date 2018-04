Pište SMS zprávy mnohem rychleji. Poradíme, jak na to

Co jsou to prediktivní funkce?

Jak určitě mnozí ze čtenářů vyvodili ze slova "prediktivní", jedná se o funkce, které předvídají text, jenž chce pisatel SMS zprávy napsat. Pokud uživatel s nabídnutým slovem souhlasí, stačí psát obvykle dál. V opačném případě nabídku odmítne a slovo napíše klasickým způsobem.

Prediktivních funkcí není mnoho. Výrobci se je v průběhu let snažili různě inovovat, ale ve většině případů to bylo spíše ku neprospěchu věci. Jelikož drtivá většina lidí používá klasickou numerickou klávesnici, uchytily se pouze tři základní druhy psaní - zmíněný a klasický multi-tap, slovník T9 či takzvaný našeptávač - u modelů Motorola označovaný jako technologie iTap.

Stačí jeden stisk

Funkce T9 je v současnosti nejpoužívanější prediktivní technologií pro rychlejší psaní textových zpráv na světě. Byla vyvinuta na konci devadesátých let, kdy ji do svých modelů ihned začali implementovat téměř všichni výrobci mobilních telefonů. Výjimkou byla pouze americká Motorola, která představila svou vlastní prediktivní funkci iTap, o níž se zmíníme později.

Zkratka T9 v sobě prakticky kombinuje princip, na kterém funguje. Zatímco písmeno "T" představuje slovo "text", číslice devět označuje počet numerických tlačítek na běžné klávesnici mobilů. Při psaní textových zpráv se slovníkem T9 tedy nemusíte pro psaní každého písmena tisknout klávesy několikrát za sebou, stačí pouze jednou.

Po napsání daného počtu písmen se na displeji zobrazí slova, která pro vás telefon vybral. Pokud se splete, můžete si obvykle pomocí stisku některého z tlačítek prohlédnout jiná slova a do zprávy je vložit. V případě, že telefon vámi požadované slovo nezná, lze ho přidat do slovníku a od té chvíle vám ho vždy nabídne primárně. Je samozřejmě nutné, aby váš mobilní telefon podporoval český slovník T9, tedy aby vám ve výsledku nabízel pouze česká slova.

Psaní s technologií T9 je velmi svižné. Jakmile slovník naučíte slova, která používáte nejčastěji, může vám ušetřit spoustu času. Má ale i jednu nebezpečnou nevýhodu. Pokud totiž pospícháte, nezkontrolujete si, co vám systém nabídl a vše odsouhlasíte, může dotyčnému člověku ve výsledku přijít zpráva s úplně jiným zněním - ne vždy úplně nejslušnějším. - více o této problematice čtěte ZDE

Je libo tohle slovíčko?

Jak již bylo řečeno, Motorola se od slovníku T9 ihned distancovala a svým uživatelům chtěla nabídnout zcela odlišný způsob psaní textových zpráv. Vyvinula proto iTap, jehož nejrůznější modifikace dnes používá i mnoho jiných mobilních výrobců.

Funkce iTap by se dala shrnout jediným slovem, a to jako našeptávač. Již v průběhu psaní SMS vám v tomto případě telefon napovídá slova, která byste potenciálně mohli chtít ve zprávě mít. Pokud by ho slovník uhodl, nemusíte se obtěžovat s dopisováním zbytku slova, ale pouze potvrdit nabídku a pokračovat dalším slovem. U některých pokročilejších verzí dokonce nabízí celý zbytek věty. Jakmile kupříkladu napíšete slovo "Ahoj", telefon automaticky nabídne celou větu "Ahoj, jak se máš?".

I tato technologie má ale již zmíněnou nevýhodu v tom, že při zbrklém psaní můžete poslat úplně něco jiného, než jste původně zamýšleli. Základní princip slovníku iTap tak trochu okopírovali i tvůrci konkurenční T9, kteří nedávno prezentovali vylepšený slovník XT9, jehož největší předností je právě funkce "našeptávače".

Nebyli sami. Alcatel při uvedení slovníku Zi čerpal jak z T9, tak z iTap. Při psaní s funkcí Zi totiž píšete stejně jako se slovníkem T9 (každou klávesu tedy stačí stisknout pouze jednou), už v průběhu psaní se vám ale zobrazují slova, která byste mohli chtít napsat (na rozdíl od T9, která slovo nabídne až po napsání všech písmen).

Technologie Motoroly byla inspirací i pro jiné firmy. Vychází z ní například i současný hit - Apple iPhone. Ten vám na displeji při psaní textové zprávy nabízí taktéž různá slova. Není nevýhodou, že pouze v angličtině. Jakmile totiž nabídnuté slovo odmítnete a manuálně dopíšete to "své", přístroj si ho zapamatuje a příště vám již nejdříve nabídne ono české.

LetterWise: když se dva snaží o totéž

Funkci LetterWise vyvinula společnost Eatoni Ergonomics, aby nabídla kompromis mezi slovníkem T9 a klasickými našeptávači. Při psaní pak stačí každé tlačítko stisknout pouze jednou a asistent vám vždy nabídne následující znak. Když se mu to nepovede, stisknutím jedné klávesy (většinou mřížkou) ho opravíte. Vymizí tak klasické problémy multi-tapu, kdy například při psaní slova "mnout" musíte čekat několik vteřin, než lze začít psát další písmeno (nebo se posouvat směrovou klávesou vpřed).

Dlouho jsme však přemýšleli, zda tuto technologii označit jako samostatnou prediktivní funkci. Jedná se opět o jakousi "směsici" již zmíněných modelů zadávání znaků a využívá ji navíc velmi malé procento mobilních telefonů. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Jedná se o funkci se svými specifiky, a tak si své vlastní zařazení zkrátka zaslouží.