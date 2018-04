Piloťácký hřbitov Budiž jim země lehká.

Nemyslete si, že se mi následující článek píše s lehkým srdcem. Vždyť komu by se psalo dobře o věrných kamarádech, kteří většinou naší vlastní vinou padli..., většinou tedy na zem, ale mnohdy padli také do spárů nepřítele. Uctěme tedy minutou ticha ty, kteří nám věrně sloužili a padli za to, aby nám vždy věrně a rychle poskytovali informace, které jsme po nich potřebovali.

Pády bez padáku se nevyplácí:

Jednoho rána jeho majitel pracoval v kuchyni jako obvykle. Popíjel ranní kávu a studoval burzovní zprávy. Crrrrr. Zazvonil telefon, volal kolega z práce, zda platí dopolední schůzka. Samozřejmě, zněla odpověď. Pohled na hodinky, bledá tvář, zpoždění je na světě. Ještě rychle dosrkává kafe, po paměti šahá po tašce s projektem a vyráží ke dvěřím. V tu chvíli se ozvývají paměťové buňky a podvědomá reakce. "Zapomněl jsi na stole svého asistenta!" V rychlosti, s jednou nazutou botou skáče ke stolu a chvatně z něj bere svého PalmIII. Zasouvá jej do kapsy u košile a odebírá se přískoly zpět ke dveřím.

Zbývá ještě jedna bota. Ohýbá se, že si zaváže tkaničky a co to. PalmIII vypadává z kapsičky a padá směrem na dlažbu. Ruce pracují seč mohou a snaží se zachytit PalmIII v letu. Možná, že kdyby PalmIII padnul na dlažbu přímo, přežil by. Snaha o zachránění PalmIII však přináší spíše opačný efekt. Prudce reagující ruka odráží Palm III na zeď a PalmIII je téměř smrtelně poraněn. Displej je sice funkční, ale Palm III na nic nereaguje. Po vytažení baterií jeho život zhasíná.

Doplatil za svezení na kole:

Jednou šel jeho majitel s kamarádem ven. Vzali si míč na košíkovou, že si půjdou jen tak zahrát. Kamarád přijel na kole, aby byl rychleji doma. Asi po hodině začalo jemně krápat. Nezbývalo než hru "zabalit" a odebrat se domů. Jak to však udělat, aby déšť nepoškodil Palm III? Nejlepší pohodlí bude mít v igelitové tašce na nosiči kola. Taška nepromokne a ochrání tak Palm III před nežádoucí koupelí. Když dojeli k domovu, opřeli kolo o zídku před domem. V klidu vešli dovniř, aby se osušili. Jakmile zavřeli dveře, uslyšeli podivný skřípavý zvuk. Jak se po otevření dveří dozvěděli, byl tento zvuk zapřičiněn pádem kola na zem. S kolem šel také na zem Palm III.













I Profesionál jednou uklouzne:

Tento příběh se odehrál jednoho zimního dne. Majitel jel na velmi důležitou schůzku, kde měl velkému klientovi předvést novou variantu svého projektu. Mrzlo až praštělo, což Pilotům moc nesvědčí, a tak se majitel rozhodl zahřívat svého pilota vlastním tělem. Jak? Zasunul si ho do pravé kapsy u kalhot. Ve chvíli, kdy zaparkoval své auto na parkovišti a vystoupil z něj, odehrála se příhoda jako vystřižená z grotesky. Ruce jsou najednou nahoru, nohy podkluzují na asfaltu se zledovatělým povrchem a majitel pdá k zemi. Tentokrát vyhrál pud sebezáchovy. Ve snaze vyhnout se pádu na hlavu spadnul na bok. Bohužel kyčelní kost vykonala na dipleji své. Poškození se nevyhnul ani plastikový kryt. Myslím, že není třeba dodávat, že prezentace proběhla v duchu improvizace, protože data v Pilotovi byla nenávratně pryč.

















Na stěrači neušetříš:

Jak banální. Ráno jako každé jiné. Majitel Palm III se vydává na cestu do své kanceláře. Palm III nesmí chybět a tak zaujímá místo v kapse u jeho kalhot. Jaké však je zděšení dotyčné osoby, když před domem zjistí, že my chybí stěrače. Rozhořčení trošku otupuje fakt, že náhradní stěrače už nějakou dobu leží v kufru auta. Lenost je lenost a tak při nasazování vzdálenějšího stěrače bylo majiteli lenivo auto obejít. Natáhnul se přes kapotu a v tu chvíli něco zaskřípalo. Místo, kde byl na blatníku umístěn postranní blinkr, tento naprosto přesně zatlačil na Palm III v kapse u kalhot. Tlak musel být tak silný, že kromě ochranného krytu poškodil i displej. Bohužel se Palm III nepodařilo oživit ani po intenzivních resuscitačních úkonech.













Hlad je veliký:

Kdo z vás by nezažil pocit, kdy mu kručí v břiše a kdy by jak se říká "jedl hřebíky". Co však nastane v případě, kdy tento pocit chytne vašeho psa, zrovna kdy si jen na chvíli odskočíte. Ten pak může během okamžiku uchopit vašeho PalmPilota a zatáhnoutsi jej hezky do pelíšku a tam s tichým chroupáním může vychutnávat gurmánskou lahůdku. Stejná příhoda se stala majiteli PalmPilota na obrázku. Zbylo mu pouze přežvýkané kožené pouzdro a naprosto zdevastovaný PalmPilot. Ten kousek umělé hmoty vlevo je zadní kryt základní desky.













Takových příběhů existuje určitě velmi mnoho. Máte-li shodou okolností podobný zážitek, a stačili jste si pořídit fotografii svého zesnulého Pilota, pošlete mi ji i s příběhem. Přidám ji na tuto stránku.







