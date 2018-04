Photogenics - grafická bomba pro PocketPC

Paul Nolan pod hlavičkou nové firmy Idruna Software ohlásil poslední červnový týden doslova bombu v oblasti grafických editorů pro kapesní počítače s Windows CE. Onou bombou samozřejmě není nic jiného než bitmapový kreslící program Photogenics, který po svém vzniku a řadě úspěšných verzí na Amize razantně vtrhnul do světa Windows (kde ihned získal několik ocenění), Linux a nejnověji je tedy i pro kapesní počítače. V současné "kapesní" verzi je Photogenics určen pouze pro PocketPC s Windows 3.x, konkrétně pak pro Casio Cassiopeia, Compaq iPAQ, HP Jornada a Palmax Amigo. Minimální konfigurace na provoz programu je 1,5 MB místa na libovolném paměťovém médiu (včetně RAM), 2 MB volné paměti, doporučená konfigurace pak PocketPC s displejem schopným zobrazit alespoň 4096 barev. Volná paměť nutná pro editaci větších obrázků či fotografií je přímo závislá na rozlišení, pro nativní rozlišení Pocket PC, tedy 320x240 bodů stačí 0,5 MB RAM, pro rozlišení VGA je to 2,1 MB, pro XGA pak už 6 MB a například pro typické digitální fotografie z 2 megapixelových digitálních fotoaparátů (1600x1200 bodů) je vyžadováno 13 MB volné paměti.



Podle autora Photogenicsu je verze pro PocketPC založena na shodném jádru verzí pro Windows a Linux, ale grafické rozhraní i důležité segmenty programu včetně ovládání jsou pochopitelně optimalizovány a přizpůsobeny velikosti displeje PocketPC. Photogenics umožňuje kreslit, retušovat a dalším způsobem upravovat fotografie přímo na kapesním počítači, k čemuž slouží řada sofistikovaných funkcí dostupných většinou pouze v profesionálních grafických editorech. Program tak, podobně jako klasické profi grafické editory, nabízí realistické kreslící nástroje imitující skutečné kreslící nástroje jako je štětec, sprej, uhel, tužka, guma, prst pro rozmazávání okrajů a spousta dalších. Jeden z hlavních důrazů byl u Photogenicsu vždy kladen na image processing a všeobecně na efekty při kreslení. Verze pro PocketPC obsahuje více než 60 nejrůznějších image processing filtrů (Blur, Gaussian Blur, Motion Blur, Pan Blur, Radial Blur, Roll Blur, Sharpen, Unsharp Mask, Fire Blur, Bump Map, Contour Map, Emboss, Bas Relief, Honeycomb, Pixelize, Randomize, Channel Flip, Tile, Colourise, Sepia, Colour To Grey a mnoho dalších) a další efektové nástroje na úpravu fotografií jako je například Auto Contrast, Auto Enhance, Remove Colour Cast, Remove Noise, Remove Red Eye a plnou manuální kontrolu při úpravách barev a gamma korekcí, což přímo vybízí ke zpracování digitálních fotografií rovnou na cestách.



Pokud si myslíte, že je verze Photogenicsu pro PocketPC omezena při práci s vrstvami, rychle vás vyvedu z omylu, neboť možnosti programu jsou v tomto ohledu podobné jako u verzí pro Amigu, Windows nebo Linux. Práce s průhledností, respektive alfakanálem, vyžaduje schopnost PocketPC / displeje zobrazit alespoň 12 bitové barvy, proto také není doporučena například HP Jornada 525. Photogenics umí na PocketPC pracovat s mnoha grafickými formáty včetně JPEG, GIF, BMP a TARGA, najednou může být otevřeno i více obrázků. Vestavěný screen grabber je jen třešničkou na dortu, klasické jsou pak tiskové možnosti a softwarová simulace přítlaku tlakového tabletu.





Photogenics se vzhledem ke svým, na mnoha počítačových platformách osvědčeným, kvalitám může stát leaderem mezi bitmapovými grafickými editory pro kapesní počítače vybavené operačním systémem Windows CE, má ale zdatnou konkurenci například v programu Pocket Artist (jeho představení si necháme zase na příště) a několika dalších kreslících programech pro PocketPC. Photogenics pro PocketPC stojí 60,- USD, zkušební verze je k dispozici zdarma.