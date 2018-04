Pilot jako Pager, pokračování

Před časem jsem psal o tom, že se náš provozovatel pagingové Radiokontakt OPERATOR rozhodl využívat Pilota jako pager. K tomu, abyste mohli využít Pilota jako pager potřebujete vyměnit základní desku za jinou, upravenou pro příjem dat nebo zbývá druhá možnost. Využít case, který používá například PilotModem nebo GSM adaptér Snap On Tuto formu zvolila švýcarská firma SwissPhone , která pager v této podobě pro Pilota a evropský trh vyvinula. Výhoda spočívá v univerzálnosti použití na kterémkoliv modelu Pilota a v neporušení záruky při výměně desky.Jedna věc je připojení pageru, druhá je však jeho funkčnost. Proto doufám, že PilotPager bude fungovat i ve spojení s Palm III. Bohužel se rozměry Pilota zvětší, což však při velikosti case nemusí být tak markantní. Pokud budete chtít, můžete si pager od Pilota prostě odpojit a používat Pilota ve standardní výbavě.V současné době je již PilotPager testuje například ve Švédsku a v Dánsku a koncem příštího týdne by měl pager pro Pilota dorazit i k nám. U nás by měl být testován u Radiokontaktu.Vlastní pager je nutno pomocí speciálního programového vybavení naprogramovat, aby byl schopen provozu v pagingové síti ERMES Radiokontaktu OPERATOR. K PilotPageru dostanete také programové vybavení pro administrativu došlých zpráv. Bude tak možné sdružovat jednotlivé došlé zprávy do skupin nebo využít schopnosti Pilota pro jejich zpracování. Doufám, že Vám budu moci PilotPager detailně představit co nejdříve.Jaká bude jeho cena? Cena zatím ješte není známa. Podle slov zástupců Radiokontaktu nebude cena vlastního pageru jako nádstavce příliš vysoká, zatím se však neví, jak se na celkové ceně projeví SW pro administraci došlých zpráv v Pilotovi.