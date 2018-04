PilotClub má vlastní trička!

Tričko s mottem:

Informace pro ty, kterým se tato ojedinělá trička libí:





jméno

ulici a číslo

město

PSČ



Velikost (XL, XXL) a počet kusů triček s motivem.

Po mnoha komplikacích a průtazích jsou konečně tady.Jak už Patrick Zandl poznamenal, rozjiždí se na Mobil serveru. Což je opět něco neobvyklého, ostatně jak je na Mobil serveru zvykem.Než se na ně kouknete a zhodnotíte je, jen několik malých postesknutí. Vyrobit návrh na trička nebyl vůbec žádný problém. Nevěřili byste, ale nemohl jsem sehnat žádnou firmu, která by ta trička alespoň trochu slušně nafotila. Konečně se mi to včera podařilo.Tak jsem vzal jednu kolegyni z práce a šlo se k foťákovi. Teda povím Vám, že kdyby si dala při focení to tričko do kalhot, tak by ten nápis na tričku nebyl pro ty "hrboly" vůbec čitelný. (doufám, že jsem tím nikoho nepohoršil, "tričko ven", tak nám to doporučila fotografka)Ještě jsem to "sejmul" do PC a tady vidíte výsledek.Stálo mne to pozvání na oběd, ale to byla ta příjemnější věc.Jednotná cena za trička je 150,- Kč bez poštovného.Nejsem obchodník, takže na to nemohu dát doklad. Pokud mně nezahltíte, posílal bych je dobírkou na základě Vámi poslané závazné objednávky na mou E-mail adresu V objednávce uveďte čitelně, bez háčků a čárek své:Kdo máte rád hezká trička, můžete se podívat také na trička Mobil serveru