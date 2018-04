Picsel, aneb vše může být jinak! Jak?

Technologie Picsel by se mohla stát letos ve světě velkým trhákem. Věří v to alespoň firma Sony, která je nasadí do svých nových špičkových modelů Clié řady NZ. Sony tuto skutečnost oznámila na lednovém Consumer Electonics Show (CES) v Las Vegas.

Informací o technologii Picsel je zatím poskrovnu, neexistuje žádná veřejná demoverze, Picsel bude pravděpodobně naplno představen až v březnu spolu s novými Clié NZ.

Výrobce uvádí, že technologie Picsel umožní mobilnímu uživateli volné využívání jakékoliv formy digitálního obsahu v plném grafickém prostředí. To je jistě velmi vše- i nic- neříkající fráze.

Co je ePage?

Jisté je, že Picsel je výsledkem několikaletého vývoje tzv. "ePAGE". To je multimediální technologie, která umožňuje virtuálně zobrazit v mobilních zařízeních (PDA, herní konsole apod.) jakýkoliv typ souboru, či objekt a navíc s ním běžně manipulovat. ePAGE je dostupná od podzimu 2001. Picsel ji předváděl už v minulém roce na vývojářské konferenci SymbianOS v Londýně na telefonu Ericsson se SymbianOS, na iPaqu i na zařízení s PalmOS.

ePage umí prohlížet, formátovat, editovat i tisknout objekty a soubory v nejpoužívanějších formátech Microsoft Word, PDF, PostScript, HTML, Flash, AVI, QuickTime, MPEG, Java a WAP. ePage je optimalizována pro ARM/StrongARM handheldy, může být ale upravena pro MIPS, PowerPC, XScale a SH3. Vyžaduje minimálně 1 MB volné paměti

Co přinese Picsel Sony NZ modelům?

Co konkrétně znamená termín Picsel "prohlížeč" pro nové NZ handheldy, na to si budeme muset asi ještě pár týdnů počkat. Oficiální tisková zpráva mluví o optimálním zobrazení souborů včetně rozšířených kancelářských formátů (např. MS Word, Excel, PowerPoint, PDF, HTML a obrázků ve standardních formátech) v plně grafickém prostředí. Informace lze prohlížet, manipulovat jimi a přenášet třeba na jiná mobilní zařízení apod...

Oficiální informace zatím neuvádí, zda bude možné zobrazené tabulky, či texty přímo v handheldu rovněž editovat - termín prohlížeč (viewer) spíše svědčí proti této možnosti, ale to jsou zatím jen dohady. Sony u NZ řady každopádně již neuvádí přítomnost kancelářského balíku Documents To Go, takže je pravděpodobné, že DocToGo bude nahrazen právě Picselem.

Těšíme se na březen...

Nutnost konverze základních kancelářských formátů Word Excel apod. a z ní plynoucí problémy (například při přenášení těchto souborů jako příloh k emailům z PDA) patří ostatně k léta kritizovaným citlivým místům PalmOS platformy. Vyřeší tento problém konečně Picsel technologie? Těšíme se na březen 2003!