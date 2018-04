Pilot Install - instalace bez HotSync Manageru

1. Proč program použít?

Pracuje bez HotSync Manageru.

Umožňuje instalovat nejen programy a data Palmu (PRC, PDB, PQA), ale i další soubory:

obrázky



textové soubory



zvuky (MIDI soubory)

2. Spuštění

Program se skládá z jediného exe souboru, který se nijak neinstaluje. Prostě se jen spustí. Při prvním spuštění se zobrazí okno, ve kterém je možno zvolit, jestli chci mít Pilot Install jako implicitní instalátor souborů do Palmu. Já jsem zadal, že ne (lze později změnit), a zatrhnul jsem volbu, aby mě toto okénko při dalším spuštění neotravovalo.

Pilot Install po svém spuštění dočasně shodí HotSync Manager. Po svém ukončení ho opět spustí.

3. Obrazovka programu

Horní část okna slouží k definování souborů určených k instalaci. V okně, kde je seznam souborů, lze klepnutím na ikonu úplně vlevo od názvu souboru nastavit, jestli se soubor bude instalovat do RAM Palmu, nebo na kartu. Implicitně je zvoleno do RAM.

Ve spodní části je definováno komunikační rozhraní. Dále je zde zaškrtávací políčko, jestli se má Pilot Install po instalaci dat ukončit.

Vlastní instalace souborů do Palmu se spustí normálně tlačítkem HotSync na kolébce (kabelu) Palmu.

4. Nastavení

menu Options:

Zobrazení části okna pro výběr souborů.

Při spuštění Pilot Install se program rovnou může zeptat na soubory k instalaci.

Jak budou převáděny obrázky. (Mohou být buď převáděny s kompresí, kdy se počet barev upraví podle možností daného Palmu, například do Palmu m100 se zredukují na 16 stupňů šedi, nebo mohou být převedeny jako barevné vždy.)

Nastavení data a času v Palmu podle PC.

Zkopírování obsahu clipboardu z PC do clipboardu Palmu. Moje zkušenost je taková, že při pokusu o vložení takto zkopírovaného textu do MemoPadu můj Palm m100 ztuhnul a musel se resetovat. K mému překvapení po resetu data v MemoPadu byla. Nevím, co si o tom myslet.

Lze nastavit, že se instalované soubory zkopírují i do adresáře se zálohami (Palm \ HotSyncName \ Backup). Volba není dostupná, pokud není instalován Palm Desktop.

Prohlížení historie instalovaných souborů. Pokud není zaškrtnuta volba All backup files, zobrazují se jen soubory, které byly instalovány pomocí Pilot Installu (data se berou ze souboru Palm \ HotSyncName \ pinstall.log). Pokud se volba All backup files zaškrtne, zobrazí se navíc kompletní obsah adresáře Palm \ HotSyncName \ Backup. Volba není dostupná, pokud není instalován Palm Desktop.

Lze nastavit Pilot Install jako implicitní instalátor pro soubory PRC, PDB a PQA.

Lze zrušit Pilot Install jako implicitní instalátor pro soubory PRC, PDB a PQA.

Nastavení, do jakého adresáře na kartě se budou soubory instalovat.

5. Použití pro jednotlivé typy souborů

Obrázky

Lze převést obrázky ve formátech JPEG, BMP, PNG.

Obrázky se převádí v původním rozlišení!

Obrázky se instalují jako samostatné aplikace (s ikonou v launcheru), nepotřebují žádný prohlížeč instalovaný v Palmu.

Obrázek lze ovládat buď stylusem, nebo HW tlačítky (zleva doprava):

náhled celého obrázku (přepínač)



rolování doleva



rolování doprava



přechod k dalšímu obrázku



tlačítka UP a Down rolují obrázek nahoru a dolů

Ťuknutím na ikonu s menu (na Grafitti plošce vlevo dole) se zobrazí informace o obrázku a některé vlastnosti je možné i měnit.

Textové soubory

TXT soubory jsou automaticky konvertovány do formátu DOC. V okně seznamu instalovaných souborů je pak soubor již uveden s příponou PDB a v Palmu lze prohlížet některým DOC readerem (CSpotRun).

MIDI

Vyzkoušeno v Palmu m100: MIDI soubor lze nastavit například jako alarm v DateBooku. Horší je to s odinstalací. Zde jsem (jak se později ukázalo) nepatřičně experimentoval. MIDI soubor se instaluje do položky System, a tak jsem ve správci souborů (Filez) smazal položku System MIDI Sounds. To jsem ale neměl, protože se tím zrušily všechny alarmy dostupné v DateBooku. Takže tento postup vřele nedoporučuji. MIDI soubory sice instalovat jdou, ale nepřišel jsem na způsob, jak je z Palmu m100 odinstalovat (budu vděčný za inspiraci).

6. Závěr

Program je prakticky využitelný jako doplněk HotSync Manageru zejména pro následující situace: