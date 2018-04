Picsel - budoucnost je radostná...

Picsel je nejen dalším z řady kancelářských prohlížečů, je to opravdová revoluce v PalmOS kanceláři. Umožňuje totiž pohodlně prohlížet kancelářské dokumenty v PalmOS Clié. To samo o sobě tak převratné jistě není, protože kancelářské dokumenty umí i RepliGo a v různých úrovních i kancelářské balíky. To, co je na Picselu tak úžasné a jedinečné, je to, že umí přečíst soubory přímo z karty v desktopovém formátu!

Picsel vychází z technologie ePAGE a umí zobrazovat kancelářské dokumenty se zachováním grafického formátování. Dokumenty můžete ukládat přímo na paměťovou kartu a nemusíte je předtím nijak konvertovat. To přinese řadu nezanedbatelných výhod:

můžete přímo v PDA přijmout mail s přílohami a otevřít je k přečtení na PDA

je zajištěna kompatibilita souborů při sdílení nejen v rámci jedné platformy, nýbrž i směrem k dalším operačním systémům

dokumenty nemusíte konvertovat, jednoduše je přesunete na paměťovou kartu v PDA

soubory nemají vesměs problémy s diakritikou (viz screenshoty)

A jaké formáty v Piccelu přečtete? Jsou zde běžné kancelářské formáty MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, HTML, PDF od Adobe a obrázky JPG.

Picsel Technologies zatím nenabízí svůj prohlížeč Picsel volně k prodeji. Je přikládán k novým handheldům Sony Clié TG50 a NZ90 namísto dosavadního Documents ToGo a pravděpodobně funguje jen na PalmOS5.

Tento článek berte jako první zpravodajskou informaci o produktu, problematice PalmOS kanceláří i Picselu se budeme věnovat detailněji příští týden v tématickém seriálu. V této kategorii totiž zřejmě letos nezůstane kámen na kameni...

Obrázková příloha:

Listování soubory na paměťové kartě. Program neotevře dokument s diakritikou v názvu, diakritiku uvnitř dokumentu zobrazí normálně. Ikony znázorňují typ souboru.

Základní menu programu; každá ikona označuje jinou operaci. Příští týden přineseme popis ovládání programu.

Preference aplikace mají několik oken a rovněž se jim budeme věnovat později.

Ukázka dokumentu ve Wordu. Program rozházel layout obrázků.

Dva screenshoty z HTML souboru. Na druhém je ukázka použití lupy. Zde by uživatelé jistě přivítali funkci zalomení textu jako na RepliGo.

Ani PDF soubory nemají nějaké výraznější nedostatky a čtou se velmi pohodlně zejména v "landscape" režimu.

Excelová tabulka a narychlo uplácaná ukázka z PowerPointu (je tam clip i diakritika).