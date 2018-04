PhoneMan - aby Psion uměl pracovat se SMS zprávami

Velmi často ten nejkvalitnější software nenajdete v pestrobarevně potištěné krabici, ale na nenápadné internetové stránce. Tak je tomu i v případě produktu Phone Man firmy SG SOFTWARE. Tento program Vám umožňuje velmi elegantní správu Vašich SMS zpráv a telefonních seznamů uložených na telefonu příp. SIM kartě přímo z paluby vašeho Psiona.

Tento software se vyznačuje jednoduchým ovládáním. Práce s telefonímy čísly a SMS je rozdělena do dvou sekcí s velmi jednoduchým přepínáním. Seznam telefonním čísel je ihned možné využít k poslání SMS, vytočení čísla popř. editaci. Kromě běžné editace je možné jména převádět na velká písmena, převádět čísla tam a zpět z a do mezinárodního formátu. Telefonní seznamy je možné importovat popř. exportovat do/z textového souboru, popř. třídit a následně uložit zpět do telefonu. Bohužel není podporován PSIONní datový formát.

Kromě toho Vám PhoneMan dovoluje nastavit veškeré funkce vašeho telefonu ať již zvonění, uvítací zprávu, nastavení rychlých vytáčení, kontrolovat stav baterií, zjistit IMEI atd.

Delší SMS zprávy než 160znaků jsou automaticky rozděleny do více textových zpráv. Při testování aplikace se objevily problémy se sítí Paegas a potvrzením odeslání SMS - to poněkud nefungovalo. Odskákal to klasicky šéfredaktor Patrick Zandl, jehož jsem nevědomky poslal desítku SMS zpráv, až mi zoufale zavolal a zarazil moje další esemeskování.

Každopádně to byly jediné problémy, navíc jednorázové, takže vám jen mohu doporučit spuštění browseru a stáhnutí tohoto softwaru ze stránky www.sgsoftware.co.uk . Zde také budou k dispozici novější verze podporující přímo váš mobilní telefon pokud není na seznamu.

Které telefony jsou tedy podporovány?

Alcatel One Touch

Ericsson DI-27 (již recenzováno)

GS-18

SH-888 (s tímto přístrojem a tedy využitím IR komunikace testováno příp. je možné propojení sériovým kabelem) a předchozí

Nokia 8810 a předchozí

PSION GSM Gold Card

Sagem RD750

Siemens SL10,S6