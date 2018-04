Pilot-DB: Open Source databáze pro PalmOS

Pilot-DB jako OpenSource aplikace má kompletní softwarovou podporu na serveru pilot-db.sourceforge.net, kde naleznete ke stažení poslední verzi Pilot-DB 1.1.0. Databáze jako taková umožňuje definovat položky následujících typů: string, boolean, integer, float, calculated, date, time, note, list a link. Díky nimž jste schopni do databáze uložit snad jakákoliv data, která v databázi mít potřebujete.

Program navíc umožňuje dohrání plug-inů pro Mobile-DB a JFile databáze, pro propojení s vestavěným DateBookem, pro přístup do externí paměti SD/MMC karty a pro úpravu barev prostředí.

Bližší informace o Pilot-DB najdete rovněž v naší recenzi, program si můžete stáhnout zde .

Dalším velkým kladem této databáze je existence freeware Desktopu pro PC, který umožňuje vytváření, editaci a exportování Pilot-DB souborů nebo importování do různých formátů, jako jsou CSV, Excel, ASCII soubory a StarOffice soubory. Tento desktop se jmenuje DB-Editor 0.7 a pochází od Raphaela Fetzera. Tento jeho editor umožňuje import *.XLS tabulek (bez instalovaného programu MS Excel), import CSV souborů, vytoření seznamu lokálních adresářů s nejrůznějšími filtry. To je velmi vhodné, pokud máte rozsáhlou adresářovou strukturu, kterou chcete převést do databáze (např. knihy, nebo CD alba). Dále umožňuje vytvořit MP3 seznam včetně MP3 tagů. Naproti tomu můžete data z vaší databáze exportovat do formátu MS Word, nebo MS Excel, případně jako holý ASCII soubor, nebo XML, CSV nebo HTML.

Práce s databází jako takovou je velmi snadná a příliš se neliší od běžné práce s jakýmkoliv jiným databázovým programem, máte možnost vkládat, případně mazat celé řádky a sloupce, přesouvat je pomocí funkce Drag and Drop. Velmi silným nástrojem jsou pak náhledové filtry, které umožní nad danou databází prohlížet data, přehledně je zobrazovat, nebo k zobrazení vybírat jen určité údaje. K jedné databázi můžete mít několik různých náhledových filtrů. A jako třešnička na dortu působí i ten fakt, že program je díky Petru Paličkovi přeložený do češtiny.

A na závěr několik zajímavých databází, které jsou volně k dispozici na serveru pilot-db.sourceforge.net v sekci DataBases. Naleznete zde nejrůznější slovníky (americko-anglický rozdílový, španělsko-anglický obchodní, nebo italsko-anglický obchodní), tabulku ASCII kódů, seznam HTML tagů, databázi emotikonů, chemických prvků apod.