PilotPlanet '98, setkání příznivců a fandů Pilota/PalmPilota

Celá akce pro mne začala vlastně už ve čtvrtek odpoledne. A to v okamžiku , když jsem chtěl vyzkoušet naprosto banální připojení mého notebooku k projektoru SONY. Někde se ztratil propojovací kabel mezi notebookem a projektorem. První co mne napadlo byla věta z Cimrmanovy hry: "Teď tady byl, jak sedíš ty, ty, a ty". Ale kabel nikde. Co teď. Rychle zavolat firmě SONY Czech a kabel si s velkými prosíky zapůjčit. Ještě po několika dalších telefonátech do různých firem různým lidem se nám nepodařilo kabel sehnat. Úplně zoufalí jsme však přestali být ve chvíli, kdy jsme sehnali schéma zapojení tohoto kabelu. Po cca hodinové práci s Pepou Juraškem z Terminal baru, cvikání kabelů, měření zda se zapojené kabely někde nezkratují, se nám ho konečně podařilo zbastlit. K našemu úžasu však nefungoval, a to vůbec. Kdyby se aspoň něco mihlo na plátně, ale ono nic. Zděšení, studený pot na čele a mrazení v zádech zavládlo v realizačním týmu.Po dalším asi hodinovém zkoušení se nám podařilo dostat na zeď z projektoru alespoň rozmazané čmouhy. "Prý máte špatně nastavenou horizontální frekvenci", hlásil projektor. Další hodinka neúspěšného nastavování grafické karty notebooku taky byla k ničemu. V Terminal baru nastala atmosféra jak v papiňáku. Pak už to nevydržel technický ředitel Terminal baru Vojta Vrba a ještě jednou podrobil náš kabel důkladné kontrole. A ejhle, chybička se vloudila. Znovu pájení, znovu měření a pak to přišlo. Obraz na plátně. Heuréka, zvolali jsme v domnění, že pohroma je zažehnána. Ale nebylo tomu tak. Nějak nám ten obraz zrůžověl. Opravdu. Nějaké interference červené barvy (na kabelu s jedním stíněním to není nic neobvyklého) se loudily do obrazu. Úsměvy na tváři zatuhly a byli jsme tam, kde před tím. Text byl totiž na plátně téměř nečitelný.Opětovné telefonáty (v 17:58) do firem, ale kabel nikde k dostání. Nakonec se do toho vložil opět Vojta. Pár dobře mířených telefonátů a měli jsme přislíbený úplně jiný projektor. V pátek ráno, v 8:00 si ho měli na Pankráci vyzvednout. Šibeniční termín i čas, ale alespoň nějaká záchrana. Korunu tomu všemu dal pro změnu Vojta, který večer volal Pepovi na mobil, že utrhl u svého Porsche :-) řadicí páku. Ta škoda. Tak se shánělo ještě auto. Murphyho zákony začaly nemilosrdně působit. Pepa, který nabídl svého oře, vše zachránil.V pátek ráno 8:40 kluci dovezli do Terminal baru projektor SANYO. Zapojení kabeláže, zapnutí projektoru, super obraz na zdi, padající kameny ze srdce, tak by se daly charakterizovat minuty mezi 8:40 a 9:00. Za současného nalepování poutačů PilotPlanet jsem pak vítal první účastníky. Je to velmi zvláštní pocit, podávat si s příchozími ruku, představit se a zjišťovat, že toho, s kterým si teď "třesu" pravicí znám akorát podle e-mail adresy.Ze 46-ti přihlášených a 6-ti pozvaných, jich k mému úžasu přišlo 35. Kolegové z Mobil serveru mne odrazovali a tvrdili, že jich přijde tak maximálně 15. Tato fantastická účast udělala z PilotPlanet našlapaný sál plný fandů PalmPilota. K vidění však nebyly pouze PalmPiloty. Sem tam jsem viděl záblesk displeje Psiona a NewtonPadu od Applů. Účast mne opravdu překvapila. Den předem si Patrick Zandl na Mobil serveru dokonce zažertoval, že se ptám na pronájem Veletržního paláce, ale příští rok to bude určitě aktuální :-). Patrick se sám také zúčastnil zahájení celé akce, bohužel nepřinesl digitální foťák (ten jeho mu ukradli) a tak mi z PilotPlanet zůstal pouze krátký úryvkovitý videozáznam.Začalo se skoro přesně. Lukáš Mikšíček, první přednášející, si totiž pospal. Ale hned jak se rozpovídal o vývojových prostředcích pro Pilota, všichni mu to odpustili . Hodně zajímavé, taky nikdo ani nedutal. Po skončení jsem usoudil, že 45 minut na takové téma je hodně málo. Měl dokonce pro přítomné připraveno překvapení. Demonstaci spolupráce PalmPilota a frézy. Když však zjistil, že se nejedná o stolní frézku ale o čtyřtunový kolos, musel od překvapení ustoupit, což asi pochopíte..Po Lukášovi nastoupil Martin Brachtl. Jeho Hacky zaujaly úplně stejně, ne-li více. Až nemilosrdné ukazování na hodinky přimělo Martina po hodině ukončit řeč. Následovala série dotazů a málem jsme nestihli dobré kuřecí sendviče, které nám v Terminal baru nachystali.Pro mne byla obědová pauza spíše diskusní. Postrádal jsem totiž někoho z vývojářů Unicomu, aby nám vysvětlil problémy s češtinou. a tak mi nezbylo nic jiného než diskutovat se zúčastněnými. Po obědové pauze se dostaly na řadu nabíjecí články AccuCell. Nejenom návštěvnost WWW stránek s touto tématikou, ale i odborná diskuse přítomných svědčí o tom, že