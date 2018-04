PIM pod lupou – část 1 – úvod

Jak jsem se již zmínil v úvodu, PIM aplikace patří mezi základní softwarovou výbavu každého správného kapesního počítače (ale i digitálních diářů či databank). Ptáte se, co to vlastně ta zkratka „PIM“ znamená? Tato zkratka pochází ze slov „Personal Information Manager“ – tedy správce osobních informací. Typicky se jedná o aplikace pro správu Vašeho času, kontaktů, úkolů a poznámek. Vestavěné PIM aplikace na kapesních počítačích obvykle nabízejí pouze základní funkce. Běžnému uživateli mohou tyto funkce stačit – pokud jste však profesionál, který hodlá mít svůj čas plně ve svých rukou, budete se muset poohlédnout jinde. A jaké jsou tedy vestavěné PIM aplikace Palm OS a PocketPC platforem? Pojďme se na ně krátce podívat.

Ještě než začneme, rád bych upozornil na to, že mé názory prezentované v tomto seriálu jsou ryze objektivní. Jsem uživatelem obou platforem a v žádném případě není mým cílem vyvolat flame-war. Dále bych rád upozornil, že předmětem tohoto srovnání jsou PIM aplikace Palm OS verze 4.1 a PocketPC 2002.

V případě Palm OS i PocketPC jsou základní PIM aplikace prezentovány formou samostatných aplikací. V případě Palm OS se jedná o aplikace Address Book, Date Book, ToDo, a Memo Pad. PocketPC nabízí Contacts, Calendar, Tasks a Notes.

A jak si jednotlivé aplikace stojí? To samozřejmě závisí pouze na Vašem subjektivním úsudku – záleží na tom, co požadujete. Pokud požadujete jednoduché a rychlé vkládání dat a oželíte jejich případnou provázanost, bude u Vás pravděpodobně vést Palm OS. Pokud je Vaším cílem větší efektivita práce a provázanost aplikací a dat (například přiřazení účastníků akce v kalendáři z aplikace Contacts apod.), pravděpodobně se přikloníte na stranu PocketPC. Nyní však srovnejme PIM výbavu obou platforem z ryze objektivního hlediska.



Kalendář



Palm OS

(Date Book) – standardní kalendář v Palmu nabízí jednoduchost a přehlednost. Není zde plýtváno ovládacími prvky, ovládání je velmi intuitivní a zvládne jej snad každý. Méně často užívané funkce naleznete v menu. Date Book však nabízí pouze denní, týdenní a měsíční zobrazení plus zobrazení typu agenda (úkoly a akce pro tento den). Týdenní a měsíční zobrazení jsou již poněkud strohé a některým uživatelům již díky své zjednodušenosti nemusí vyhovovat. Některým uživatelům zde může vadit absence ročního zobrazení. Obecně je práce s Date Bookem svižná a vcelku pohodlná.



PocketPC

(Calendar) – konkurent Date Booku na platformě PocketPC je sice mírně složitější, nabízí však mnohem více možností. Většinu funkcí kalendáře ovládáte pomocí ovládacích prvků na displeji či pomocí tap-down menu – do pravého menu aplikace se vydáte až v případě, že chcete nastavit některou z jejích funkcí. Calendar nabízí denní, týdenní, měsíční, roční a Agenda zobrazení. Pro každou událost je k dispozici celá řada užitečných funkcí, jako například možnost nastavení lokace události, možnost zaslat účastníkům e-mail (těm se pak, pokud mají PC vybavené MS Outlookem či PocketPC, akce automaticky vloží do kalendáře) či možnost nastavit Váš status v průběhu akce (např. volný či mimo kancelář). Zadávání informací do kalendáře v PocketPC Vám sice zabere o něco více času, zato však budete mít u sebe všechny potřebné informace.



Úkoly



Palm OS

(ToDo) – Palm OS správce úkolů nabízí vše, co by měl správný zástupce této kategorie splňovat. Možná by však bylo vhodné indikovat důležitost úkolu i jinak než číselně, a zvýšit tak přehlednost v případě, že spravujete větší množství úkolů.



PocketPC

(Tasks) – nabízí vše, co by se dalo od aplikace spadající do této kategorie očekávat, oproti ToDo na Palmu je ale mírně přehlednější a nabízí rychlé vkládání úkolů pomocí tzv. „Entry Baru“. Zajímavá je možnost přidělit úkol osobě z adresáře.



Poznámky



Palm OS

(Memo Pad) – naprosto jednoduchý poznámkový blok, nabízí pouze základní funkce. Nepříjemným omezením je maximální délka textu, čítající 4000 znaků.

Existuje i aplikace s názvem Note Pad, umožňující záznam ručně psaných poznámek, náčrtků apod.



PocketPC

(Notes) – poznámkový blok s širokou škálou možností. Máte na vybranou z několika způsobů zadávání dat – klasické zadávání textu, ručně psaný text, záznam hlasu či kombinace všech uvedených způsobů. Zajímavá je možnost změny velikosti zobrazení, zobrazování informací o datu vytvoření poznámky a její velikosti. Řadě uživatelů se také bude hodit možnost využívání šablon. Skvělá je funkce rozpoznávání ručně psaného písma, které jste si rychle načrtnuli jako poznámku.





Kontakty



Palm OS

(Address Book) – jednoduchý, ale účinný správce kontaktů, který však někdy ve snaze co nejlépe zobrazit seznam kontaktů snižuje jeho přehlednost. K dobru mu budiž připočtena čtyři uživatelsky definovatelná pole.



PocketPC

(Contacts) – výkonný, ale přitom snadno ovladatelný správce kontaktů. Výhodou jsou zkratková tlačítka pro zobrazení osob, jejichž příjmení začíná určitým písmenem. Contacts nabízí uložení velkého množství údajů u každého kontaktu. Výhodou je i možnost jednoduše a rychle poslat zvolenému kontaktu e-mail či přímo vytočit jeho telefonní číslo pomocí DTMF tónů.







Závěr:

Pokud ode mne očekáváte jednoznačný závěr, budete asi zklamáni. PIM aplikace obou platforem mají něco do sebe. Pokud stanovím za kritérium jednoduchost a snadnost zadávání informací, vyjdou jako vítěz vestavěné PIM aplikace Palm OS. Pokud bych se však zaměřil na funkčnost a použití v reálném světě, bude jednoznačně vést systém PocketPC a jeho PIM aplikace. PIM aplikace použité v Palm OS jsou sice použitelné a průměrnému uživateli mohou stačit, náročnější uživatel se však bude muset porozhlédnout po některé z komerčních aplikací. PIM aplikace na PocketPC také sice nejsou úplně dokonalé, standardně však již obsahují řadu funkcí, za které si u Palm OS musíte doplatit (či funkce, o jakých se uživatelům Palmů ani nezdálo – například možnost přidat ke každému záznamu textovou, kreslenou, psanou či hlasovou poznámku). I zde však existují aplikace třetích stran, které vestavěné PIM aplikace PocketPC hravě strčí do kapsy. A jaké to jsou? Kde se dají sehnat a v jaké cenové relaci se pohybují? To se dozvíte v následujícím díle tohoto seriálu.

