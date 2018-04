PIKI - tutorial pro začátečníky a mírně pokročilé (1)

K tomuto článku mne inspiroval kamarád, kterému jsem posílal tip na MeqaWIKI a konkrétně na jeho část PIKI jako možnost řešení jeho problémů s výběrem ideálního launcheru. Po rychlém omrknutí manuálu a popisu program rezignoval se slovy "to já nikdy nepochopím...". Tak jsem si řekl, že napíšu článek jako návod pro začátečníky jako praktickou ukázku dovedností PIKI.

Co je PIKI?

PIKI je jedna z aplikací suity MegaWIKI. Je to DA aplikace (Desk Accessory) a funguje tak, že se po spuštění rozbalí do samostatného okna vlevo dole a může sloužit zejména ke spouštění aplikací, DA programů, hacků. Taky ale můžete s PIKI provádět odkazy/linky.

PIKI funguje hierarchicky - můžete mít velmi složitou stromovou strukturu odkazů, aplikací a dalších operací. PIKI ovšem nedokáže spouštět jen aplikace, nýbrž vyhledat a spustit jejich soubory/databáze (třeba zobrazí vaše databáze v ThinkDB a umí je rovnou otevřít), či komponenty (otevře třeba seznam částí PalmOS preferencí a umí skočit rovnou do té vámi zvolené).

Proč PIKI?

Proč věnujeme tolik pozornosti právě této aplikaci, jejíž nastavování vypadá tak složitě, když je na světě tolik krásných barevných Hi-res launcherů se záložkami, ikonkami, animovanými rozbalovacími okny a dalšími vymoženostmi "moderní doby"?

Z několika důvodů.

MegaWIKI a PIKI je zdarma.

Zabijete s ním "mnoho much jednou ranou" - poslouží vám jako launcher, linker a vůbec všestranný pomocník.

Aplikace jsou krátké a nepotřebujete kvůli jejich používání stovky volných kilobytů.

Vše je velmi rychlé, přímočaré a jednoduché na ovládání! Tu poslední větu jsem zvýraznil, neboť to je (dle mne) to základní, co se mi na suitě MegaWIKI a PIKI samotném velmi líbí! Však uvidíte dál...

Připravujeme PIGI CONFIG

Napsali-li jsem v předchozím odstavci, že PIKI je přímočarý a jednoduchý, platí to beze zbytku pro vlastní práci s ním. Jeho konfiguraci budete muset několik desítek minut obětovat, sladkou odměnou vám však bude jednoduchý, rychlý a mnohoúčelový launcher.

Vše, co musíte udělat, je konfigurace poznámky, která se jmenuje PIGI CONFIG a která plně určuje chování a konfiguraci launcheru.

Způsobů konfigurace PIKI může být celá řada a vy si můžete sami zvolit tu pro vás optimální konfiguraci a nastavení. Mnou uváděný příklad berte tedy jako inspiraci - struktura vašeho PIKI může (a asi bude vypadat) úplně jinak.

Východisko

Modelově jsem nyní uživatelem PalmOS, mám v něm asi 50 aplikací, namísto diáře používám DateBk5, mám v Palmu TealMaster a několik hacků, taky několik knížek. Běžné aplikace - ThinkDB 2, WordSmith, pár her, prostě klasika.

Po instalaci všech podstatných součástí MegaWIKI a EasyLaunch si nakonfiguruji nějaké jednoduché spouštění PIKI pomocí EasyLaunch (osvědčil se mi autorem doporučený tah z Menu do Apps). Je čas nakonfigurovat PIKI CONFIG....

Struktura

Na začátku je dobré si rozvrhnout strukturu oken PIKI jako outliner. Osobně totiž nerad listuji v seznamech (tlačítka Up/Down T615 se na této nechuti výrazně podepsala), takže je pro mne prioritou, aby každé okno mělo maximálně 14 řádků. To se totiž vejde ještě na displej, aniž je nutno listovat.

Po chvíli přemýšlení se rozhoduji, že ideální struktura základního okna PIKI bude tato:

Řá- dek Povel Poznámka 1 Top Skok na poznámku "Top", kde mám hlavní "rozcestník" MegaWIKI - viz manuál k MegaWIKI 2 Piki Config Skok na poznámku "Piki Config" - tedy konfiguraci a nastavení PIKI 3 ---------- Oddělovač. Má pouze grafický význam a zpřehledňuje toto okno. 4 + Aplikace Otevře mi další okno s nabídkou kategorií mých aplikací. 5 + Utility Otevře mi další okno s nabídkou přímého spuštění základních systémových utilit. 6 + MegaWiki Otevře okno s nabídkou příkazů MegaWIKI 7 + DA Otevře okno s nabídkou všech dostupných DA programů 8 + Prefs Otevře okno s přímou nabídkou všech preferencí v PalmOS 9 ---------- Další oddělovač 10 + Linky Otevře okno se seznamem mých odkazů 11 + Telefony Otevře okno se seznamem nejdůležitějších telefonních čísel, které chci mít vždy po ruce (rodina, šéf, různá pohotovostní čísla apod.) 12 + Databáze Otevře okno se seznamem aplikací, které vytvářejí kompatibilní databáze s MegaWiki. 13 + History Otevře okno s historií odkazů MegaWIKI 14 <Jump> Systémový příkaz PIKI (ten se nekonfiguruje)

Protože mám dost aplikací, tak po kliknutí na povel +Aplikace by se mělo otevřít další okno s nabídkou kategorií aplikací a teprve po kliknutí na kategorii otevře okno s programy dané kategorie. U +Utility tolik programů není, a tak se hned po kliknutí na toto okno otevře přímo seznam aplikací. Svoje podokno má ještě příkaz +Databáze. Nejdřív mi nabídne seznam aplikací, pro které existují MegaWIKI kompatibilní databáze v Palmu, a po kliknutí na ni teprve otevře seznam těchto databází.

Už z tohoto okna by vám mělo být jasné, že PIKI není pouze další launcher. Díky svým vlastnostem a spojením s MegWIKI suitou umí totiž mnohem víc, než jen spouštět aplikace.

Schématicky se dá seznam definovaných oken vyjádřit asi takto (bez oddělovačů -------):

Top

PikiConfig

+ Aplikace

+ Diář

+ Kancelář

+ Texty

+ Komunikace

+ Domácnost

+ Hry

+ Grafika

+ Astronomie

+ Utility

+ MegaWiki

+ DA

+ Prefs

+ Linky

+ Telefony

+ Databáze

+ WordSmith

+ ThinkDB2

+ HandyShopper

+ History

Práce s PIKI

Funguje to tedy tak, že po vyvolání PIKI (tahem z EasyLaunch) se mi objeví okno se základní nabídkou PIKI (tedy první úroveň odkazů).

Položky, které mají u sebe symbol "+" (v první úrovni jsou to takřka všechny), se rozbalují do dalšího okna. Ty ostatní vykonají příslušný příkaz (skočí na aplikaci, databázi, provedou definovanou operaci).

Třeba po kliknutí na +Aplikace se objeví okno se seznamem kategorií programů. Ty ještě samy o sobě neslouží ke spouštění programů, nýbrž se rozbalí do dalšího okna (mají u sebe znaménko +) se seznamem konkrétních aplikací.

Po kliknutí na +Grafika se mi zobrazí okno se seznamem mých grafických aplikací. Kliknutím na příslušný název aplikace ji už otevřu.

PIKI ovšem neslouží pouze ke spouštění aplikací - například toto okno se rozbalí po kliknutí na + MegaWiki v hlavní nabídce a otevře vám dostupné příkazy pro práci s MegaWiki.