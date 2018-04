Pilot organizer - základní informace, technické parametry

Displej citlivý na dotyk slouží pro zobrazení informací, uložených v Pilotu. Rovněž lze pomocí citlivého displeje ovládat aplikace a to pomocí speciální tužky, která je součástí dodávky. Displej je velmi citlivý a stačí opravdu pouze jemný dotyk a provede se potřebná operace. Aktivní plocha displeje má rozměr 56x56 mm při 160x160 bodech, což je dostatečně veliká plocha pro práci. V mnoha případech stačí, ale zkuste takový displej dát člověku s brýlemi (a kolik manažerů je opravdu má). Pro tento případ výrobce vybavil Pilot funkcí dočasného zvětšení textu. Ke smůle jen v poznámkách jednotlivých aplikací.



Oblast Graffiti slouží pro zápis údajů do Pilota pomocí tužky. Je rozdělena na dvě části. Vlevo je část pro psaní písmen, vpravo pak pro psaní číslic.



Rolovací tlačítka slouží pro posuv po obsahu informace, nacházející se na více stránkách.



4 aplikační tlačítka (Diář, Adresář, Úkoly, Zápisník) pro rychlé přepínání mezi aplikacemi.



Power tlačítko umožňuje kdykoliv Pilot vypnout nebo zapnout. Pilot umožňuje i automatické vypnutí po 1,2,3 minutách



Kolečko pro nastavení kontrastu je velmi vhodné použít při různém sklonu Pilota. Bohužel je jeho umístění zvoleno tak nešikovně, že se při zasouvání Pilota do obalu téměř vždy pootočí a kontrast je nutno nastavit znovu.



Umělohmotná tužka, zasunutá do krytu je podle mého názoru nezbytnou součástí Pilota a uživatel se bez ní určitě neobejde. Tužku lze vždy zasunout podélně do krytu Pilota v pravém horním rohu. Výrobce doporučuje nepoužívat klasické tužky, propisky, nebo předměty s ostrým hrotem.

Kryt pro přídavnou paměť zakrývá slot pro přidání další paměti. Paměť Pilota se dá rozšířit na 1 až 2 MB. Rozšířit paměť lze pouze servisním zásahem autorizovaného servisního střediska, kam se musí Pilot poslat.



Tlačítko Reset je zapuštěno pod kryt Pilota, čímž je zamezeno jeho náhodné stlačení. Stlačit jej lze pomocí konce kancelářské sponky



Kryt baterií Pod tímto krytem, který se dá bokem vysunout , jsou dvě baterie typu AAA. Doporučuji použít kvalitní alkalické baterie, aby se zabránilo vytečení baterií do vnitřku Pilota.



Seriový port slouží pro připojení Pilota k Docking Station nebo k modemu.

Nejprve si připravte dvě (2) nové alkalické baterie typu AAA.



Odstraňte kryt baterií tažením směrem od okraje Pilota.



Vyjměte staré baterie a vložte nové tak, aby jste dodrželi polaritu (+/-), která je nakreslena uvnitř. krytu pro baterie. Baterie vyměňte rychle. Zabráníte tím ztrátě dat.



Zasuňte zpět kryt baterí. Jsou-li baterie dobře vložené, kryt jde lehce zasunout s jemným klapnutím.

Velikost 120x80x18mm Hmotnost 160g vč baterií Kapacita záznamů modelu 1000 500 adres, 1 rok (600 schůzek), 100 témat pro Úkoly a 50 poznámek Kapacita záznamů modelu 5000 2500 adres, 4 roky (2400 schůzek), 500 témat pro Diář a 500 poznámek, doporučuji Typ a životnost baterií AAA, 8-12 týdnů Displej 56x56 mm při 160x160 bodech Sériové propojení kabel s 9 PIN a kabel s 9/25 PIN redukcí Aplikace Pilota v ROM Diář, Adresář, Úkoly, Zápisník, Kalkulačka, Bezpečnostní funkce, HotSync Aplikace pro PC Diář, Adresář, Úkoly, Zápisník, HotSync Podporované formáty CSV, TSV, DBF Kompatibilita s PC systémy Win95, Win3.x, i WinNT WrkSt 4.0 CZ, v aplikacích pro PC se v některých případech nekorektně zobrazují české znaky Kompatibilita s MAC systémy MAC II a vyšší, Power PC, System 7.0 a vyšší

Docking Station (někdy nazýváno u pilota "kolébka"), slouží pro snadné připojení Pilota k počítači nebo k modemu. Design Pilota je vytvořen přesně tak, aby do Docking Station přesně zapadnul. Jedná se o šikmý stojánek, do kterého se Pilot "posadí". Tím se spojí seriový port na Pilotu se sériovým portem Docking Station. Z Docking Station je vzadu vyveden sériový kabel zakončen 9 PIN konektorem. Součást balení je i redukce 9/25. Tento konec kabelu se zasune do volného sériového portu počítače. Koukněte se na [Příslušenství]