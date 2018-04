Piloťácký hřbitov 2, aneb Vzpomínáme ...

Visor, který zahynul neznámou smrtí

Sám majitel netuší, jak k úmrtí došlo (podle našeho názoru to vypadá na zastřelení). Prý měl nového Visora první den v práci a po deseti minutách jej našel v tomto stavu ...

Czech šmejd není jen naší výsadou ...

aneb Palm zničený za účinné pomoci prvních kožených obalů s kovovým drukem. Asi nechtěl zacvaknout, tak majitel tlačil, tlačil a tlačil až cosi ruplo. Autor neuvedl, jestli u reklamace uspěl ...

Banální smrt ...

Tento Palm Vx se prý za svého života "proslavil" mimořádnou odolností vůči všem možným nehodám, aby jej pak skolil banální pád asi z půlmetrové výšky ... (Měl jsem vždy svůj Vx s hardcase a spadl mi dvakrát z výšky asi 1,5 m na kachličky a vždy to přežil).

Pořádně se divejte, kam si sedáte !

Hlavně se mrkněte, jestli se na židli nepovaluje nějaký Palm V ...

Když se vašemu psu znelíbí Palm

Jedním z nejčastějších úrazů Palmů jsou hrátky se psem. Psi mají tisíc důvodů Palmy nenávidět - vždyť jim odvádějí jejich pána, který se jim pak nevěnuje. Labrador Bobo si prý až do dne "D" ničeho na nábytku zásadně nevšímal. Pak ale uviděl na kuchyňském stole ležet nenáviděný Palm IIIxe a zaútočil. Svoji kořist prý už pak nepustil a dnes je pokročilým uživatelem programu HanDBase ...

Palm a pračka se nemají rády

Automatická pračka i Palm patří k nezbytné výbavě moderního člověka. Jejich spolupráci ale raději výrazně omezte. Tento nešťastný Palmík III se prý dostal do pračky, a co nezvládl prací prášek, to dorazila ždímačka se sušičkou ...

A co se zničeným Palmem ?

Zajímavý námět od jednoho uživatele - displej prostě vyndejte, vsaďte do něj fotografii se svou drahou polovičkou (nejlépe svatební) a máte krásný stojánek na noční stolek. Možná, že vaše partnerka vezme poté Palm na milost a nebude se škaredit na nákup novějšího modelu ...