Pirátství je fenomén, proti němuž není obrany, říkají vývojáři z Resco

Slovenská firma Resco vyvíjí aplikace pro Windows Mobile už bezmála deset let a za tu dobu stačila nabrat spoustu zkušeností. Některé její programy jsou dostupné pro Symbian a dokonce i pro skomírající Palm OS. Mezi nejznámější aplikace firmy Resco se řadí především Resco Explorer, Resco Keyboard, Resco Photo Viewer a Resco Backup.

Ve svém portfoliu má i solidní řádku her, pro ukrácení dlouhé chvíle. Nedávno rovněž vydali svojí první hru, která využívá služeb pohybového senzoru v zařízeních s Windows Mobile. Na naše otázky o budoucích plánech, směřování Windows Mobile a největších problémem při tvorbě aplikací, odpovídal Marcel Šaffa, produktový manager pro oblast Windows Mobile aplikací. Rozhovor byl přeložen ze slovenštiny.

Můžete se na úvod v krátkosti představit? Kdy a za jakých okolností jste vznikli, kolik členů má v současné době váš tým a proč právě aplikace pro mobilní telefony?

Firma Resco vznikla v roce 1999. V době, kdy ještě zdaleka nebylo jasné, kterým směrem se Windows Mobile (v té době platforma známá spíše pod jménem Windows CE) bude ubírat. Nám se podařilo vytušit obrovský potenciál, který v sobě tato platforma skrývala. jenže až nová verze OS, spíše známá jako Pocket PC, vyvolala obrovský zájem po těchto zařízeních. Naší výhodou bylo, že jsme v té době měli dostatek zkušeností a pár produktů, které jsme uměli nabízet. V současnosti má náš tým více než 20 členů zabývající se vývojem aplikací pro koncové ale také firemní zákazníky.

Mezi vaše nejpodařenější produkty patří bezesporu souborový manažer Resco Explorer. Jaké jsou jeho největší trumfy oproti velmi populárnímu programu Total Commander CE, který je navíc nabízen zdarma?

Resco Explorer je dlouhodobě nejprodávanějším produktem v našem portfoliu. Je to aplikace, kterou úspěšně prodáváme už 8 roků. Vzhledem k tomu, že mobilní zařízení jsou naší dominantní platformou, dokážeme navrhnout optimální řešení pro mobilní uživatele. Ať už z pohledu funkcionality nebo z pohledu ovládání. Současný Explorer je vlastně komplexní nástroj, který se neomezuje jen na souborové operace, ale umožňuje také práci s registry, FTP přístupem, datové kódování, archivaci dat a další. Jedním z lákadel je určitě také integrovaný today Pluton. Naší snahou je sledovat nové trendy v mobilní oblasti stejně jako požadavky uživatelů a vhodně je zapracovat do nových verzí. Posledním počinem v tomto směru byla implementace „touch-dotykového“ ovládání známého z iPhonu, které se setkalo s velmi kladným ohlasem.

S velkým rozmachem PDA, které nedisponují hardwarovou klávesnici, získávají na důležitosti klávesnice softwarové, jako je Resco Keyboard. Ta jako jedná z mála dokonce nabízí plnou podporu češtiny. Chystáte nějaká další zajímavá vylepšení nebo přidání jiných layoutů s alternativním zadáváním textu?

Resco Keyboard prošel tento rok výraznými inovacemi. Ty znamenaly více než 400% nárůst jeho prodeje. Součást kampaně byla také soutěž o nejkrásnější skin. Výsledek toho je více jak 50 různých skinů, které dělají tento produkt ještě populárnější. V současnosti jsme ve fázi sbírání postřehů a nových tipů, které následně vyhodnotíme a na základě toho potom určíme další možný vývoj.

V oblasti zálohování dat jste s Resco Backup rovnocennými soupeři například s programy Sprite Backup, Spb Backup a Sunnysoft Backup Manager. Připravujete nějaké novinky, kterými byste soupeře překonali?

Určitě ano. Mimo běžných drobných vylepšení a optimalizaci připravujeme možnost zálohování dat na FTP server.

Do vaší široké nabídky her se dostal rovněž kousek, který využívá pohybový senzor integrovaný v některých zařízeních s WM. Myslíte si, že takové hry mají budoucnost nebo hra Bubbles bude jediným výstřelem do tmy? Případně připravujete nějaký podobný titul?

Pohybové senzory jsou v této kategorii zařízení novinkou posledních měsíců. A třebaže nemají zabudovanou standardní podporu v operačním systému a jsou ad-hoc implementací výrobce, přinášejí úplně nový rozměr do her. Dá se říci, že v současnosti testujeme tento segment trhu, který při narůstající podpoře pohybových senzorů ze strany výrobců má určitě potenciál. A odpověď na otázku zda se jedná o výstřel do tmy anebo výstřel z Aurory, ukáže následujících pár týdnů.

Ve vaší nabídce se nacházejí i aplikace pro Palm OS. Vidíte v této platformě budoucnost?

Všechno nasvědčuje tomu, že Palm OS je ve stádiu pomalého umírání. Ani v případě firmy, která celý mobilní trh vlastně vytvořila, si nikdy nemůžete být jistí… Vlastně žádná platforma nemá nic garantovaného do budoucnosti.

S jakými největšími překážkami se potýkáte při vývoji aplikací ať už na platformě WM, Symbian či Palm OS?

Společným jmenovatelem je to určitě velké množství zařízení, která mají vlastní specifikace. Hlavně různorodost rozlišení displeje dokáže vývoj dost zkomplikovat. Tento fakt je výrazný hlavně při skinovaných (plně grafických) aplikacích, kde je nutné zabezpečit kvalitní zobrazení aplikace pro různé rozměry displeje. Abychom se s tímto dokázali vyrovnat, musíme pravidelně rozšiřovat naše portfolio mobilních zařízení.

