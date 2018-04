PilotInstall - když je pro vás PalmDesktop dlouhý...

Po stažení 900kB souboru jsem sice musel přidat k názvu souboru příponu exe, ale taková drobnost člověka nerozhodí. V programu se nachází okno s informacemi o instalovaných souborech (název, velikost, verze ..), tlačítka pro přidání nového souboru do interní paměti a na přídavnou kartu a tlačítko pro odstranění souboru ze seznamu. Dále zde máme seznam možných připojení kolébky k počítači, kde si stačí vybrat z možností COM1-12, USB a IrDA. Pak už stačí jen nastavit rychlost spojení (od 9600 do 256000) a můžeme instalovat.

Co všechno program umí





Instalace souborů jak do interní paměti, tak na kartu jsou samozřejmostí. Při instalaci na kartu si ale není možné vybrat složku, kam soubory pocestují, soubory pro Palm tak vždy odešlete do defaultního adresáře (ten se dá nastavit). Nemusíte ale zůstávat jen u souborů přímo určených pro Palm, je možné instalovat obrázky (), zvuky () a texty (). V menupak můžete zatrhnout volbua při každé instalaci se nastaví čas dle počítače. Volbabude synchronizovat prvních 256 znaků schránky Palmu do PC a obráceně.

Obrázky, zvuky a text...



U obrázků je maximální rozlišení 65535x65535 (opsáno z helpu) a 256 barev a je možné zapnout kompresi. Pokud instalujete obrázek přímo do paměti svého stroje, nainstalovaný obrázek se zobrazí jako aplikace a je možné jej prohlížet bez prohlížeče (ten je přímo u obrázku - zabírá 24 kB navíc).

Soubory MIDI musí splňovat kritéria: jeden nástroj a velikost pod 64kB, pokud je splní, nainstalují se do databáze "Systém MIDI sounds" a je možné nastavit si je jako alarm.

Textové soubory se zkonvertují na DOC a je možné je prohlížet v prohlížeči souborů DOC.

Jak to funguje?



Po připravení všech souborů, které chcete instalovat, stačí na kolébce stisknout tlačítko HotSync a instalace začne. V průběhu instalace jste informováni o tom, v kolika procentech se instalace nachází a kolik uběhlo času. Po dokončení se místo procent zobrazí informace o volné paměti Palmu, která je mírně nepřesná.

Program se velmi snadno ovládá a má co nabídnout. Pro nekomerční použití jej můžete využívat zdarma. Pilot Install v.4.6.0.0

Výrobce envi.con



http://pinstall.envicon.com