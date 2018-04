PilotPlanet '98 v obrazech

[První strana]





I když už uplynul skoro měsíc od termínu konání vývojářské akce PilotPlanet, přesto jsem se rozhodl ještě vrátit k tomuto tématu. Protože někteří z Vás nemohli na PilotPlanet přijet, nemohli jste si ani vychutnat tu atmosféru, která tam byla. Abyste nebyli škodní, připravil jsem pro Vás několik obrázků. Doufám, že si tu atmosféru, která z fotek čiší alespoň trochu dokážete představit a příště si ji nenecháte ujít.Tak tohle je první přednášející, Lukáš Mikšíček, ano, to je ten, který zaspal. Zapamatujte si ho všichni :-))). To bylo jen škádlení, doufám, že mi bude odpuštěno. Lukáš se také podílí na článcích v časopisu CHIP, kde jste si mohli přečíst například jeho "Hacky na háku", nebo "Aplikace, co hrdlo ráčí"Tady se zabořil do problematiky vývojových prostředí pro Pilota. Na další fotce pak uvidíte ty upřené tváře na jeho připravené slidy, které si přinesl na svém notebooku.Dalším z přednášejících byl Martin Brachtl, Jeho Hacky zaujaly úplně stejně, ne-li více. Tak se rozpovídal, a bylo o čem. S Lukášem jsme museli ukazovat na hodinky. Jeho přednáška by se v pohodě rozprostřela i na 2-3 hodiny a s diskusí možná ještě déle. I Martin společně s Lukášem přispívá do CHIPovského seriálu o Pilotech.Řekl bych, že jejich výklad dal základ pro tvorbu úplně nové, funkční a hlavně FREE češtiny, jejiž existence plně podpoří rozšíření PalmPilota/PalmIII. Dobře si jejich tváře zapamatujte. Třeba se jednou setkáte s českým softawrem pro Pilota, který ponese v položce About jejich jméno.A zde vidíte pohled do sálu. Tady máte členy PilotClubu, kteří neváhali a zůčastnili se v hojném počtu PilotPlanet. Upřené tváře na promítací plátno svědčí o zajímavém obsahu přednášky. Vzadu se nachází "hlídkující" moje maličkost. Hned ze začátku, když jsem ještě nepřednášel, plnil jsem Lukášovi funkci "klikače" myší pro posouvání slidů v notebooku. Samozřejmě, že pokud to situace dovolila, hltal jsem každé jejich slovo. Za mnou na stole pak ležela celá naše počítačová výzbroj.V polední pauze jsme si půjčili od jednoho přítomného PalmIII, kterého jsme za přemrštěný honorář donutili, aby nám zapózoval. :-) Jako naschvál nebylo kromě vnadnatých dívek, po ruce něco, co by nám vytvořilo kulisu pro focení. Nakonec nám k tomuto účelu posloužil volně a bez dozoru ležící notebook od Applů. A tady máte výsledek.Závěrem už jen pozvání na příští PilotPlanet, tentokrát '99 a poděkování panu Chládkovi z CHIPu za poskytnutí těchto fotografií.