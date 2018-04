Pioneer a JVC se stáhnou z výroby mobilních telefonů

Japonský výrobce spotřební elektroniky Pioneer Corp. dnes oznámil že se stahuje z výroby mobilních telefonů stejně jako jeho hlavní konkurent Victor Co. of Japan Ltd. (JVC), který potvrdil, že zastavil výrobu mobilních telefonů. Informoval o tom dnes japonský list Nihon keizai šimbun.

List dodal, že opustit aktivity v oblasti mobilních telefonů společnosti donutil jejich slabý prodej. Pioneer se podle listu rozhodl nevyvíjet mobilní telefony třetí generace, u kterých vysoká rychlost přenost dat umožňuje uživatelům připojení na internet a příjem video a hudby. JVC, ve které 52,4 procenta vlastní Matsushita Electric Industrial, potvrdila, že zastavila výrobu modelů pro služby PHS (personal handyphone system) a pozastavila také další vývoj. JVC se však nehodlá zcela vzdát aktivit v oblasti mobilních komunikací, ale přehodnotí své výrobkové linie.

Japonskému trhu mobilních telefonů dominují elektronický gigant NEC Corp. a Matsushita Communications Industrial, kteří jsou hlavními dodavateli největšího mobilního operátora v zemi NTT DoCoMo. Pioneer vstoupil na trh v roce 1994 a v současnosti vyrábí pouze jeden model pro třetího mobilního operátora v zemi J-Phone. JVC od roku 1995 představil sedm modelů telefonů PHS, což je omezenější městská verze běžných mobilních telefonů, poslední nový výrobek však představil v roce 1999, napsala agentura Reuters.