Velkým problémem se stávají pirátské verze programů i na poli mobilních telefonů. Jakým způsobem proti tomu chráníte svoje produkty a chystáte ráznější opatření?

Pirátství je fenomén, se kterým se jenom velmi těžko bojuje. V zásadě platí, čím populárnější je aplikace, tím rychleji se objeví crack na novou aktualizaci. Navíc, neexistuje softwarová ochrana, která by nebyla nabouratelná. Je to jen věc technické vyspělosti hackera. V tomto směru se spíše snažíme motivovat platící zákazníky a nabízet jim dobrou technickou podporu a jiné benefity.

Je podle vás ještě místo na poli vývoje aplikací pro mobilní telefony? Doporučili byste začínajícím softwarovým týmům vydat se na dráhu vývoje programů pro WM či Symbian?

Podle informací handango.com, v současnosti asi největšího online obchodu, jen za minulý rok přibylo v jejich katalogu cca 12000 nových aplikací. Konkurence je v tomto směru skutečně obrovská. Aby se v současnosti v tomto množství aplikací prosadil nový tým, musel by přijít se skutečně zajímavým produktem. Navíc by musel disponovat dostatečnými finančními zdroji pro prvotní marketing, bez kterého si úspěch produktu určitě představit nedokážu.

Jaká je vaše nejúspěšnější aplikace? Ať už z hlediska prodeje, odezvy uživatelů či jste na ni výjimečně hrdí?

Určitě to bude Resco Explorer. Tato aplikace je 8 roků naším nejprodávanějším produktem. Na handango.com se dlouhodobě umisťuje v rozmezí 8 až 20 místa prodejnosti. Kromě jiných ocenění získává od roku 2001 každoročně ocenění časopisu PocketPC Magazín „Best Software Award“.

Co považujete za svůj doposud největší úspěch a čeho byste ještě chtěli v budoucnu dosáhnout? Chystáte nějaké nové aplikace?

Asi nejpříjemnější pocit jsme měli na konferenci v San Antoniu v roce 2006, kdy klíčové slovo Resco bylo jako jediná značka společnosti (kromě slov free, mp3, game…) umístěna v TOP 10 nejpoužívanějších klíčových slov, které uživatelé zadávají při vyhledávání v katalogu Handango.com. A samozřejmě, každé nové ocenění některého z našich produktů je pro nás velkým zadostiučiněním.

Úspěch v mobilní oblasti je podmíněn stálou inovací. Do konce tohoto roku plánujeme upravit dvě naše nejúspěšnější hry na platformu iPhone, která zaznamenává v součastni obrovský boom. Pro platformu Windows Mobile zase připravujeme dva nové produkty. Ve spolupráci s firmou ESET připravujeme produkt zaměřený na zvýšení bezpečnosti mobilních zařízení. Pod vlastními křídly bychom zase rádi uvedli správce kontaktů.

Jak vidíte budoucnost zařízení s WM?

Roky 2007 a 2008 byly významné masivním nástupem iPhone, stejně jako očekáváním Androidu od firmy Google. Jak Apple tak Google jsou dostatečně silní na to, aby dokázali odkrojit část koláče, která v současnosti patří WM platformě. Jako protipól je tu firma HTC vyrábějící WM zařízení, která designem svých mobilů dokáže být více než dobrým konkurentem iPhonu. O tom, kde se v této válce o platformu umístí Aneroid, je ještě předčasné hovořit. Každopádně WM má výhodu v rozmanité nabídce zařízení, čímž dokáže pokrýt širší potřeby zákazníka.

Jaký je váš názor na iPhone? Ať už jde o jeho neuvěřitelný úspěch či zpočátku nepříliš vstříčný přístup k vývojářům softwaru? Uvažujete o vývoji aplikací pro tento mobilní telefon?

Firmu Apple vnímáme jako společnost, která se snaží z každého svého produktu udělat umělecké dílo. iPhone je podle nás jedném z takových vydařených počinů. Prvotní nepříliš vstříčný postoj k aplikacím od externích výrobců byl zjevně motivovaný snahou udělat toto zařízení stabilnějším. Apple si ale včas uvědomil, že základní softwarovou výbavou by dlouhodobě ostatním platformám konkurovat nedokázal.

My tento krok jenom vítáme. Jako už jsem zmínil, do konce roku bychom rádi převedli dvě naše populární hry také pro tuto platformu.

Mohli byste uvést seznam vašich oblíbených aplikací pro WM, které považujete za zajímavé nebo vás inspirovaly k vývoji vašich vlastních aplikací?

Nebudu uvádět naše produkty, je snad samozřejmé, že ty spadají do množiny aplikací, která mám stále na svém HTC Touch nainstalované. V minulosti jsem si ale velmi oblíbil eWallet od firmy Ilium. Aplikace velmi přehledně uchovává hesla a citlivá data. Vzpomenul bych také WorldMate, který se mi osvědčil zejména při cestách do zahraničí. A samozřejmě nesmím zapomenout na navigační software iGO. Tento výběr vychází z mých osobních potřeb. Současné nabídka aplikací pro mobilní zařízení je však tak obrovská, že určitě uspokojí individuální požadavky každého z nás.

Chtěli byste něco vzkázat našim čtenářům?

Vašim čtenářům bych rád popřál „šťastnou ruku“ při výběru svého mobilního „společníka“. Při dnešní bohaté nabídce mobilních zařízení, platforem a aplikací je to velmi nelehký „úkol“, k čemuž jim také váš portál pomáhá.

Děkujeme za rozhovor.