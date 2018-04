PiLoc – čeština pro Clié

Na počátek je nutné uvést, že tato lokalizace by se u nás měla dodávat s novými produkty jako samozřejmost. Ti, kdo tento typ češtiny pro svoje PDA také chtějí, nebo si PDA zakoupili jinde, si mohou tuto lokalizaci dokoupit samostatně za cenu 690 Kč bez DPH.











Dobrou volbou této lokalizace je

možnost tzv. lite a full verze. Pro české uživatele je příznačný název malá a velká lokalizace. Malá lokalizace je jen část aplikace PiLoc, která nám zabezpečí rozpoznávání a zadávání korektních českých znaků.

Velká lokalizace je malá lokalizace

+ soubor počeštění systému (tzn. překlad hlavních aplikací, jejich menu, položek a všech oken).











Tato recenze není manuálem pro instalaci a vysvětlení všech položek, ale spíše přehled funkcí, možností a vychytávek. Vše potřebné totiž dostanete po zakoupení lokalizace v manuálu k češtině PiLoc.

Nároky na paměť:

Malá čeština (lite): 100 – 120 kB Velká čeština (full): 240 – 300 kB

Co se mi na lokalizaci líbí:

V případě, že máte zobrazen text v jiném kódování, než potřebujete, pomocí speciálního Graffiti symbolu můžete text přes schránku změnit do jiného kódování. Tato funkce pracuje pouze jako konvertor znaků a vy ji můžete získat zadarmo. V běhu aplikace je možné měnit kódování do tří formátů: Win, Iso, Mac+. Má to výhodu např. v tom, když vám někdo pošle email v jiném kódování, můžete si ho bez problémů překódovat v dané aplikaci tímto speciálním tahem (viz obrázek) a v klidu si email přečíst.





Jako prevence ztráty informací z vašeho Palmu je PiLoc vybaven ochranou proti cyklickému res

tartování. Pokud resetování trvá více jak jednu minutu, PiLoc se automaticky neaktivuje. Tato vlastnost je v PiLoc implementována z důvodů možné nekompatibility mezi nekorektně napsanými rezidentními aplikacemi a PiLoc. Změna OnScreen klávesnice pro psaní českých znaků.









Psaní na klávesnici NR70:

Je to možné, pouze v aplikaci PiLoc je nutné v poslední kolonce vybrat typ klávesnice na

Support

, nebo-li podporovaná. Rozložení kláves po aktivaci viz. Předchozí věta je v následující tabulce: (všechny české znaky se píšou se zmáčknutou klávesou

Fn

).

Fn + … Výsledný znak Q + W Ě E Š R Č T Ř Y Ž U Ý I Á O Í P É Bez Fn Výsledný znak : Ů

Je patrné, že některé znaky na klávesnici prostě nenapíšete, a tak vám nezbyde nic jiného než klapat na klávesnici a zbylé znaky psát rozpoznáváním písma na Graffiti ploše, popř. na OnScreen klávesnici.

Aplikaci na testování poskytla firma PDA Planet, Praha.

Závěr: