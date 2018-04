Phoneman verze 2.12f pro Psion5

Majitelé Psionů jistě někdy slyšeli nebo používají program pro spolupráci Psiona s jejich mobilním telefonem. Program umožňuje pohodlnou práci s SMS zprávami a nyní disponuje i mnoha dalšími rozšířeními. Ale začněme od začátku.

Když jsem si program instaloval poprvé, používal jsem součaqsně s Psionem mobilní telefon Sagem MC840 a tak jsem uvítal možnost spolupráce těchto dvou zařízení a navíc možnost Phonemanu ovládat Sagem řady 8xx. Právě kvůli horšímu psaní SMS na Sagemu jsem ocenil to, že mohu psát SMS na klávesnici a pak komfortně odeslat. Po té, co jsem "byl přejit" na jiný telefon, jsem ale nepřestal program používat i přesto, že se mi na Nokii i Ericssonu píší SMS poměrně dost dobře.

V první verzi programu Phoneman, která se mi dostala do rukou šlo pracovat s telefonním seznamem telefonu a SIM karty a pak šlo načítat SMS z telefonu, posílat SMS z Psiona přes mobil a mazat zprávy z telefonu. Program komunikoval s telefonem buď přes sériový kabel a nebo přes IrDA rozhraní, což se nezměnilo, jelikož z Psiona jen tak jiný komunikační port nevytáhneme.

To bylo jen na okraj k předchozí verzi programu a nyní se podíváme na verzi novější. Phoneman 2.12f je zatím beta a je ve stádiu testování a odchytávání much, které jsou již nejspíš odladěny, jelikož jsem žádnou zatím nenašel.

Po spuštění programu se objeví obrazovka podobná té v předchozí verzi , ale hned v náhledu "folderů" poznáme změnu. Zaprvé přibyla Data View a Phone Memory. Data view slouží k jakémukoliv prohlížení databáze. V mnou popisovaném případě toto bude sloužit k prohlížení databáze zvonění pro mobilní telefon.

Abych ale neodbočoval, v náhledu na SMS přijaté, poslané, či připravené k odeslání se změnil způsob náhledu, kde v dolní části obrazovky je zobrazena SMS a v horní části je zobrazen odesílatel/adresát. Podobné zobrazení nalezneme například v Netscapu nebo Outlook Express od Microsoftu. Dále lze na SMS nahlížet i klasickým způsobem - poklepeme na odesílatele/adresáta a SMS se otevře v samostatném okně.

Psaním a odesíláním SMS se nebudu dlouze probírat a snad stačí, když napíši, že lze jednoduše SMS napsat, vybrat adresáta ze seznamu (toto lze i v opačném pořadí) a poté stisknout tlačítko odeslat. Dále zde ale přibyla nová položka, která se jmenuje advanced (zobrazi se při psaní nové zprávy) a zde je možné zvolit si SMS centrum (lzde nadefinovat jak Paegas tak EuroTel a později použít kdekoliv jinde), dále lze určit jestli se má adresátovi zobrazit zpráva na displeji dočasně a nebo klasickým způsobem do paměti na SIM nebo v telefonu.

Nemusím připomínat, že SMS lze napsat libovolně dlouhou a program ji automaticky při odesílání rozdělí do více, přičemž při psaní vám zobrazí přímo editor počet znaků a počet potřebných SMS k odeslání.

Hlavní předností nové veze prograu je jeho rozšiřitelnost pluginy, která mu dává možnost programování vlastních náhledů nebo dalších funkcí.

Nejlepší funkcí bude pravděpodobně možnost otevření a kopírování dat z/do telefonního seznamu na/z kontaktů v Psionu 5. Ano, pomocí pluginu pro otevírání databází lze otevřít i databázi s kontakty, které lze pak po jednom nebo po více kopírovat do seznamu, či zpět. Do kontaktů lze zkopírovat přes clipboard dokonce i příchozí SMS. Vůbec práce s Phonemanem a Contacts je v nové verzi velice úzce provázána.

Program podporuje dokonce i tvorbu melodií přímo na klávesách zobrazených na displeji. Pokud máte hudební hluch, můžete si zde stáhnout dokonce databázi melodií, kterou lze otevřít ve phonemanu pomocí příkazu Database open a po té otevřít, přehrát, či rovnou poslat do telefonu. Nevím, jak tento uploader funguje na jiných telefonech, ale mohl jsem to vyzkoušt pouze na telefonu Ericsson SH888 a zde to funguje bez problémů. Výrobce (SGS Software) udává v dokumentaci pouze Ericsson SH888 a Ericsson I888. S Ericssonem S868 a modulem DI27 se mi bohužel nepodařilo odeslat melodii do telefonu, ale jinak funguje tato konstelace zařízení bezchybně.

Melodie lze po stisku CTRL+SHIFT+L přehrát ve vlastním editoru programu Phoneman a nebo je v něm rovnou upravit a uložit. Pěkné je, že vám Phoneman dokonce ukáže i noty (klávesy), které máte stisknout, abyste melodii do telefonu dostali ručně.

Program dokonce umí zjistit i informace o telefonu, takže okamžitě vám zjistí, kolik míst máte kapacitu na SIM kartě, jak dlouhý záznam může mít jméno v seznamu, stejné informace zjistí i o paměti telefonu a dokonce zjistí stav baterie a sílu signálu. Bohužel stav síly signálu ma jistou mouchu, takže neukazuje nic, ale je to velmi příjemná funkce a jistě bude brzy opravena.

S pomocí rozhraní Phonemanu lze dokonce z Kontaktů v Psionu nabeamovat kontakty jako vizitky do jiných telefonů, či zařízení. Tuto funkci jsem bohužel neměl možnost ozkoušet.

Program pro Psion series5 najdete ke stažení na našich stránkách a nebo přímo u SGS software, kde lze dokonce i nahrát verzi pro Psion 5mx.