Photo5: Photoshop pro Psiona

Před krátkou dobou jsem popisoval program pro technické kreslení na Psionu. Jmenoval se CADmx. Tento program dokázal, že i na malých počítačích se dají dělat velké věci. Dnes je zde další takový program, který nám opětovně ukáže, jak se na malých strojích dělá velká grafika. Program, který je pro svět Psionu stejný jako Photoshop pro svět PC uvedla na trh firma PalmScape. Je jím editor Photo5, se kterým lze pracovat s fotografiemi téměř jako na PC.

Program podporuje například i grafické formáty jpeg, bitmap a GIF (k importu těchto formátů je nutné mít registrovanou verzi MBMview). Načítat data lze ovšem také přímo z digitálního fotoaparátu. Někdo by mohl namítnout, že zde může být omezení velikosti obrázku, ale opak je pravdou. Samotní tvůrci programu hovoří o tom, že lze v Photo5 pracovat s obrázky i většími, než je 1200x1200 bodů. To nám dává dostatečně velký prostor pro práci s nimi. Ovšem nemyslím, že na Psionu 5 bychom chtěli pracovat s takovýmto obrázkem. Už jen menší displej, na kterém by bylo zapotřebí častého rolování je dosti omezujícím faktorem.

Funkce programu:

Kreslení

Kreslení je řešeno velmi efektivně. Menu pro kreslení je dynamické a lze jej rozšiřovat například o vlastní nadefinované štětce. Při prvním spuštění programu je zde nadefinováno standardně 30 různých štětců, které lze doplňovat o vlastní.

Při kreslení štětcem lze používat i různé styly, které lze rovněž individuálně modifikovat. V poslední verzi programu je i nový nástroj - Flood Fill. S ním je možné vyplňovat plochy barvou, či dokonce texturou, kterou si sami zvolíme.

Editace

Editace je jednou z hlavních částí tohoto programu. Photo5 zachovává až 20 obrazů v clipboardu. To umožňuje snadnou tvorbu komplexních kreseb pomocí clipboardu. S pomocí těchto "vrstev" lze obraz duplikovat, používat na jeho části různé masky a transformace.

V tomto ohledu se práce v Photo5 podobá trochu práci v programu Photoshop.

Transformace

Nahrané obrázky, či jejich selektované části lze volně škálovat, zkreslovat nebo protahovat. Obrázky lze rovněž zrcadlově převracet, transformovat jejich formát do jiných tvarů (např. lichoběžník) apod.

Nově zavedené jsou na kapesních počítačích FILTRY

S filtry jsme byli zvyklí pracovat pouze na "velkých" počítačích, jak je dnes známe klasicky (bedna, obrazovka, klávesnice). S Photo5 se ovšem tato vlastnost přenáší i na kapesní počítače a tím je uvádí ještě hlouběji do světa digitálního zpracování obrazů.

Photo5 podporuje většinu běžně používaných filtrů (Emboss, Solarize, Mosaic, Fracture, Warp, Line Art, Wave Distort,Pattern, Wet Glow, Charcoal). To je jen část filtrů, které lze použít ve Photo5.

Animace

S touto funkcí lze jednoduše vytvářet animace, které lze pak kompresovat, reverzně převracet, importovat z PC a dále exportovat.

Jejich tvorba je poměrně jednoduchá. Buď stačí kopírovat frejmy do dalších a nebo vytvářet každý další frame zvlášť. Ve Photo5 jsou integrovány také předdefinované cesty nebo spíše pluginy, které vytvoří animaci objektu, který se odráží uvnitř určitého objektu od strany ke straně atd....

Plug-in

Velkým plusem tohoto programu je také to, že je rozšiřitelný a modifikovatelný. Chybí vám zde něco? Není nic jednoduššího, než si potřebnou funkci vytvořit vlastnoručně.

Pluginy, které jsou napsány dalšími lidmi nebo firmami mohou například podporovat BMP konverzi, Texture TV, sketch a jiné funkce.

Mezi další funkce, které nyní Photo5 nově podporuje je vestavěný picture browser, což umožňuje rychle prohledávat v adresářích obrázky, takže se k nim zrychlí přístup.

Dále program umožňuje kopírovat obrázky přímo do systémového clipboardu, takže je lze vkládat přímo do Wordu, či jiných aplikací. Tato funkce se typicky hodí pro vytváření prezentací.

Od starších verzí se prý zvedla i nahrávací doba obrázků, která se pohybuje většinou v rozmezí několika málo sekund.

Program lze stáhnout opět na stránkách výrobce (PalmScape) a nebo na našem serveru (Photo5). Registrace programu stojí 18 liber.