Pilot a Garmin, satelitní dvojka

Když jsem psal svůj první článek o spojení PalmPilota se satelitním receiverem pro GPS, myslel jsem si, že jde o novinku. Opak je pravdou. Protože jsem podle sledovanosti mých WWW stránek sjistil, že Vás tato problematika zajímá, trošku jsem se porozhlédl a připravil jsem pro vás další informace o produktu pro GPS. Jak jinak než opět ve spojení s PalmPilotem.Ještě než Vás s ním seznámím, rád bych podotkl, že jsem jako reakci na můj předchozí článek dostával maily s různými dotazy a připomínkami. Některé byly podnětné tak se o nich zmiňuji.V první řadě Vás musím upozornit na jedno. Pokud s sebou vezmete na cesty GPS, musíte počítat s tím, že budete s sebou nosit také pytlík plný baterek, neboť satelitní přijímače jsou malí otesánkové, v jejíchž útrobách zmizne energie celkem slušného počtu baterií. Proto je lepší mít v doprovodu GPSky také auto a cigaretový napáječ.Zadruhé - pokud se vydáte na pěší turistiku, budete asi rádi, že toho máte na zádech co nejméně. Natož s sebou tahat ještě dvě krabičky (jednu v ruce - PalmPilot a druhou v báglu - GPS receiver) propojené nějakým drátem. Pokud přesto trváte na tom, že s nikým nezávodíte a pořídíte si na PalmPilota nějaký obal např. se suchým zipsem nebo sponou, máte po ruce perfektní nástroj, se kterým nezabloudíte.Dále také musím upozornit na existenci GPS receiverů, které se vlezou do dlaně a plně suplují PalmPilota. Pokud máte zájem, můžete si o problematice GPS přečíst v sekci GPS na Mobil serveru, kterou pro Vás připravuje Pavel Rudolf.Kdo z Vás se však bez PalmPilota neobejde ani na chvíli (stejně jako já), může pokračovat dále ve čtení.Další z rodiny GPS receiverů spolupracujících s PalmPilotem je Garmin GPS45 jak ukazuje obrázek:PalmPilota s GPS receiverem propojíte pomocí redukce, kterou si můžete za několik málo korun vyrobit sami podle následujícího schématu:Detailnější informace o kabelech pro GPS GARMIN najdete:Další nezbytnou nutností je programové vybavení. K dispozici je program s názvem GPS2PILOT2PC, což znamená z GPS do Pilota do PC. Je velmi jednoduchý. Po připojení PalmPilota k GPS45 stačí ukázat tužkou na "Receive tracks from GPS" a data se přetáhnou z receiveru přímo do PalmPilota.Másledně pak stačí posadit PalmPilota do kolébky, opět spustit GPS2PILOT2PC a Pilot se chová stejně jako by byl k Vašemu PC připojen GPS receiver.