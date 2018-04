Pilot třetí, zvaný Palm III

Firma 3COM oznámila uvedení nového produktu na trh a to z dílny počítačů do dlaně. Tím dalším nováčkem je již třetí z řady PalmPilotů, nesoucí označení. S počítači do dlaně se doslova roztrhl pytel. Dokonce i Microsoft představil svoje PDA pod názvem PalmPC.Zajisté netrpělivě čekáte, jaká zlepšení s sebou nový produkt přinesl. Zde máte přehled alespoň těch nejdůležitějších "novinek" a vylepšení, kterými se může nový Palm III pyšnit.Novinky a vylepšení se dají rozdělit na dvě skupinyPo pravdě řečeno, nepřináší Palm III nic převratného ani revolučního. Když ale uvážíte, kolik drobných, ale zajímavých vylepšení má oproti PalmPilotovi, určitě velmi brzo zhodí ze svých ramen status nováčka a zabydlí se v kapsách mnohých z Vás.Tímto produktem udělal 3COM ten nutný krok kupředu.Palm III se hlavně uplatní v těch firmách, kde zaměstnanci tvoří pracovní skupiny a mohou si pomocí IR portu pohodlně vyměňovat informace. Obrovským přínosem je upgrade na Palm III ze stávajících Pilotů/PalmPilotů i za ceny ztráty futuristického designu a některých drobných hardwarových vylepšení.Je jen otázkou, za jak dlouho se tento Palm III dostane na náš trh a kolik bude skutečně stát.Pokud jste majitelem Pilota/PalmPilota rád bych se Vás zeptal. Koupíte si raději Upgrade (ANO) nebo rovnou nového Palm III (NE)?