Pilot jako Pager, pokračování třetí, tentokrát praktické

Kdo z Vás by neznal to malé, šikovné minizařízení, které můžete tak často vidět za pasem lékaře držícího pohotovost, servisního technika, který je celý den v terénu nebo například podnikatele, který většinu času stráví jednáním a nechce být za žádnou cenu rušen zvonícím telefonem. Paging po mohutném lavinovitém rozmachu mobilních telefonů na našem trhu není pravda příliš na výslunní. Velké množství uživatelů si dnes raději vybere mobilní telefon. Obsluha je docela jednoduchá, pohodlnější a komunikace oboustranná, což je pro mnoho lidí asi to nejpodstatnější. A tak není divu, že si získal peněženky mnoha uživatelů včetně mne.

Přesto má paging na mobilním trhu určitě své místo, pouze oslovuje jinou skupinu uživatelů. Představte si firmu, která má řekněme 40 obchodních cestujících. V okamžiku, kdy jim potřebuje obchodní oddělení z centrály zaslat poslední verze ceníků, nastává nemalý problém. Obvolat 40 lidí je zdlouhavé, drahé a nepraktické. A to nemluvím o časové prodlevě, než si je například vyzvednou na centrále. Dalším příkladem mohou být technici servisní firmy. Přece nebudou pořád volat na dispečing, jestli už se mají vrátit nebo jestli mají navštívit dalšího zákazníka. A přitom je to tak jednoduché, v prvním případě stačí poslat jeden E-mail z dispečingu na 40 pagerů najednou. V druhém pak stačí operativně zasílat adresy zákazníků na pagery servisních techniků tak, aby jejich cestovní vytížení bylo nejefektivnější.

Pagery jsem viděl téměř standardně u správců velkých síti. Vypadne elektrický proud, přetíží se některý z uzlů nebo serverů a okamžitě mají na pageru emailovou zprávu. Podobných případů bych mohl uvést ještě mnoho. Jeden z nich bych však chtěl vyzdvihnout, protože se od ostatních liší. Dnes je již běžnou praxí, že se mobilní telefony snaží prostřednictvím SMS zpráv suplovat činnost pagerů. Pro občasné a velmi krátké zprávy se jim to daří. Jakmile ale nastane případ, kdy potřebujete přijímat zprávy delší a v kratších intervalech, je mobilní telefon krátký a jeho handicap je patrný na první pohled.

Asi tušíte, kam tím mířím. S uvedením projektu Gate na Mobil serveru se ještě více zviditelnila výhoda pageru a to v tom, že si na ně můžete nechat posílat maily a to téměř tak často, jak Vám chodí do E-mailové schránky. Ačkoliv by se zdálo, že toto je vrcholem funkčnosti pageru, není tomu tak. Co s velkým množstvím mailů v pageru, které ne vždy můžete kvůli jejich důležitosti smazat a jejich duplicitní stahování do PC je nepraktické.

Stejně jako před časem Motorola pro americký systém FLEX, tak dnes švýcarská firma Swissphone ve spolupráci s Radiokontaktem OPERATOR vyvinula pro systém ERMES pager, připojitelný k Pilotovi. Uživatelům tak nabídla nové řešení a současně "hodila rukavici" mobilním telefonům. Tímto řešení posunuly obě zúčastněné firmy laťku využití pageru opět o něco výše.

pro pager již není problém větší množství došlých zpráv

je umožněna manipulace a další použití obsahové částí zprávy

je možné přijímat stejný typ informací častěji

pomocí příslušné aplikace se dají zprávy analyzovat a vyhodnocovat

Pojďme se nyní společně na PilotPager podívat. Testovací verzi PilotPageru mi na testování zapůjčil náš provozovatel pagingové sítě ERMES firma Radiokontakt OPERATOR . Děkuji.

PilotPager je na první pohled k nerozeznání od PilotModemu. Je to stejný nádstavec a připojuje se ke všem modelům Pilota (vyjma Palm V) úplně stejně. Navíc je vybaven červenou LED diodou pro optickou signalizaci příchozí zprávy a konektorem pro připojení napájení a dobíjení baterií. PilotPager funguje i tehdy, když není připojen k Pilotovi. Proto má na čelním panelu tlačítko, sloužící pro manuální přesun zpráv z PilotPageru do Pilota. Napájení PilotPageru je řešeno stejně jako PilotModemu dvěmi AAA bateriemi, které jsou schovány pod odsuvným víčkem.

Celá krása PilotPageru je však skryta v jeho použití v tandemu s Pilotem. Autory konceptu



který řeší vzájemnou komunikaci mezi pagerem a Pilotem je firma Swissphone . Základní schéma vnitřní komunikace Pilota s pagerem ukazuje následující obrázek:K PilotPageru dostanete dvě základní aplikace. R-Mailbox, ta plní funkci výše zmíněného Interface a R-Mail, jednoduchou aplikaci pro pouhé stahování pagingových zpráv z Pageru doPilota. R-Mailbox kromě základních nastavení pageru (nastavení upozornění na došlé zprávy, typu přijímaných zpráv, kódové tabulky a dalších)umožňuje nastavení servisních přidaných služeb pagingového operátora nebo jiných providerů a poskytovatelů služeb. Příklady můžete vidět na obrázku.Každý pager generuje tzv, transakční identifikační klíč. Na základě tohoto klíče společně s názvem a dobou platnosti služby operátor pomocí software vygeneruje pro danou službu PIN. Tento PIN tvoří jednoznačný autentizační kód pro zasílání přidaných služeb.V podstatě nejde o nic jiného než o zasílání pagingových zpráv, které mají přesně definovaný formát (RIC). Tento formát je znám, a tak mohou operátoři jednotlivé přidané služby postoupit smluvním partnerům. kteří je mohou připravovat a prostřednictvím pagingové sítě distribuovat zákazníkům. Uvedu-li to na příkladu, pak by např. Radiokontakt mohl postoupit službu zasílání televizních programů na pagery další firmě, která by tuto službu připravovala a přes síť Radiokontaktu je pak rozesílala na pagery.

Další výhodou takových zpráv v kombinaci s Pilotem je fakt, že příchozí zprávy v přesně definovaném formátu mohou být softwarem na Pilotovi dále zpracovány, vyhodnocovány a prezentovány. Jak vypadá software pro zobrazování informací o fotbalových zápasech nebo například pro analýzu údajů ukazují obrázky:

S příslušným programovým vybavením lze pak posílat i údaje v takovém formátu, který odpovídá struktuře dat interních PIM (Persinal Information Management) aplikací Pilota. Informace pak mohou být implementovány do aplikací přímo. Schéma ukazuje obrázek:Využití spolupráce pageru s možností zasílání dlouhých zpráv a jejich následné natažení do PDA opět rozšiřuje možnosti komunikace. Prakticky jsem si mohl vyzkoušet případ, kdy jsem si nechal na Pager posílat ceníky, návrhy smluv a pod. Málem jsem se rozmazlil tak, že mi bylo i těch 1.000 znaků posílaných na pager málo.

PilotPager prakticky v prodeji zatím není. Zapracovávají se připomínky a pilují se drobné nedostatky. Ani cena ještě není stanovena, měla by se však pohybovat v rozmezí cca 6-7 tis. Kč (bez DPH).

Byli byste ochotni dát za Pilot Pager těch 6-7 tisíc?