nabíjecí 1.5V články mají perspektivu a je o ně zájem. Na přednášce se objevily exklusivně i naprosto nové grafy z testů závislosti napětí na zatížení a to včetně testů článků s bleskem. Do diskuse o článcích se zapojil i Honza Řehák alias Fredy z www.hw.cz , který svojí metodou, podobnou výslechu zpovídal přednášejícího. Jelikož mám k tomuto tématu celkem blízko, využil jsem čas přednášky k setkání s PalmIII.Na PilotPlanet jsem jich napočítal něco kolem 10 kusů. Nikdo je však nekoupil od Unicomu, který oficiálně oznámil jejich prodej snad koncem června. Když není jiného zbytí, musí se najít i jiné cesty. PalmIII nám zapózoval, paradoxně s notebookem od Applů, fotil pan Chládek z CHIPu a tak by se jeho fotky z PilotPlanet měly objevit i v novém čísle tohoto časopisu.Po vyčerpávající přednášce o nabíjecích článcích jsem se dostal na řadu já s QuickSheetem 3.0. Dobře mířené dotazy mně občas přivedly do rohu, ale toto bylo pouze svědectvím toho, že na PilotPlanet byli velmi pozorní posluchači, někteří měli QuickSheet dokonce s sebou nainstalovaný v PalmPilotovi.Zástupci Unicomu nakonec přijeli, hned po obědě. V čele s panem ředitelem Rexou. Všichni byli vybaveni "PalmTrojkama". Přijeli předvést svůj Business banking a komunikaci PalmPilota přes modem a GSM. Bohužel se nekonalo spojení přes GSM, protože dole v Terminal baru se o nějakém signálu pro GSM nedá vůbec hovořit. Tak tento průšvih spadl na mou hlavu. Když jsem totiž ještě před PilotPlanet sondoval v Terminal baru, na tuhle důležitou věc jsem zapomněl. Včera jsem na odčiněnou za trest napsal 100x text "Nezapomeň vyzkoušet signál". Klasická telefonní linka však dole byla a to mne zachránilo. Pak už Unicom předváděl základní programové vybavení pro mobilní komunikaci (E-mail, WWW, FAX) od firmy Smartcode software. Diskutovalo se i o použitelných modelech mobilních telefonů, které se dají k PalmPilotovi připojit přímo bez GSM adapteru. V diskusi pak vystoupil i zástupce firmy Sagem CZ, jejichž jeden model telefonu do této skupiny patří. Ten nás také všechny ubezpečil, že se na trhu v brzké době objeví i Sagemy RD750S s opraveným firmwarem pro bezchybné faxování.Po přednášce Unicomu se rozvinula pro mně až neočekávaně klidná diskuse na téma velmi diskutované češtiny. V podstatě jsem měl z této diskuse smíšené pocity. Závěr bych shrnul do jedné věty: "Hledá se programátor, který by naprogramoval lepší češtinu". Unicom se vyjádřil v tom směru, že v současné době pracuje na jiných aktivitách, a že asi dříve než na podzim nová čeština nebude. Většinu zúčastněných toto sdělení doplněné o informaci, že naprogramování češtiny zabere cca 14 dní, naprosto šokovalo. Měl jsem pocit, že tady už nejde ani tak o češtinu, ale o dobré jméno firmy Unicom, která češtinu z jakéhosi fandovství k PalmPilotovi udělala, prodává a teď na její opravu nemá čas. Je to obrovská škoda. Jen doufám, že to neovlivní další zájemce o PalmIII.PilotPlanet se zúčastnili i zástupci televize NOVA. Přihlásili se na poslední chvíli, protože se o akci dozvěděli pozdě. Přitom jsem do TV NOVA předem volal, jestli si nechtějí něco o PilotPlanet natočit. Jejich dramaturg mne slušně odkázal na Českou televizi se slovy, že by svým televizním příspěvkem z PilotPlanet na téma "PalmPilot, Internet a naprosto ojedinělé setkání lidí z Internetové konference", oslovili jen velmi málo televizních diváků. (Asi by v tom bylo málo krve, pozn. aut.). Jak nám zúčastnění zástupci TV NOVA sdělili, rádi by dali Pilota (nebo jiné PDA) k dispozici redaktorům na cesty do zahraničí, kteří by si do něj pomocí mobilního telefonu mohli stahovat zprávy z ČTK. Jeden z jejich mnoha dotazů zněl, jestli se jim nebude "kousat" čeština.Ještě další půl hodiny se probírala obchodní politika Unicomu ve vztahu k PalmPilotovi. Další zděšení zavládlo v kruzích Piloťáků po mém sdělení, že 3COM Czech republic se k PalmPilotům vůbec nehlásí, přestože jsou v řadách jejich zaměstnanců fandové PalmPilota. Jak mi u 3COMu sdělili, distribuci pro ČR, stejně jako ještě i pro jiné státy Evropy zajišťuje pobočka Palm computingu ve Francii. Ještě štěstí, že je to co by kamenem dohodil. :-)). Na PilotPlanet jsem také nikoho od 3COMu neviděl, přestože jsem jim posílal pozvánky. Situace, kterou vystihují následující slova "O našem produktu, ale bez nás".Přes všechny tyto zdrcující zprávy si nenechal nikdo ze zúčastněných vzít svůj elán a nadšení pro PalmPilota. Se slovy "Za rok nashledanou" se pak v 16:30 všichni zúčastnění rozjeli do svých domovů.Rok je velmi dlouhá doba, kterou nebudou Piloťáci určitě zahálet. Jsem přesvědčen, že se opět sejdeme a to ještě dříve než za rok.