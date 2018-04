Pikantní premiéra Samsungu Tab 7.7, soud s Applem zaúřadoval

Soud Applu se Samsungem o tablety se přenesl i na premiéru nových modelů. Ta proběhla v Berlíně u příležitosti veletrhu spotřební elektroniky IFA. Prezentace Samsungu byla velkolepá, jeho stánek přímo gigantický. Chybičkou na kráse byl ale spor o design. Z novinek se dotkl jen tabletu Galaxy Tab 7.7, ale s ohledem na místo konání premiéry si ho jistě připomněl každý z návštěvníků.

Samsung na veletrhu IFA Výstavní hala Samsungu je na letošním veletrhu IFA gigantická. Pokrývá celé portfolio značky od televizí přes výpočetní techniku až po mobily. Ty jsou na veletrhu IFA novinkou, ale důležitou. Informace o nemobilních produktech Samsungu najdete v reportáži kolegů z Technet.cz.

Ve sporu se Apple rozhodl napadnout design většího tabletu Samsung Galaxy Tab 10.1. Ten se právě v těchto dnech začíná prodávat. Ale ne v Německu, kde Apple Samsung za kopírování designu napadl. Po několika stáních celoevropský zákaz prodeje padl, v platnosti zůstal jen v Německu. A tak Samsung pro jistotu i u novinky všude uváděl, že není určena pro německý trh. Noticka se musela vejít do velkolepé prezentace i ke každému vystavenému přístroji a příslušenství, které bylo určeno pro zatím nepředstavený model Galaxy Tab 7.0 Plus.

Z trojice letošních novinek Samsungu je Galaxy Tab 7.7 nejmenší. Typové číslo udává velikost displeje v palcích, větší a již dříve představené modely mají úhlopříčky 8,9 a 10,1 palce. Novinka ale nebude nejmenším modelem značky a především nenahrazuje loňský první tablet Samsungu Galaxy Tab. Ten má displej s úhlopříčkou sedm palců a bude mít přímého nástupce. Samsung to na výstavišti dost možná nechtěně prezentoval na vystaveném příslušenství, které bylo určeno pro zatím nepředstavený model Galaxy Tab 7.0 Plus.

Celkem tak Samsung bude prodávat čtyři tablety v širokém rozmezí velikostí displejů. Navíc k nim můžeme přiřadit křížence mobilu a tabletu, další berlínskou novinku Galaxy Note, kterou vám představujeme v tomto článku. Note používá mobilní verzi Androidu Gingerbread, velké tablety mají tabletovou variantu Android Honeycomb. Jak to bude u nepředstaveného modelu 7.0 Plus, není v této chvíli zcela jasné, tipujeme spíš tabletovou verzi Androidu.

Nový tablet 7.7 má pohledný design a je extrémně tenký. Tloušťka jeho těla je pouhých 7,9 milimetru, což je opravdu málo. S celkovými rozměry 197 × 133 × 7,9 mm a 335 gramy to už rozhodně není přístroj do kapsy. Primárně je konstruován na používání na výšku, čímž se liší od větších modelů značky, které jsou určené pro širokoúhlé použití.

S novou verzí Androidu Honeycomb 3.2 už umí tablet telefonovat, ale to bude platit i pro větší modely Samsungu, které to doposud se starším honeycombem neuměly. Displej je špičkový, Samsung nešetřil a použil svůj nejlepší displej Super Amoled Plus s HD rozlišením 1280 × 800 obrazových bodů (aktuálně je to největší Super Amoled displej vůbec). I na menší úhlopříčce je celý systém dobře použitelný, samozřejmě, že font je menší, což někomu může vadit.

Hardwarová výbava je opravdu silná. Tablet má dvoujádrový procesor s taktem 1,4 GHz a podle modelu paměť 16, 32 nebo 64 GB. K tomu tablet podporuje paměťové karty až do velikosti 32 GB. Fotoaparát je spíš doplňkovou funkcí, přesto má ten hlavní automatické ostření, ale podprůměrné rozlišení tři megapixely. Přední fotoaparát má pak rozlišení 2 Mpix. Video tablet přehrává i nahrává v rozlišení 1080p při třiceti snímcích za sekundu.

Mobilní část přístroje podporuje čtyři frekvence GSM a čtyři frekvence sítí 3G včetně rychlých dat až 21 Mbps pro stahování. Samozřejmostí je podpora bezdrátových sítí wi-fi či Bluetooth ve standardu 3.0. V Evropě (mimo Německa, pokud se nepodaří spor s Applem vyřešit) bude nový tablet Samsungu v prodeji koncem letošního roku. Cena zatím nebyla stanovena.