Pilot a GSM přes PCMCIA

Není to tak dávno, co se někdo z členů PilotClubu dotazoval, jak má připojit PalmPilota ke svému mobilnímu GSM telefonu, přes GSM PCMCIA kartu, kterou si koupil do svého notebooku. Nad takovým dotazem by se ještě před časem zasvědcený a znalý pousmál s pocitem, že to půjde asi stěží. Kam byste totiž zasunuli PCMCIA kartu, když PalmPilot na ní nemá příslušný slot.



Právě z PilotClubu jsem dostal tip na následující WWW stránky Anderse Sjolunda.



Dnes už tato otázka nevyvolává úsměv na tváři, protože je tu jedno řešení. Opět je ze zahraničí, ale je tady a takto vypadá v celé své kráse.





Z čeho se skládá?:

V.DOT CardHost Pro:





Je krabička, suplující rozhraní mezi PCMCIA kartou a sériovým rozhraním připojeného PalmPilota nebo jiného zařízení používajícího RS232. Přesto že by se to zdálo jednoduché, má to háček. Daná karta musí být vybavena UART .



Pojem UART můžete někteří znát v souvislosti s PC. Tento pojem se přenesl do popředí s uvedením HiSpeed sériovými porty, vybavenými čipem UART 16550 s větším bufferem pro příjem dat z modemu do PC. Tento čip pak umožňoval komunikaci mezi PC a modemem po sériovém portu rychlostí až 115.200 bps



CardHost Pro simuluje pro PCMCIA kartu Card service a Socket servis, takže PCMCIA karta se chová standardně a korektně.



S tímto CardHost pro můžete použít libovolnou DATA/FAX, Modem, GPS nebo GSM PCMCIA kartu, vybavenou sériovým rozhraním.



CardHost Pro a PCMCIA karta jsou napájeny ze 3 LR6-AAA 1,5V baterií nebo externího 6V stejnosměrného zdroje.



Specifikace:



Pracuje PCMCIA karty typu II, nebo po výměně krytu i PCMCIA karty typu III Podporuje standardni RS232 sériový port, CTS/RTS řízení toku dat až do 115.200 bps Je vybaven procesorem Hitachi H8 s 32kB paměti Má vestavěný Socket a Card servis pro simulaci PnP Disponuje diagnostikou při zapnutí Je vybaven 6-ti LED stavovými a kontrolními diodami Má vestavěný reproduktor Je napájen ze 3 LR6-AAA 1,5V baterií nebo externího 6V stejnosměrného zdroje Hmotnost 105g, 108 x 64 x 28 mm Nese označení CE





Samozřejmě, že s touto PCMCIA kartou musíte vlastnit i propojovací kabel ke svému mobilnímu telefonu. CardHost Pro byl testován s GSM I/F PCMCIA kartou firmy NOKIA







Z principu využití musí Váš mobilní telefon podporovat datové a faxové přenosy a musíte mít tuto službu zaplacenu u Vašeho poskytovatele služeb GSM. CardHost Pro byl testován s telefonem NOKIA 2110.







HotSync kabel s redukcí pro připojení Hotsync kabelu k modemu:

nebo modemový kabel a pak redukci nepotřebujete. Pomocí tohoto kabelu se připojíte k CardHost Pro.

Co na to říci? Zajímavá věcička, že? Další možnost využítí již jednou koupené PCMCIA karty k notebooku společně s PalmPilotem není tak špatný nápad. Na našem trhu tento produkt zatím není k mání. Že by další tip pro prodejce PalmPilotů nebo pro zlaté české ručičky?