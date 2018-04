Pilot - členění dat do kategorií

Adresář

Kategorie je název pro skupinu dat, které spolu mají něco společného. Zařadíte-li určitá data do kategorií, můžete si je pak podle těchto kategorií nechat vypsat, popřípadě odfiltrovat ostatní nepotřebné.Kategorie nejsou používány ve všech aplikacích pro Pilota. Lze je využít v následujících aplikacích:Když ve výše uvedených aplikacích vytvoříte položku, standardně se umístí do kategorie "Unfiled". Pouhým vybráním ze seznamu kategoríí lze položku zařadit do jiné kategorie a tím dosáhnout příslušného členěníNázvy kategorií si může uživatel vytvářet sám. Je možno vytvořit až 15 kategorií pro každou aplikaci. Kategorie se dají využít např. při vybírání adres z Adresáře.Vytvoříte-li si kategorii Zákazníci a do této umístíte pouze kontakty na Vaše zákazníky, při pozdějším hledání stačí zadat pouze kategorii Zákazníci a aplikace Vám vybere všechny položky, patřící do této kategorie.Seznam kategorií je automaticky seřazen podle abecedy.Další zajímavostí je to, že je možno slučovat i data z jednotlivých kategorií. Máte-li např. dvě kategorie s názvy OBCHODNÍ a SOUKROMÉ a v nich máte kontaktní adresy a telefonní čísla, stačí OBCHODNÍ přejmenovat na SOUKROMÉ a v ten okamžik kategorie OBCHODNÍ zanikne a všechna data se z ní přesunou do kategorie SOUKROMÉ.