Pilot - doteková klávesnice

klávesy pro psaní abecedních znaků a ovládací klávesy A,B,C,D, BackSpace, Enter, uvozovky atd. klávesy pro psaní číslic a speciálních znaků 0-9 , @,#,$, atd. klávesy pro psaní národních znaků

Ne všem jde psaní pomocí tužky Stylus jako po másle. Existují speciální znaky, které se píší komplikovaně a je mnohem elegantnější zadávat je do Pilota pomocí dotekové klávesnice.O co jde? Doteková klávesnice je obdoba klasické počítačové klávesnice. Tak jako stlačujete klávesy na Pilotovi ukazujete Stylusem na příslušná písmena nebo číslice a ty se samy vkládají do textu.Použití klávesnice je vhodné zejména tam, kdy píšete více zvláštních znaků za sebou nebo nevíte jak nějaký znak napsat.Používáte-li klávesnici, nemůžete současně psáte Stylusem do Psací plochy. Klávesnice se tudíž vypne a vy můžete opět psát Stylusem jako předtím.Stačí, když Stylusem táhnete po displeji Pilota od spodního okraje Psací plochy k hornímu okraji displeje.Stačí, když ukážete Stylusem na tlačítko (Done) v levém dolním rohu displeje.